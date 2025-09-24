S-Pankin tutkimus: Nuoret haluavat ensiasunnoksi loppuelämän kodin – “Ensiasunnon ostajien lainat ovat jälleen nousussa”

Puolet 18–25-vuotiaista ensiasunnon ostajista haaveilee omakotitalosta ja vain harva nuori ajattelee ensiasuntoa väliaikaisena vaihtoehtona, jonka avulla pääsee kiinni omistamiseen ja omaan asuntoon, selviää S-Pankin Kodin ja asumisen ilmiöt 2025 -tutkimuksesta. Myös rivi- tai paritaloasunnot kiinnostavat nuoria ensiasunnonostajia selvästi enemmän kuin kerrostaloasunnot. Ensiasunto on unelmana sellainen, jota ei haluta rakentaa kompromissien varaan. Oma koti luo nuorille kaivattua vapauden ja turvallisuuden tunnetta.

”Ristiriita nuorten ensiasunnonostajien todellisten taloudellisten mahdollisuuksien ja toiveiden välillä on huomattava. Asunnon tulisi ennen kaikkea palvella sen hetkistä elämäntilannetta. Tulevia tarpeita tai sitä, millaiseksi vaikkapa mahdollinen perhe tulevaisuudessa muodostuu, on vaikea kovin pitkälle ennustaa”, S-Pankin lainapalveluiden kehityspäällikkö Annemari Airaksinen muistuttaa.

“Vaikka nuorten asuntounelmat ovat suuria, liikkeelle kannattaa lähteä vähän pienemmällä ja omaan taloudelliseen tilanteeseen sopivalla omistusasunnolla. Asuntolainan lyhentäminen kuitenkin kerryttää varallisuutta ja oikean kokoinen laina mahdollistaa myös taloudellisen puskurin kerryttämisen, mikä auttaa yllättäviin tilanteisiin varautumista ja tulevaisuuden unelmien toteuttamista”, Airaksinen jatkaa.

Epävarmuus jarruttaa myös nuorten ostoaikeita

Nuorten työttömyys ja epävarmat työurat heijastuvat suoraan asuntomarkkinoille, ja näkyvät myös kyselyn tuloksissa. Joka toinen 18–25-vuotias ensiasunnon ostaja ja 26–35-vuotiaista yli 60 prosenttia kertoo, että epävarmuus työ-, talous- tai muusta elämäntilanteesta vaikeuttaa tai jopa kokonaan estää ensiasunnon hankinnan. Elämän- ja työtilanteen pysyvyys vastaavasti vahvistaisivat ensiasunnonostoaikeita.

“Alle 25-vuotiaiden työttömyys on kasvanut voimakkaasti. On ymmärrettävää, että tällaisessa tilanteessa nuorten on todella vaikea sitoutua ensiasunnon hankinnan kaltaisiin isoihin talouspäätöksiin”, Airaksinen sanoo.

“On todella tärkeää, että otetun lainan kanssa pystyy myös elämään ja tämän haluamme varmistaa jo lainaneuvotteluissa. Asuntolaina kuitenkin joustaa elämäntilanteiden muuttuessa ja tarjoaa myös tasapainoa yllättäviin hetkiin, mitä vuokra-asuminen ei tarjoa. Onhan oma koti myös hyvä keino kasvattaa varallisuutta ja tulevaisuuden taloudellista turvaa”, Airaksinen muistuttaa.

Ensiasunnon ostajille myönnettyjen lainojen määrä piristynyt

Ensiasunnon ostajille myönnettyjen lainojen määrä on noussut S-Pankissa vuoden 2025 aikana. Nyt lainamäärät ovat jälleen samalla tasolla kuin ennen vuoden 2024 alussa tehtyä varainsiirtoveron uudistusta, jossa ensiasunnon ostajilta poistettiin varainsiirtoverovapaus.

“Näimme vuoden 2023 lopussa piikin ensiasunnon ostajille myönnetyissä lainoissa, kun moni aktivoitui ostamaan ensiasuntoa ennen veromuutoksen voimaantuloa. Tämän jälkeen ensiasunnon ostajien määrä on ollut laskussa, mutta tänä vuonna kysyntä on jälleen piristynyt”, Airaksinen kuvaa.

“Heinä- ja elokuussa olimme ensiasunnon ostajille myönnettyjen lainojen määrissä jo samoissa lukemissa, kuin ennen varainsiirtoveron uudistusta. Suomalaiset ovat selvästi jo tottuneet muutokseen, eikä tarve omalle kodille ole kadonnut mihinkään”, Airaksinen sanoo.

Nuorilla vaikeuksia hahmottaa korkojen vaikutusta

Nuorten tilannetta asuntomarkkinoilla hankaloittavat myös talousosaamiseen liittyvät asiat. Yli kaksi kolmasosaa nuorista (18–25 v) ensiasunnonostajista vastasi, etteivät tunne ensiasunnon ostamiseen liittyviä käytäntöjä ja tukia kovin hyvin tai lainkaan.

Myös korkojen vaikutus asunnon ostamiseen on monelle nuorelle epäselvä. Kaikista 18–25-vuotiaista vastaajista, ei ainoastaan ensiasunnonostajista, yli kolmasosa kertoo, etteivät ymmärrä korkojen vaikutusta asunnon ostamiseen. Osuus on selvästi muuta väestöä korkeampi.

”Nuorten mielikuvat korkotasosta ovat usein epätarkkoja ja tekevät nuorista varovaisia, vaikka todellisuudessa voisi olla hyvä hetki aloittaa oman kodin etsintä. Asunnon hankinta on palapeli, jossa on korkojen lisäksi monta muuttujaa, kuten asuntojen vallitseva hintataso ja odotettavissa olevat tulot ja työnäkymät pidemmällä aikavälillä. Emme saa jättää nuoria yksin sitä ratkomaan. Sekä meidän alan toimijoiden että muiden yhteiskunnan toimijoiden on varmistettava, että nuorilla on riittävä talousosaaminen elämän yhden suurimman taloudellisen päätöksen tekemiseen”, Airaksinen sanoo.

Lue lisää S-Pankin Kodin ja asumisen ilmiöt 2025 -tutkimuksen tuloksista (PDF, 1.2 Mt)

