20 vuotta Vaarojen Maratonia: vesi päivittyy piirakaksi!
Askeettinen reittihuolto tekee juhlatapahtumassa poikkeuksen – nyt tarjolla on pelkän veden lisäksi myös karjalanpiirakoita.
Suomalaisten polkujuoksutapahtumien pioneeri Vaarojen Maraton käynnistyy perjantaina, kun 130 kilometrin kulkijat starttaavat yön selkään kello 18.00. Muiden sarjojen juoksijat lähtevät matkaan lauantaiaamuna.
"Tapahtuman 1400 osallistujapaikkaa myytiin loppuun tammikuussa noin tunnissa. Peruutuspaikkojen myynti on tuttuun tapaan kiihtynyt syyskuussa. Paikat vaihtavat omistajaa vielä viimeiselläkin viikolla", sanoo tapahtumapäällikkö Hannu Airila.
Tapahtumaviikon sääennuste lupaa aurinkoa ja poutaa. Maaston kuivuus on tuonut muutoksen, joka näkyy osalle juoksijoista.
"Veden pinta Pielisessä on poikkeuksellisen matalalla. Myös pisimmille reiteille osuva, Pieliseen laskeva Herajoki on poikkeuksellisen kuiva. Ensimmäistä kertaa tapahtuman historiassa 65 ja 130 kilometrin juoksijat pääsevät ylittämään joen ilman kahlaamista", Airila sanoo.
Peiponpellon piirakkapiste palvelee
Vuonna 2006 ensimmäisen kerran järjestetty tapahtuma on vuosien saatosssa pitänyt kiinni juoksijoiden askeettisesta huollosta reitin varrella, kun osallistujille on tarjottu vain vettä. Juoksijat ovat kantaneet itse omat energiansa.
Poikkeuksena ovat olleet kaksi kertaa Herajärven kierroksen kulkeneet. Heille on tarjottu lämmin ruoka ensimmäisen kierroksen jälkeen.
Juhlavuoden kunniaksi askeettiseen perinteeseen tehdään poikkeus: Peiponpellon huoltopisteellä reilu 10 kilometriä ennen 21, 43, 65 ja 130 kilometrin maalia tarjoillaan karjalanpiirakoita munavoilla. Tarjoilusta vastaa paikallinen urheiluseura Kolin Ipatti.
Maalissa osallistujille tarjoillaan lisäksi leipäjuustoa lakkahillolla.
"Askeettinen huolto reitillä mutta runsaat eväät saunan jälkeen ovat olleet tapahtuman kulmakiviä. Tänä vuonna pieni poikkeus vahvistaa säännön", sanoo tapahtumasta vastaavan Karelian Seikkailu-urheilijat ry:n puheenjohtaja Tanja Lindroos.
Kiitos 20 vuodesta
Lindroos kiittää vuosien saatossa tapahtumaan osallistuneita juoksijoita, kumppaneita ja talkoolaisia.
"Ensimmäisinä vuosina tarvittiin pioneerihenkeä ja uskallusta niin järjestäjiltä kuin osallistujilta - kaikkia teitä on tarvittu. Toivomme, että polkujuoksun tenho pitää puolensa tulevinakin vuosina ja että Vaarojen Maraton sekä muut polkujuoksutapahtumat saavat jatkossakin tarjota niitä iloisen yhteisöllisuuden hetkiä, joista polkujuoksu tunnetaan", Lindroos sanoo.
Info: Vaarojen Maraton, Koli
- Aika: 3.-4.10.2025.
- Lähtö ja maali: Kolin kansallispuisto
- Reitit: 7, 21, 43, 65 ja 130 km.
- Vaarojen Maratonin 43 km huipentaa finaalikisana Trail Tour Finland -kiertueen, 130 km Ultra Trail Tour Finland -kiertueen.
- Tapahtuman järjestää joensuulainen seikkailu-urheiluseura Karelian Seikkailu-urheilijat ry.
- Lisätietoja, mm. reittikartat tapahtuman kotisivulta: https://vaarojenmaraton.fi/
Yhteyshenkilöt
Hannu AirilaTapahtumapäällikköVaarojen MaratonPuh:050-3219714
Tanja LindroosPuheenjohtajaKarelian Seikkailu-urheilijat ryPuh:040 7370501
Vaarojen Maraton
Vaarojen Maraton on Karelian Seikkailu-urheilijat ry:n järjestämä vuosittainen polkujuoksutapahtuma. Tapahtuman reitit kulkevat Kolin kansallispuistossa ja sen tuntumassa. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2006.
