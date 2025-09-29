Ei valtiota makuuhuoneeseen – esitys verohallinnon tiedonsaantioikeuksien laajentamiseksi rikkoo sekä yksityisyyden suojaa että tietosuojasääntelyä

Verohallinnon tiedonsaantioikeuksiin kaavaillaan merkittävää laajennusta. Epämääräisesti muotoiltu ehdotusluonnos mahdollistaa laajat, massaluonteiset ja toistuvat tietopyynnöt kohdetta yksilöimättä riippumatta siitä, onko tiedoilla tekemistä verotuksen kanssa.

Finanssiala ry:n (FA) johtavan veroasiantuntijan Marja Blomqvistin mukaan esitysluonnoksessa on kokonaan sivuutettu perustuslaissa säädetty yksityisyydensuoja.

”Harmaan talouden torjunta ei voi astua näin räikeästi perusoikeuksien yli. Perustuslakivaliokuntakin on määrittänyt tilitapahtumat yksityiselämän suojan ydinalueelle kuuluviin arkaluonteisiin tietoihin.”

Blomqvist vertaa ehdotusta vain diktatuurivaltioihin sopivaan toimintaan, jossa poliisi saisi käsitellä teleoperaattoreilta saatavia kaikkien kansalaisten puhelutietoja seuloakseen tietoja itse määrittämällään riskialueella. Tällainen ajattelutapa on erittäin ongelmallinen sekä perusoikeuksien että tietosuojan kannalta.

Tällaisenaan esitys ei voi edetä

Ehdotus antaisi verohallinnolle mahdollisuuden mielivaltaan: jos esimerkiksi lahjaverotus määriteltäisiin riskialueeksi, voitaisiin pankeilta vaatia kaikki asiakkaiden tilitapahtumat massadatana ja analysoida, onko lahjaverotuksen raja ylitetty.

”Tällainen menettely ei ole millään tavalla oikeasuhtainen suhteessa päämäärään eli veronkierron torjuntaan. Se kohdistuisi laajasti ja summittaisesti koko väestöön, vaikka valvonnan kohteena pitäisi olla yksilöity epäily”, toteaa Finanssiala ry:n digi- ja tietosuoja-asioihin erikoistunut juristi Tuulia Karvinen.

Verohallinto on jo aikaisemmin vaatinut pankeilta vertailutietotarkastuksissa tietoja tavalla, jonka sekä tietosuojavaltuutettu että korkein hallinto-oikeus ovat ratkaisukäytännössään katsoneet lainvastaiseksi, koska niissä ei ole noudatettu tietosuoja-asetuksen keskeisiä periaatteita.

Sekä Karvisen että Blomqvistin mukaan esitysluonnos on niin puutteellinen, että se vaatii perusteellista jatkovalmistelua ja esityksen antamista tulee lykätä. FA:n lisäksi muun muassa oikeusministeriö ja tietosuojavaltuutettu ovat antaneet erittäin kriittiset lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta.

”Esitysluonnos asettaisi pankit asemaan, jossa ne saattaisivat joutua rikkomaan joko verolainsäädäntöä tai ankarasti sanktioitua tietosuojasääntelyä. Lainvalmistelu ei voi toimia sellaisista lähtökohdista, joissa sääntelyn kohde joutuu valitsemaan, rikkooko yhtä lakia noudattaessaan toista. Tulee myös huomioida, että julkinen sektori ei ole tietosuojasääntelyn seuraamusmaksujen piirissä, jolloin sanktiot tietosuojalain ja asetuksen vastaisista luovutuksista kohdistuvat vain pankkeihin”, Karvinen sanoo.

Blomqvist kertoo, että Virossa kaavailtiin samankaltaista uudistusta, joka olisi sallinut verottajan valvoa kuluttajien pankkitilejä. Lausuntokierroksella uudistusta vastustettiin voimakkaasti, ja lopulta muutos kohdistettiin vain yrityksiin.

”Virolainen oikeustieteilijä Carri Ginter on nimittänyt kehitystä Kutsutaan valtio makuuhuoneeseemme -liikkeeksi. Tämä on hyvä luonnehdinta: verottajan ja valtion tiedonsaanti ei saa astua yksilön oikeuksien tai tietosuojan yli”, Blomqvist summaa.

Lue lisää