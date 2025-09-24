Helsingin yliopisto

Vauvoille ja taaperoille riittää 10 mikrogrammaa D-vitamiinia

30.9.2025 09:49:27 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote

Nykysuositusten mukainen 10 mikrogramman D-vitamiiniannos ensimmäisten ikävuosien aikana on riittävä terveenä syntyneiden suomalaislasten luuston kehityksen kannalta. Suurempi annos ei tuo lisähyötyä.

Tutkimuksessa, johon osallistui 975 helsinkiläislasta vuosina 2013–2016 vertailtiin kahden eri D-vitamiiniannoksen vaikutusta 12 ja 24 kuukauden ikäisten lasten luuston vahvuuteen. Tulokset osoittavat, että 10 mikrogramman D-vitamiiniannos riittää pitämään veren D-vitamiinipitoisuuden tavoitetasolla, eikä suuremmasta 30 mikrogramman annoksesta ole lisähyötyä luuston vahvuuden kannalta.

Molemmat D-vitamiiniannokset osoittautuivat turvallisiksi, mutta liiallinen D-vitamiini voi nostaa pitoisuuksia yli suositusrajojen, mikä voi olla jopa haitallista.

– Tulokset ovat merkittäviä, sillä ne tukevat nykyisiä D-vitamiinin annossuosituksia ja osoittavat, ettei imeväisille tarvitse antaa suurempia annoksia kuin 10 mikrogrammaa päivässä. Tämä tieto on tärkeää perheille, jotka haluavat varmistaa lastensa terveyden ja hyvinvoinnin sekä kaikille tahoille, jotka ovat mukana lasten terveyden edistämisessä, väitöskirjatutkija Saara Valkama sanoo.

Luuston kuormitus on tärkeää jo varhaislapsuudessa

Lisäksi tutkimus korostaa kävelemään lähtemisen ja sen mukanaan tuoman luuston kuormituksen merkitystä lasten luuston kehityksessä jo ensimmäisten ikävuosien aikana. Lapsuuden luuston kehitys luo perustan aikuisiän luustoterveydelle, ja oikea, säännöllinen D-vitamiinin annostelu sekä liikkumaan kannustaminen ovat keskeisiä keinoja ylläpitää luun terveyttä jo varhaislapsuudessa.

d-vitamiinilapsetluustosuositukset

