Limingan sivistysjohtaja Päivi Mäki palkittiin Sivistyksen suunta -palkinnolla

Kuntaliitto ja Opsia ry ovat myöntäneet vuoden 2025 Sivistyksen suunta -palkinnon Limingan kunnan sivistysjohtaja, filosofian tohtori Päivi Mäelle. Palkinto jaettiin 14. kertaa Valtakunnallisilla sivistystoimen neuvottelupäivillä tiistaina 30.9.2025.

Sivistyksen suunta -palkinnolla nostetaan esiin sivistysjohdon toimijoita, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet kuntien sivistyspalvelujen edistämiseen ja sivistystoimen kehittämiseen. Pronssisen palkinnon on suunnitellut taiteilija Samuli Alonen, ja se on nimeltään “Kurkiauran kärkilintu”. Viime vuonna palkinnon sai Suonenjoen kaupungin kasvun ja oppimisen johtaja Anne Lahtivirta.

Näkemyksellinen sivistystyön kehittäjä Limingasta

Palkittu Päivi Mäki on toiminut Limingan sivistysjohtajana vuodesta 2017. Hänet tunnetaan rohkeasta kehittämisotteestaan ja vahvasta yhteistyökyvystään.

Uransa aikana Mäki on muun muassa johtanut opetussuunnitelmaprosesseja sekä kehittänyt kielitietoisuutta, vieraan kielen oppimista ja vertaismentorointia. Hän on ollut mukana monissa alueellisissa ja valtakunnallisissa kehittämishankkeissa ja osallistunut aktiivisesti sekä kansallisiin että kansainvälisiin verkostoihin.

Mäen johdolla Limingassa on rakennettu kaksikielinen suomi–englanti-opetuksen polku esiopetuksesta lukioon asti, käynnistetty matematiikkapainotteista opetusta sekä saatu Lapsiystävällinen kunta -tunnustus ja HaLi-toiminta osaksi kunnan toimintaa. Hän on myös tutkinut osaamisen kehittämistä ja työhyvinvointia väitöskirjassaan “Opettajana ja kehittäjänä: vertaismentorointiryhmässä kehittäjäopettajan ammatillista identiteettiä kertomassa” (2015).

Päivi Mäkeä pidetään esimerkillisenä, rohkeana ja yhteistyökykyisenä kollegana, jonka työ on saanut laajaa arvostusta erityisesti Pohjois-Suomessa.

“Olen kiitollinen, että saan tehdä töitä osaavien ja yhteistyökykyisten ihmisten kanssa, ja että voin sivistysjohtajana olla mukana moninaisten ihmisten ja eri verkostojen parissa. Tunnustuksen saaminen tuntuu upealta. On hienoa, että pitkäjänteinen kehittämistyö huomioidaan tällaisella palkinnolla”, iloitsee Mäki.

Sivistyksen kehittämistyössä ei kuitenkaan koskaan tule valmiiksi.

“Näinä aikoina pidän erityisen tärkeänä lasten ja nuorten tulevaisuususkon ja toiveikkuuden vahvistamista. On tärkeää korostaa yhdessä tekemistä, toisen auttamista ja empatiaa – vuorovaikutustaidot ovat kaiken ytimessä. Painopisteen siirtäminen yksilöllisyydestä yhteisöllisyyteen ja osallistumiseen on ensiarvoisen tärkeää. Olemme liukuneet suomalaisissa kouluissa entistä enemmän kohti yksilöllisyyttä ja räätälöintiä, mikä ei ole näkynyt hyvinvoinnin vahvistumisena vaan päinvastoin”, hän jatkaa.

“Yhteistyön vahvistaminen hyvinvointialueen toimijoiden kanssa sekä lasten ja nuorten tulevaisuususkon tukeminen vaativat edelleen paljon työtä ja kekseliäisyyttä. Kun hyvinvointiin liittyvissä asioissa tulee onnistumisia, se on kovin palkitsevaa,” Mäki korostaa.

Taustaa palkinnosta

Sivistyksen suunta -palkinto on jaettu vuodesta 2011 alkaen. Palkinnon tavoitteena on antaa tunnustusta sivistystoimen johdossa tehtävälle työlle ja nostaa esiin sivistyspalvelujen kehittämisen merkitys kunnissa.

Lisätietoja palkinnosta ja haastattelut:

Irmeli Myllymäki

Koulutusasioiden johtaja, Kuntaliitto

+358 46 921 4443

Irmeli.Myllymaki@kuntaliitto.fi



Merja Lehtonen

Opsian puheenjohtaja

puh. 050 5509084

merja.lehtonen@kangasala.fi

Päivi Mäki

Sivistysjohtaja, Limingan kunta

+358 40 670 5486

paivi.maki@liminka.fi