SDP:n Juha Viitala: Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjumiseksi tarvitaan konkreettisia tekoja
SDP:n kansanedustaja Juha Viitala on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ja harmaan talouden torjunnan tehostamisesta. Viitala esittää hallitukselle konkreettisiksi toimiksi esimerkiksi alipalkkauksen kriminalisoimista, ammattiliittojen kanneoikeuden säätämistä sekä työehtosopimusten yleissitovuuden turvaamista. Lisäksi hän nostaa esiin huolen aluehallintouudistuksen vaikutuksista työelämän valvontaan.
Viitalan mukaan viime päivien uutisointi muun muassa Meyerin Turun telakan ja siivousalan yritys SOL:n alihankintaketjujen työelämän rikkomuksista osoittaa, että nykyiset keinot eivät riitä estämään hyväksikäyttöä ja harmaata taloutta. Erityisen huolestuttavaa on, että hyväksikäytön kohteeksi joutuvat ovat usein haavoittuvassa asemassa.
– Kyse ei ole vain työmarkkinoiden toimivuudesta, vaan myös ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa. Jokaisella työntekijällä on oikeus turvalliseen ja oikeudenmukaiseen työelämään riippumatta kansalaisuudesta tai asemasta, Viitala painottaa.
Viitala korostaa, että ammattiliittojen rooli väärinkäytösten paljastamisessa on keskeinen, ja niiden asemaa tulisi vahvistaa, ei heikentää. Hän pitää tärkeänä, että ammattiliitoille säädetään kanneoikeus, jotta epäkohtiin voidaan puuttua myös silloin, kun yksittäinen työntekijä ei uskalla tuoda asiaansa esiin omalla nimellään.
– Alipalkkaus on kriminalisoitava ja ammattiliitoille on annettava kanneoikeus. Samalla on turvattava työehtosopimusten yleissitovuus, joka suojaa työntekijöitä ja rehellisiä yrittäjiä epäterveeltä kilpailulta, Viitala sanoo.
Viitala nostaa esiin myös huolen siitä, että vuoden 2026 alussa voimaan tuleva aluehallintouudistus, jossa perustetaan valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto, ei saa heikentää työelämän valvontaa.
– Pitkät alihankintaketjut ovat jo nyt vaikeasti valvottavia. On varmistettava, että uudistuksen yhteydessä valvonta ei heikkene, vaan säilyy tehokkaana ja kattavana koko maassa, Viitala toteaa.
