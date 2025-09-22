Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Venäjän hyökkäyssotaa paenneista yli 10 000 työssä Suomessa

30.9.2025 07:08:00 EEST | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT | Tiedote

Jaa

Viime vuoden lopulla tilapäistä suojelua saavista eli Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainasta paenneista sai palkkatuloja hieman yli 10 000 henkilöä. Kesäisin tilapäistä suojelua saavien palkansaajien lukumäärä on noussut noin 13 000 henkilöön.

Uusi VATT Datahuoneen raportti tarjoaa kattavimman tähän mennessä laaditun arvion tilapäistä suojelua saavien työssäkäynnistä Suomessa käyttäen Tilastokeskuksen, Maahanmuuttoviraston sekä muiden viranomaisten rekisteriaineistoja. VATT Datahuone on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) itsenäinen yksikkö.

Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainasta paenneet ovat voineet hakea tilapäistä suojelua Suomessa keväästä 2022 lähtien. Tilapäisen suojelun hakemuksen rekisteröineillä on välittömästi rajaton työnteko-oikeus Suomessa.

Tilapäistä suojelua saava työllistyy useimmin siivoojaksi tai maatalouteen

Joulukuussa 2024 tilapäistä suojelua saavista palkkatuloja sai 10 348 henkilöä. Työllisyys keskittyi etenkin maa-, metsä- ja kalatalouteen sekä hallinto- ja tukipalvelutoimintaan. Ammattiryhmistä yleisimpiä olivat siivoojat ja maatalouden avustavat työntekijät. 

Kaaviossa%20n%E4kyy%2C%20ett%E4%20hallinto-%20ja%20tukipalvelutoiminta%20ty%F6llist%E4%E4%20tasaisesti%20eniten.%20Maa-%2C%20mets%E4-%20ja%20kalatalous%20ty%F6llist%E4%E4%20joka%20vuosi%20elokuun%20tiet%E4mill%E4%20noin%204000%20henke%E4.%20Kolmanneksi%20suurin%20ala%20on%20teollisuus%2C%20jossa%20ty%F6skentelee%20noin%20puolet%20siit%E4%2C%20mit%E4%20hallinto-%20ja%20tukipalvelutoiminta%20ty%F6llist%E4%E4.
Tilapäistä suojelua saavien palkka- tai palkkiotuloja saaneiden lukumäärä toimialoittain (Toimialaluokitus TOL2008). Lähde: Tilastokeskus, VATT Datahuone. BY-ND

”Työssäkäynnissä on selvää kausivaihtelua. Kesäkuukausina palkansaajia on useita tuhansia enemmän kuin talvella ja kesällä 2024 heitä on ollut yli 13 000”, kertoo data-analyytikko Meeri Seppä VATT Datahuoneesta.

Kausivaihtelua selittää erityisesti työ maa-, metsä- ja kalataloudessa.

Työllisten osuutta vaikea arvioida

”Tilapäistä suojelua saavien todellisen määrän arviointi Suomessa on hankalaa, sillä moni poistuu maasta tekemättä muuttoilmoitusta. Vaikka tiedämme, kuinka moni työskentelee, heidän osuuttaan koko joukosta on vaikea arvioida, jos emme tiedä kuinka moni työikäinen oleskelee Suomessa”, Seppä toteaa.

VATT Datahuone arvioi Suomessa oleskelevien määrää viranomaisrekistereihin kertyneiden merkintöjen, kuten ilmoitettujen palkkatulojen tai työnhakijaksi rekisteröitymisen, avulla.

”Mikäli henkilöstä tehdään merkintä johonkin rekisteriin hänen asioidessaan viranomaisen kanssa Suomessa, hänen voidaan ajatella oleskelevan Suomessa. Arvion mukaan Suomessa oleskeli joulukuussa 2024 vähintään 27 000 ja enintään 49 000 tilapäistä suojelua saavaa työikäistä siitä riippuen, kuinka pitkä aika oli saanut kulua viimeisimmästä rekisterimerkinnästä”, kertoo Seppä.

Kaaviossa%20n%E4kyy%2C%20ett%E4%20maaliskuussa%202022%20on%20voitu%20sanoa%20melko%20tarkasti%2C%20kuinka%20monta%20tilap%E4ist%E4%20suojelua%20saanutta%20on%20Suomessa%20ollut.%20Mit%E4%20pidemm%E4lle%20ajassa%20menn%E4%E4n%2C%20sit%E4%20vaikeampaa%20on%20todeta%20tarkkaa%20lukum%E4%E4r%E4%E4.
Suomessa oleskelevien työikäisten tilapäistä suojelua saavien lukumäärän arviot eri oletuksilla. Tummanvioletilla alueella saatetaan virheellisesti olettaa, että henkilö on muuttanut pois Suomesta, vaikka hän oleskelee Suomessa. Vaalealla alueella saatetaan virheellisesti olettaa, että henkilö oleskelee Suomessa, vaikka hän on muuttanut ulkomaille. Tilastokeskus, VATT Datahuone. BY-ND

Tämä epävarmuus Suomessa oleskelevien työikäisten lukumäärästä heijastuu myös siihen, kuinka tarkkoja arvioita voidaan esittää palkansaajien osuudesta. Jos Suomessa oleskelee 27 000–49 000 tilapäistä suojelua saavaa henkilöä, heistä arviolta 20–40 prosenttia on palkansaajia.

Kaaviossa%20esitet%E4%E4n%2C%20millainen%20vaihteluv%E4li%20ty%F6llisyysprosentin%20arviossa%20on.%20Vuoden%202025%20alussa%20ty%F6llisten%20osuus%20on%20jossakin%2020%20ja%2040%20%25%20v%E4lill%E4.
Palkansaajien osuuden arvio Suomessa oleskelevien työikäisten tilapäistä suojelua saavien joukossa eri oletuksilla. Tummanvioletilla viivoilla saatetaan virheellisesti olettaa, että henkilö on muuttanut pois Suomesta, vaikka hän oleskelee Suomessa. Vaaleilla viivoilla saatetaan virheellisesti olettaa, että henkilö oleskelee Suomessa, vaikka hän on muuttanut ulkomaille. Tilastokeskus, VATT Datahuone. BY-ND

"Pidämme kuitenkin vaihteluvälin ääripäitä epäuskottavina eli totuus lienee jossain välimaastossa. Esimerkiksi jos yli kuusi kuukautta ilman rekisterimerkintää olleiden katsotaan lähteneen maasta ja alle 3 kuukautta ilman rekisterimerkintää olevien ajatellaan vielä olevan Suomessa, arvioimme palkansaajien osuuden olleen noin 30–35 prosenttia joulukuussa 2024", toteaa erikoistutkija Juho Alasalmi VATT Datahuoneesta.

Avainsanat

venäjän hyökkäyssotaukrainalaisettyöskentely

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kaaviossa näkyy, että hallinto- ja tukipalvelutoiminta työllistää tasaisesti eniten. Maa-, metsä- ja kalatalous työllistää joka vuosi elokuun tietämillä noin 4000 henkeä. Kolmanneksi suurin ala on teollisuus, jossa työskentelee noin puolet siitä, mitä hallinto- ja tukipalvelutoiminta työllistää.
Tilapäistä suojelua saavien palkka- tai palkkiotuloja saaneiden lukumäärä toimialoittain (Toimialaluokitus TOL2008). Lähde:
Tilastokeskus, VATT Datahuone. BY-ND
Lataa
Kaaviossa näkyy, että maaliskuussa 2022 on voitu sanoa melko tarkasti, kuinka monta tilapäistä suojelua saanutta on Suomessa ollut. Mitä pidemmälle ajassa mennään, sitä vaikeampaa on todeta tarkkaa lukumäärää.
Suomessa oleskelevien työikäisten tilapäistä suojelua saavien lukumäärän arviot eri oletuksilla. Tummanvioletilla alueella saatetaan virheellisesti olettaa, että henkilö on muuttanut pois Suomesta, vaikka hän oleskelee Suomessa. Vaalealla alueella saatetaan virheellisesti olettaa, että henkilö oleskelee Suomessa, vaikka hän on muuttanut ulkomaille.
Tilastokeskus, VATT Datahuone. BY-ND
Lataa
Kaaviossa esitetään, millainen vaihteluväli työllisyysprosentin arviossa on. Vuoden 2025 alussa työllisten osuus on jossakin 20 ja 40 % välillä.
Palkansaajien osuuden arvio Suomessa oleskelevien työikäisten tilapäistä suojelua saavien joukossa eri oletuksilla. Tummanvioletilla viivoilla saatetaan virheellisesti olettaa, että henkilö on muuttanut pois Suomesta, vaikka hän oleskelee Suomessa. Vaaleilla viivoilla saatetaan virheellisesti olettaa, että henkilö oleskelee Suomessa, vaikka hän on muuttanut ulkomaille.
Tilastokeskus, VATT Datahuone. BY-ND
Lataa

Linkit

Tietoa VATT Datahuoneesta

VATT Datahuone on kansainvälisestikin ainutlaatuinen tietopohjaista päätöksentekoa edistävä yksikkö. Datahuone on VATT:n itsenäinen yksikkö, joka toimii kiinteässä yhteistyössä Taloustieteen keskus Helsinki GSE:n ja Tilastokeskuksen kanssa. Datahuoneen tavoitteena on tuottaa ajantasaisia rekisteritietoja hyödyntävää aikaisempaa tarkempaa ja nopeatempoisempaa analyysiä yhteiskunnallisten ja poliittisten ratkaisuiden vaikutuksista. Datahuoneen sivut löytyvät osoitteesta https://vattdatahuone.fi/

Tietoa VATT:sta

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö. Teemme tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta edistääksemme tietoon pohjautuvaa talouspolitiikkaa. Tutustu työhömme tarkemmin: https://vatt.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

VATT:n asiantuntijat: Uusi yritystuki puhtaan siirtymän hankkeiden edistämiseksi tekee usean miljardin reiän valtiontalouteen12.9.2025 07:15:00 EEST | Tiedote

Hallitus tavoittelee talouskasvua ja tuottavuutta tukemalla yritysten hankkeita, joiden tarkoituksena on edistää puhdasta siirtymää eli etenemistä kohti ilmastoneutraalia taloutta. Elokuun loppuun mennessä haettavana oli investointien verohyvitystuki. VATT:n ennakkoon lausunnossaan esittämä huoli tuesta seuraavasta miljardien eurojen heikennyksestä valtiontalouteen on toteutumassa. Haettavana olleen tuen kasvua edistäville vaikutuksille ei ole selviä perusteita.

VATT: Osa-aikatyötä tekevien työttömien määrä ei romahtanut suojaosien poiston jälkeen9.9.2025 07:10:01 EEST | Tiedote

VATT:n tutkijat kävivät läpi kansallisen tulorekisterin, Finanssivalvonnan ja Kelan tietoja, ja huomasivat, ettei osa-aikaisesti työtä tekevien työttömien määrä ole romahtanut työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien poistamisen jälkeen. Data näyttää, että osa-aikatyötä tekevien määrä on edelleen selkeästi korkeampi kuin ennen suojaosien voimaantuloa vuonna 2014.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye