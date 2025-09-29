Suojaa vauvat RSV-infektiolta syksyllä ja talvella 2025–2026
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston ja Kansallisen lääkeneuvottelukunnan päätöksen mukaisesti nirsevimabia tarjotaan RSV-epidemiakauden aikana kaikille vastasyntyneille ja alle 3 kuukauden ikäisille lapsille sekä riskiryhmiin kuuluville alle yhden vuoden ikäisille lapsille RSV-infektion ehkäisyyn.
RSV voi aiheuttaa pienillä vauvoilla hengitysvaikeuksia ja johtaa sairaalahoitoon. Yhdellä pistoksella saatava suoja vähentää vakavan taudin riskiä koko epidemian ajan.
Epidemiakaudella 2025–2026 nirsevimabia tarjotaan maksutta seuraaville ryhmille:
- Synnytyssairaaloissa vastasyntyneille epidemiakauden ajan
Epidemian aikana syntyneet vauvat saavat pistoksen synnytyssairaalassa heti syntymän jälkeen. Antaminen alkaa 1.10.2025 Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, ja jatkuu noin puolen vuoden ajan epidemian loppuun asti.
- Neuvoloissa lapsille, jotka ovat epidemiakauden alkaessa alle kolmen kuukauden ikäisiä
Vauvat, jotka ovat syntyneet 1.8.2025 tai sen jälkeen, saavat pistoksen neuvolassa 1.10.2025 alkaen. Jos suojaa ei ole annettu ennen epidemian alkua, sen voi saada myös myöhemmin epidemian aikana.
- Riskiryhmiin kuuluville alle 1-vuotiaille lapsille
Myös tiettyihin riskiryhmiin kuuluvat alle vuoden ikäiset lapset saavat pistoksen neuvolassa tai lastensairaalassa 1.10.2025 jälkeen.
Riskiryhmät, joille suoja suositellaan
Alle 1-vuotiaat lapset, joilla on jokin seuraavista:
- syntyneet ennen raskausviikkoa 29
- synnynnäinen sydänsairaus, joka vaatii hoitoa
- vaikea immuunipuutos tai keuhkosairaus (bronkopulmonaalinen dysplasia), ja lapsi on tarvinnut hoitoa viimeisen 6 kk aikana
- Downin syndrooma
- syntyneet syys–helmikuussa raskausviikoilla 29–36+6
- syntyneet raskausviikoilla 29–36+6 ja perheessä on leikki-ikäisiä lapsia
Nirsevimabi (kauppanimeltään Beyfortus) on uusi, pitkävaikutteinen vasta-aine, joka suojaa vauvaa RSV-infektiolta koko epidemian ajan yhdellä lihakseen annettavalla pistoksella. Alle 5 kiloa painaville vauvoille annos on 50 milligrammaa ja yli 5 kiloa painaville vauvoille annos on 100 milligrammaa.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Ole Andersen, lastentautien ylilääkäri, ole.andersen@hyvaks.fi, puh. 050 316 1156
Viestinnän yhteishenkilö: Tuija melville, tuija.melville@hyvaks.fi, puh. 040 779 7071
