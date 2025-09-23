STTK:n puheenjohtaja Antti Palola: Suomalainen metsänhoito voi olla yhtä aikaa tehokasta ja kestävää

Suomi ja suomalaiset ovat eläneet metsästä koko historiansa ajan. Metsä on tarjonnut työtä ja hyvinvointia koko kansakunnalle.

- Virheiltäkään ei silti ole vältytty. Esimerkiksi vastuullisuuskysymyksiin tai metsien kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen on herätty vasta aivan viime vuosina ja viimeistään, kun paperitehtaita on suljettu yksi toisensa jälkeen, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo.

Palola puhui jäsenliitto METO – Metsäalan Asiantuntijoiden sopimusalojen kokouksessa.



Jatkossa vihreän kullan suhteen on Palolan mielestä toimittava fiksummin.

- Tutkimustoiminta monipuolisempaan puunkäyttöön liittyen on tuonut mukanaan uusia innovaatiota, kuten puusta syntyviä uusiutuvia materiaaleja. Esimerkiksi polyesteria korvataan puusta saatavalla tekstiilikuidulla ja puu voisi pakkauksissa syrjäyttää muovin. Ja kun nykyisin metsästä puhutaan usein hiilinielujen kautta, puurakentaminen olisi ilmastoteko parhaimmillaan, hän listaa.

Metsänhoito voi olla yhtä aikaa sekä tehokasta että laadukasta.

- Metsä tarjoaa rajattomat mahdollisuudet työskennellä kestävän tulevaisuuden puolesta. Sen takaavat ammattitaitoiset ja osaamisestaan huolta pitävät metsäasiantuntijat – te kaikki metolaiset jäsenet, Palola painotti.

Talous ei tempuilla nouse

Palola on harmissaan nykyhallituksen ja työnantajien asenteesta suomalaiseen ammattiyhdistysliikkeeseen.

- Näihin aikoihin asti suomalaista työelämää ja hyvinvointiyhteiskuntaa on kehitetty yhteistyöllä neuvotellen ja sopien, mutta Orpon hallitus muutti pelisäännöt. Hallitus on työnantajien, elinkeinoelämän ja yrittäjien unelmien täyttymys, ja ay-liikkeelle on näytetty kaapin paikkaa. Parempaa ja tasa-arvoisempaa Suomea se ei ole rakentanut.

Hallitus on täysin epäonnistunut talouspolitiikassaan. Suomi on näivettymisen tiellä ja työttömyys pahenee.

- Talous ei myöskään temppuilulla nousuun lähde. Nousu edellyttää pitkän aikavälin kasvuohjelmaa ja teollisuuspoliittista strategiaa. Myös työmarkkinoiden luottamus on palautettava ja työelämää tasapainotettava työntekijöiden turvan suuntaan, Antti Palola painottaa.