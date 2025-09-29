Ei valtiota makuuhuoneeseen – esitys verohallinnon tiedonsaantioikeuksien laajentamiseksi rikkoo sekä yksityisyyden suojaa että tietosuojasääntelyä
- Hallitus esittää verohallinnon tiedonsaantioikeuksien merkittävää laajennusta.
- Ehdotuksen muotoilu on niin laaja ja epämääräinen, että se mahdollistaa tietopyynnöt kohdetta yksilöimättä, massaluonteisesti ja toistuvasti, vaikka tiedoilla ei olisi mitään tekemistä verotuksen kanssa.
- Taustalla on tärkeä tavoite torjua harmaata taloutta, mikä ei kuitenkaan saa sivuuttaa yksityisyyden suojan ja tietosuojasääntelyn vaatimuksia.
- Esitys on vahvasti ristiriidassa sekä EU:n tietosuoja-asetuksen säännösten että perustuslain takaaman yksityisyyden suojan kanssa.
- Finanssiala ry:n (FA) mukaan esitysluonnos on niin puutteellinen, että se vaatii perusteellista jatkovalmistelua ja esityksen antamista tulee lykätä.
Verohallinnon tiedonsaantioikeuksiin kaavaillaan merkittävää laajennusta. Epämääräisesti muotoiltu ehdotusluonnos mahdollistaa laajat, massaluonteiset ja toistuvat tietopyynnöt kohdetta yksilöimättä riippumatta siitä, onko tiedoilla tekemistä verotuksen kanssa.
Finanssiala ry:n (FA) johtavan veroasiantuntijan Marja Blomqvistin mukaan esitysluonnoksessa on kokonaan sivuutettu perustuslaissa säädetty yksityisyydensuoja.
”Harmaan talouden torjunta ei voi astua näin räikeästi perusoikeuksien yli. Perustuslakivaliokuntakin on määrittänyt tilitapahtumat yksityiselämän suojan ydinalueelle kuuluviin arkaluonteisiin tietoihin.”
Blomqvist vertaa ehdotusta vain diktatuurivaltioihin sopivaan toimintaan, jossa poliisi saisi käsitellä teleoperaattoreilta saatavia kaikkien kansalaisten puhelutietoja seuloakseen tietoja itse määrittämällään riskialueella. Tällainen ajattelutapa on erittäin ongelmallinen sekä perusoikeuksien että tietosuojan kannalta.
Tällaisenaan esitys ei voi edetä
Ehdotus antaisi verohallinnolle mahdollisuuden mielivaltaan: jos esimerkiksi lahjaverotus määriteltäisiin riskialueeksi, voitaisiin pankeilta vaatia kaikki asiakkaiden tilitapahtumat massadatana ja analysoida, onko lahjaverotuksen raja ylitetty.
”Tällainen menettely ei ole millään tavalla oikeasuhtainen suhteessa päämäärään eli veronkierron torjuntaan. Se kohdistuisi laajasti ja summittaisesti koko väestöön, vaikka valvonnan kohteena pitäisi olla yksilöity epäily”, toteaa Finanssiala ry:n digi- ja tietosuoja-asioihin erikoistunut juristi Tuulia Karvinen.
Verohallinto on jo aikaisemmin vaatinut pankeilta vertailutietotarkastuksissa tietoja tavalla, jonka sekä tietosuojavaltuutettu että korkein hallinto-oikeus ovat ratkaisukäytännössään katsoneet lainvastaiseksi, koska niissä ei ole noudatettu tietosuoja-asetuksen keskeisiä periaatteita.
Sekä Karvisen että Blomqvistin mukaan esitysluonnos on niin puutteellinen, että se vaatii perusteellista jatkovalmistelua ja esityksen antamista tulee lykätä. FA:n lisäksi muun muassa oikeusministeriö ja tietosuojavaltuutettu ovat antaneet erittäin kriittiset lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta.
”Esitysluonnos asettaisi pankit asemaan, jossa ne saattaisivat joutua rikkomaan joko verolainsäädäntöä tai ankarasti sanktioitua tietosuojasääntelyä. Lainvalmistelu ei voi toimia sellaisista lähtökohdista, joissa sääntelyn kohde joutuu valitsemaan, rikkooko yhtä lakia noudattaessaan toista. Tulee myös huomioida, että julkinen sektori ei ole tietosuojasääntelyn seuraamusmaksujen piirissä, jolloin sanktiot tietosuojalain ja asetuksen vastaisista luovutuksista kohdistuvat vain pankkeihin”, Karvinen sanoo.
Blomqvist kertoo, että Virossa kaavailtiin samankaltaista uudistusta, joka olisi sallinut verottajan valvoa kuluttajien pankkitilejä. Lausuntokierroksella uudistusta vastustettiin voimakkaasti, ja lopulta muutos kohdistettiin vain yrityksiin.
”Virolainen oikeustieteilijä Carri Ginter on nimittänyt kehitystä Kutsutaan valtio makuuhuoneeseemme -liikkeeksi. Tämä on hyvä luonnehdinta: verottajan ja valtion tiedonsaanti ei saa astua yksilön oikeuksien tai tietosuojan yli”, Blomqvist summaa.
Lue lisää
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marja BlomqvistJohtava veroasiantuntijaPuh:+358 20 793 4208marja.blomqvist@finanssiala.fi
Tuulia KarvinenJuristiPuh:+358 20 793 4207tuulia.karvinen@finanssiala.fi
Johannes PalmgrenMonimediatuottajaPuh:+358 20 793 4229johannes.palmgren@finanssiala.fi
Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI
020 793 4240
http://www.finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry
Kutsu: Talouden pyöreä pöytä: Mikä jumittaa yritysten lainansaannissa? 3.10.2025 kello 1229.9.2025 10:49:26 EEST | Tiedote
Suomi tarvitsee vahvoja, kasvavia yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja ja talouskasvua. Viime aikoina on keskusteltu siitä, että yritysten kasvu tyssää aiempaa useammin vaikeuteen saada rahoitusta. Pankkien mukaan hyville hankkeille löytyy rahoitusta, kunhan liiketoiminnan perusta on kunnossa.
Murretaan EU:n sähköiset raja-aidat – Digitaalisen identiteetin lompakko helpottaisi kansalaisten sähköistä asiointia koko unionin alueella24.9.2025 18:00:00 EEST | Tiedote
Digitaalisen identiteetin lompakolla käyttäjät hallinnoisivat omaa henkilöllisyyttään ja todistuksiaan. Komission eIDAS-asetuksen tavoitteena on helpottaa tunnistautumista valtioiden rajat ylittävässä asioinnissa luomalla eurooppalainen digitaalinen identiteetti niin kansalaisille kuin organisaatioille. Lompakko ei korvaa nykyisiä tunnistusvälineitä, kuten pankkitunnuksia ja mobiilivarmennetta vaan tulisi niiden rinnalle. Rajat ylittävän sähköisen asioinnin helpottaminen edistäisi liiketoimintaa. Suurimpia huolenaiheita esityksessä on suhde maksupalvelulainsäädäntöön ja siihen liittyvien vastuiden jako.
Arno Ahosniemi vastaa Antti Kaikkoselle: Digihuijauksia ei voi hoitaa vain avaamalla pankin piikki – somealustat velvoitettava mukaan22.9.2025 16:25:42 EEST | Tiedote
Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Arno Ahosniemi pitää Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen ulostuloa huijausten torjunnan tehostamisesta oikeansuuntaisena. "Kaikkonen nostaa esiin merkittävän yhteiskunnallisen ongelman: digihuijaukset ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Pankkien rooli torjunnassa on keskeinen, mutta yksin pankit eivät tätä taistelua voita. Ongelman mittaluokka on niin suuri, ettei sitä voi lakaista maton alle vain avaamalla pankin piikki. On puututtava itse ongelmaan", Ahosniemi jyrähtää.
Kysely: Suomalaisten halukkuus ottaa vapaaehtoisia vakuutuksia laskenut22.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Kyselytutkimuksen mukaan suomalaisilla on aiempaa vähemmän vapaaehtoisia vakuutuksia. Suosion lasku koskee kotivakuutusta, vapaaehtoista tapaturmavakuutusta, henkivakuutusta ja vapaaehtoista ajoneuvovakuutusta eli kaskoa. Vapaaehtoisen sairauskuluvakuutuksen suosio on pysynyt kyselytutkimuksen mukaan jotakuinkin ennallaan. Asiantuntijan mukaan suosion laskun takana voi olla kiristynyt taloustilanne. Vakuutuksista säästäminen voi kuitenkin käydä kalliiksi, mikäli vahingon sattuessa vakuutusturva ei ole kunnossa. Tiedot selviävät Finanssiala ry:n (FA) teettämästä Vakuutustutkimuksesta. Se on kansalaisille tehtävä kyselytutkimus, jolla on tutkittu suomalaisten asennoitumista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin säännöllisesti koko 2000-luvun ajan. Edellinen tutkimus on vuodelta 2022.
Kello käy, mutta kasvua ei näy – Tuoreimmissa talousennusteissa silti merkkejä paremmasta20.9.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
Tuoreimmissa talousennusteissa Suomen talouskehityksen ennakoidaan pysyvän edelleen vaisuna. Ensi vuodelle ennustetaan jonkin verran tätä vuotta nopeampaa kasvua. Elo- ja syyskuussa julkaistuista ennusteista alhaisimman arvion Suomen talouskasvusta antavat Suomen Pankki ja Pellervon taloustutkimus PTT, jotka ennakoivat BKT:n kasvavan 0,3 prosenttia vuonna 2025. Korkeinta kasvulukua vuodelle 2025 ennustaa OP Ryhmä, jonka mukaan talous kasvaisi 1,0 prosenttia. Lisääntynyt työttömyys ja yleinen epävarmuus pitävät kotitalouksien kulutuksen matalana. Investoinneissa on kuitenkin vihreän siirtymän tuomaa kasvupotentiaalia. Finanssiala ry (FA) kokoaa sivuilleen listausta pankkien, viranomaisten ja suomalaisten tutkimuslaitosten tuoreimmista talousennusteista. Linkki FA:n taulukoimiin tietoihin löytyy jutun lopusta. Elo- ja syyskuun aikana talousennusteensa julkaisivat OP Ryhmä, Danske Bank, Nordea, Suomen Pankki, Pellervon taloustutkimus PTT, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) ja Kuntaraho
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme