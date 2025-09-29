SDP:n Kumpula-Natri puhujana Ranskan senaatin AI-konferenssissa tänään
Kansanedustaja Miapetra Kumpula-natri (sd) puhuu tänään 29.9.2025 Ranskan senaatin kutsuseminaarissa: Tekoäly: Parlamenttien välinen yhteistyö tienä yhteiseen lähestymistapaan (Artificial Intelligence: Interparliamentary cooperation as a means for a common approach)
Kansanedustja Miapetra Kumpula-Natri osallistuu Ranskan senaatin järjestämään tekoälyä ja parlamenttien välistä yhteistyötä käsittelevään pyöreän pöydän keskusteluun maanantaina 29. syyskuuta.
Kumpula-Natri puhuu Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen ja Suomen eduskunnan tekemästä työstä tekoälyn hallintakysymyksissä ja yleisemmin omasta näkemyksestään, siitä millainen parlamenttien rooli on tämän teknologian sääntelyssä.
Muita tapahtuman puhujia ovat esimerkiksi senaatin puhemies Gérard Larcher, senaatin varapuhemies, parlamenttien välisestä yhteistyöstä ja parlamenttien välisistä ystävyysryhmistä vastaava Loïc Hervé sekä Euroopan parlamentin tekoälylain täytäntöönpanoa ja valvontaa käsittelevän työryhmän toinen puheenjohtaja Michael McNamara.
Paneelin aiheena on yhteisen agendan edistäminen ja hallinnon vahvistaminen epävarmassa geopoliittisessa kontekstissa.
Tilaisuuden muut tiedot nähtävissä tapahtumasivulla: https://www.senat.fr/fileadmin/Europe_et_international/International/Colloques/DRIP_20250923_Programme_TR_IA_ENG.pdf
Yhteyshenkilöt
Miapetra Kumpula-NatriKansanedustajaPuh:0505113004
