Varsinais-Suomen sähköverkon kapasiteettihaasteet on ratkaistava
Energiamurros etenee vauhdilla, ja teollisuuden uudistumistarpeet kasvattavat sähkönsiirron kantaverkon kuormitusta. Ilman ripeitä verkkoinvestointeja Suomi voi jäädä paitsi vihreän siirtymän tarjoamista mahdollisuuksista ja teollisuuden investoinneista.
Turun kauppakamari ja Varsinais-Suomen liitto esittävät viittä konkreettista toimenpidettä kapasiteettiongelmien ratkaisemiseksi.
Sähkön kysyntä kasvaa erityisesti Etelä-Suomessa, missä investointipullonkaulat ovat jo näkyvissä. Fingridillä on Varsinais-Suomea koskeva kehityssuunnitelma vuoteen 2033 asti, mutta investointisyklit ovat pitkiä. Esimerkiksi alueelle keskeinen uusi 400 kilovoltin Lieto–Raisio–Naantali-voimalinja valmistuu vasta vuonna 2031.
Alueen merkittävimmät energiaintensiiviset investoinnit liittyvät vihreän vedyn jalostamiseen Naantalin jalostamoalueella. Kantaverkon kapasiteetti ei kuitenkaan riitä, sillä hankkeiden energiantarve alkaa jo vuonna 2029. Fingrid on yhdessä paikallisten verkkoyhtiöiden kanssa kehittänyt väliaikaisia ratkaisuja. Maakunnan näkökulmasta myös Raisio–Uusikaupunki–Rauma-kantaverkon peruskunnostus 400 kilovoltin yhteydeksi tulisi käynnistää pikaisesti.
Jakeluverkkoyhtiöiden investointikykyä puolestaan rajoittaa Energiaviraston nykyinen valvontamalli. Verkkoinfran arvonmääritys ja sitä kautta mahdollinen investointien katto eivät vastaa nykytilannetta, mikä hidastaa investointien toteutumista. Huipputehon tarvetta lisäävät muun muassa erikokoiset akkujärjestelmät.
Luvitusprosessien hitaus on toinen merkittävä este. Vaikka vihreän siirtymän yksittäisten investointikohteiden lupamenettelyjä on kevennetty, verkkoinfran osalta näin ei ole tehty. Ympäristövaikutusten arviointiin on kohdennettu lisää resursseja, mutta työ- ja elinkeinoministeriön lunastuslupamenettelyt ovat verkkoinvestointien osalta ruuhkautuneet.
Lainsäädäntö kaipaa myös päivitystä. Ahvenanmaan pohjoispuolelle suunnitellaan suuria merituulivoimahankkeita, mutta nykyisen lainsäädännön puitteissa niiden tuottamaa sähköä ei voida liittää suoraan Manner-Suomen kantaverkkoon. Varsinais-Suomessa sähköntarve on suuri, mutta maatuulivoiman tuotantomahdollisuudet ovat rajalliset. Lähellä tuotettu merituulivoima olisi elintärkeää Varsinais-Suomelle ja koko Etelä-Suomen kulutuskeskittymille.
Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä kokoontui maanantaina 29. syyskuuta keskustelemaan sähköverkon pullonkauloista Varsinais-Suomen liiton ja Turun kauppakamarin kutsumina. Paikalla olivat kansanedustajat Saku Nikkanen (sdp), Pauli Aalto-Setälä (kok), Mauri Kontu (kesk) ja Aki Lindén (sdp). Mukana tilaisuudessa olivat myös Turku Energia, Naantalin voimalaitos, Green North Energy sekä Teknologiateollisuus ry.
Kiireelliset toimenpiteet Varsinais-Suomen sähköverkon pullonkaulojen ratkaisemiseksi:
- Fingridin kantaverkon investointeja tulee jouduttaa ja Etelä-Suomen verkko-osuuksia priorisoida.
- Energiaviraston valvontamalli tulee päivittää infran ja investointien arvon määrittelyn osalta.
- Vihreän siirtymän kevennettyä ja nopeutettua sijoittamisen ja luvituksen menettelyä tulee harkita sovellettavaksi myös sähkön verkkoinfralle.
- Lunastuslupamenettelyihin tulee osoittaa lisää resursseja.
- Selvityshanke lainsääntökehikon päivittämiseksi ja Ahvenanmaan aluevesillä tuotetun sähkön liitännän mahdollistamiseksi tulee perustaa kiireisenä työ- ja elinkeinoministeriön alle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Varsinais-Suomen liitto, maakuntajohtaja Jyri Arponen, puh. 040 7662906, jyri.arponen@varsinais-suomi.fi
Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, puh. 040 556 6697, kaisa.leiwo@kauppakamari.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun kauppakamari
Osaamiskysely: Teknologia haastaa yrityksiä uudistumaan29.9.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
Yritykset eri puolilla Suomea kohtaavat haasteita tulevaisuuden johtamisen, liiketoiminnan kehittämisen, digitalisaation ja muuttuvien osaamistarpeiden osalta. Digitalisaatio, automatisaatio ja tekoälyn kehitys ovat parantaneet työn tuottavuutta ja vähentäneet hallintoon kuluvaa aikaa, mutta samalla ne ovat myös haastaneet yrityksiä.
Kysely: Yritykset toivovat panostuksia nuorten ammattiosaamisen vahvistamiseen17.9.2025 07:02:02 EEST | Tiedote
Kauppakamarien yhteisen osaajakyselyn mukaan yli 80 prosenttia yrityksistä kokee nuorten osaamistason ja valmiuksien haastavan niiden kilpailukykyä tulevina vuosina. Vain alle kolmannes vastaajista arvioi, että ammattiin valmistuneiden osaaminen vastaa työelämän tarpeita. Yritykset toivovatkin maan poliittiselta johdolta toimia nuorten työelämään pääsyn, perustaitojen ja ammattiosaamisen vahvistamiseen.
Varsinais-Suomen yritysjohto pitää Länsirataa tärkeänä29.8.2025 07:49:37 EEST | Tiedote
Raidehankkeet saavat varsinaisuomalaiselta yritysjohdolta tukea. Turun kauppakamarin kesällä tehtyyn kyselyyn vastasi 224 ylimmän johdon edustajaa Varsinais-Suomen alueelta. Paikallisjunaliikenne ja Länsiratahanke saavat runsaasti kannatusta. Vastaajista puolet (50,4 %) pitää seudun liikenteellisistä saavutettavuushankkeista Länsirataa vähintäänkin jonkin verran tärkeänä. Hieman vajaa puolet (46,9 %) arvioi myös paikallisjunaliikenteen tärkeäksi.
Turun kauppakamarin kysely: Yli puolessa yrityksistä voi työskennellä vieraalla kielellä26.8.2025 09:16:49 EEST | Tiedote
Yli puolessa varsinaissuomalaisista yrityksistä on mahdollisuus työskennellä vieraalla kielellä, selviää Turun kauppakamarin kyselystä.
Puolustusteollisuustapahtuma täyttyi vauhdilla: 150 paikkaa varattiin muutamassa viikossa19.8.2025 09:57:59 EEST | Tiedote
Loimaan kaupungin, Teknologiaklusterin ja Loimaan kauppakamariosaston yhdessä järjestämä puolustusteollisuuden verkostoitumistapahtuma tuo yhteen alan keskeiset yritykset, organisaatiot ja asiantuntijat keskustelemaan ajankohtaisista teemoista, uusista teknologioista ja yhteistyömahdollisuuksista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme