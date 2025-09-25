Lapsen Maailma -media uudistuu
Lapsen Maailma on Lastensuojelun Keskusliiton kustantama media, joka uudistuu tänä syksynä monikanavaiseksi kokonaisuudeksi. Sen sisältö on jatkossa verkossa vapaasti saatavilla ja sen julkaisu mahdollistuu tukitilauksilla. Jokaisen painetun numeron kannessa nähdään lapsi, jonka tarina kerrotaan lehden sisäsivuilla.
Lastensuojelun Keskusliiton julkaisema Lapsen Maailma -lehti on tarjonnut tukea, toivoa ja tarinoita lukijoilleen jo vuodesta 1938. Se on tällä hetkellä Suomen ainoa ei-kaupallinen lapsiin keskittyvä journalistinen media. Tänä syksynä perinteikäs media uudistuu kaikissa kanavissa: verkossa, uutiskirjeessä, somessa ja printissä!
– Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että olemme muuttuvassa mediamaisemassa löytäneet tavan tuottaa journalistisesti korkealaatuista sisältöä kaikkien saataville, sanoo Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes, joka toimii median päätoimittajana.
Lapsen Maailman ytimessä ovat lasten ja nuorten äänet, jotka kuuluvat kirkkaina asiantuntijoiden ja toimittajien tuottaman lapsitiedon rinnalla. Jokaisen painetun numeron kannen valokeilassa on lapsi, jonka ainutlaatuinen tarina avataan lehden sivuilla lapsen oikeuksia kunnioittavalla tavalla. Ensimmäisen numeron kannessa poseeraa 3-vuotias peloton Alyssa, joka ei puhu, mutta tukiviittomien kautta tavoittelee unelmiaan. Kansikuvat ottavat voimakkaasti kantaa lapsen oikeuksien puolesta ja osoittavat, että lapset saavat yhteiskunnassa näkyä ja kuulua, juuri sellaisina kuin ovat.
– Jokainen lapsi on tarina, joka ansaitsee tulla kerrotuksi. Lasten ja nuorten äänen pitää kuulua yhteiskunnassa entistä vahvemmin, sillä se auttaa meitä rakentamaan yhdessä kestävämpää tulevaisuutta. Lapsen Maailmassa kiinnostavat tarinat ja kokemukset peilaavat yhteiskunnallisia rakenteita ja ilmiöitä, jotka koskettavat lapsia ja lapsiperheitä, sanoo toimituspäällikkö Elisa Miinin.
Lapsen Maailma tarttuu ajankohtaisiin ilmiöihin ja tarinoihin, jotka muuten jäävät piiloon, sekä kertoo vaikeistakin aiheista pelottomasti ja inhimillisesti, eettisesti kestävällä tavalla. Uudistunut media nostaa tarjoaa lapsille ja nuorille samastuttavia esikuvia ja aikuisille parempaa ymmärrystä lasten moninaisesta maailmasta.
Lapsen Maailman koko sisältö on jatkossa verkossa maksutta luettavissa, jotta lasten ääni kantaa laajalle ja jotta aikuiset yhteiskunnassamme osaavat tukea lasten kasvua omaksi itsekseen. Neljästi vuodessa ilmestyy lisäksi laadukas, painettu lehti, jonka tukitilaajat saavat suoraan kotiinsa kannettuna, ja joka pitää sisällään toimituksen valikoimat parhaat palat kauniisti taitettuna. Tilaustuotot käytetään lapsen oikeuksia tukevan sisällön tuottamiseen. Lapsen Maailman uutiskirje puolestaan tuo kenen tahansa sähköpostiin laadukasta luettavaa joka toinen torstai ilmaiseksi.
Uudistettu media on suunnattu vanhemmille, isovanhemmille, kummeille, lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, päättäjille – jokaiselle, joka haluaa tukea hyvää lapsuutta ja tutustua lasten ja nuorten maailmaan. Jokainen aikuinen, taloudellisesta tilanteestaan riippumatta, ansaitsee luettavakseen laadukasta journalismia, joka kertoo, millaista on olla lapsi tai nuori tämän päivän Suomessa.
Lapsen Maailma rakentaa kestävää tulevaisuutta lapsille ja nuorille – ja sitä kautta jokaiselle meistä.
Mikä Lapsen Maailma?
- Lastensuojelun Keskusliitto on kustantanut Lapsen Maailma -lehteä jo 84 vuotta.
- Lehti tunnettiin aiemmin nimillä Lapsi ja nuoriso sekä Lapset ja yhteiskunta ja se ollut tauolla ainoastaan sotavuosina.
- Printtinä Lapsen Maailma ilmestyy jatkossa tilaajilleen neljä kertaa vuodessa, mutta kaikki sen sisältö on tarjolla verkossa vapaasti kaikille, jotka tietoa tarvitsevat.
- Lehden kustantaminen mahdollistuu tukitilauksilla.
- Lapsen Maailma käsittelee kasvattamisen ja kasvamisen iloja ja haasteita sekä yhteiskunnan rakenteita ja ilmiöitä, jotka vaikuttavat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin.
- 6.10.2025 ilmestyvässä ensimmäisessä uudistuneessa printtilehdessä mm. puhutaan nuoren omaksi itsekseen kasvamisesta, kysytään, saako vanhempi tuntea pettymystä lapseensa, annetaan toimintavinkkejä, jos oma lapsi kiusaa sekä kerrotaan, miltä vanhempien ero tuntuu lapsesta.
- Lapsen Maailma on sitoutunut journalistin ohjeisiin ja sen valintoja ja painopistealueita ohjaa YK:n lapsen oikeuksien sopimus.
- Lapsen Maailmaa voi seurata uudistuneessa verkkolehdessä (www.lapsenmaailma.fi) tai median omissa somekanavissa (Facebook, Instagram).
- Tilaamalla Lapsen Maailman uutiskirjeen saa uuden median kiinnostavimmat jutut suoraan omaan sähköpostiin kahden viikon välein.
Lisätietoja antavat:
Toimituspäällikkö Elisa Miinin, p. 040 576 8372, elisa.miinin@lskl.fi
Päätoimittaja, Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes, p. 040 553 0981, ulla.siimes@lskl.fi
Juuli HurskainenJohtaja, viestintä ja vaikuttaminenLastensuojelun KeskusliittoPuh:0503533480juuli.hurskainen@lskl.fi
Ulla SiimesToiminnanjohtaja, Lastensuojelun KeskusliittoPuh:040 553 0981ulla.siimes@lskl.fi
Lastensuojelun Keskusliitto
Lastensuojelun Keskusliitto on keskusjärjestö, joka vaikuttaa lapsen oikeuksien ja lastensuojelun laadun puolesta.
Lapsen Maailma
Lapsen Maailma on Lastensuojelun Keskusliiton kustantama media, jonka tavoitteena on saada lasten ja nuorten ääni kantamaan yhteiskunnassa sekä rakentaa hyvää lapsuutta ja tulevaisuutta Suomessa.
