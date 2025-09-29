Susi raateli nuoren hirvikoiran kuoliaaksi Urjalassa
2-vuotias harmaa norjanhirvikoira joutui suden raatelemaksi Pirkanmaan Urjalassa 28. päivänä syyskuuta.
– Olimme sunnuntaiaamuna Ipelin kanssa peltoaukean laidalla olevassa lähimetsässä, jossa päästin koiran irti. Vartin juostuaan se löysi heti ensimmäisellä haulla tuoreen hirven jäljen, ja kello kymmenen aikaan koiralla oli jo henki pois, kertoo omistaja Juha Visuri.
– Olin itse 800 metrin päässä, kun äkillinen susihyökkäys tapahtui. Koira liikahti tutkan mukaan vauhdikkaasti, ja seuraavaksi kuului jo rytinää päästyäni 100 metrin päähän Ipelistä. Pellolla käyty kamppailu kesti arviolta alle minuutin.
Myös petoyhdyshenkilö kävi paikan päällä toteamassa selvät suden puremajäljet koiran päässä, kaulassa ja takajalassa. Sen koko rintalasta ja kaula oli revitty auki.
Ensimmäiseltä kamppailupaikalta löytyi myös karvaa ja siitä viiden metrin päästä runsaasti verta. Sen jälkeen susi oli jälkien perusteella raahannut koiran 400 metrin päähän, jonne jätti saaliinsa tultuaan häirityksi.
Susihyökkäys tapahtui Visurille ennestään tutussa paikassa, hänen appivanhempiensa pellolla Urjalan Jouttunkulmalla. Tapahtumapaikalta on lähimpään asuttuun taloon matkaa vähän yli kilometri. Sieltä noin 10 kilometrin päässä oli edellisenä päivänä tehty susihavainto.
Visuri kuuluu paikalliseen metsästysseuraan, mutta asuu perheineen Varsinais-Suomen Kaarinassa.
– Ipeli oli vaimoni silmäterä ja minun metsästyskaverini, hän huokaisee.
Kyseessä oli kymmenes susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on tiedottanut tämän jahtikauden aikana. Uutisoidut tapaukset löytyvät Metsästäjäliiton ylläpitämältä kartalta.
Liittojen esitys: suurpedoille kiintiömetsästys koko maahan
Ministeri Sari Essayah (kd.) on esittänyt, että susien kannanhoidollinen metsästys järjestettäisiin kiintiömetsästyksenä. Suurpetojen kannanhoidollista metsästystä koskeva lakiesitys on annettu lausunnoille.
Metsästäjäliitto, MTK ja Paliskuntain yhdistys ovat esittäneet, että suden lisäksi myös kaikkien muiden suurpetojen metsästys järjestettäisiin kiintiömetsästyksenä koko maassa. Järjestöt ovat esittäneet tammikuussa julkaistuun EU:n tieteelliseen ohjeistukseen nojautuen, että suden suotuisan suojelutason viitearvoksi määriteltäisiin 165 sutta. Ruotsissa maan hallituksen linjaamalla tavalla viitearvo on 170 sutta.
