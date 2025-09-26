Lohjan kaupunki

Tutustu nykypäivän uushenkisyyteen kriittisestä teologisesta näkökulmasta Hiiden Opiston luentosarjassa

29.9.2025 16:44:50 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

Hiiden Opiston luentosarjassa tutustumme nykypäivän uushenkisyyteen avarakatseisen kriittisesti teologian näkökulmasta. Luentojen jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Luennot järjestetään torstaina 23.10.–6.11. klo 18:00–19:30. Paikkana 
Lohjan Yhteislyseon lukio, luokka B104, Karstuntie 6, Lohja.

Uushenkisyys-ihminen-vuoren-reunalla-kädet-avoinna-koti-taivasta
Hiiden Opiston kolmen luennon sarjassa saa tietoa nykypäivän hengellisyysen harjoittamisen taustoista ja pääsee pohtimaan aihepiiriä eri näkökulmista.

Uushenkisyys eli New Age -liike kattaa laajan kirjon henkisiä käytäntöjä kuten jooga, mindfulness, meditaatio ja tarot-kortit. Uushenkisyys yhdistää erilaisia uskonnollisia ja hengellisiä perinteitä, tarjoten vaihtoehtoisia tapoja hakea merkityksellisyyttä ja henkistä tasapainoa.

Liikkeen suosio kumpuaa länsimaisten yksilöiden tarpeesta löytää hengellisiä vastauksia ja tasapainoa kiireisen ja stressaavan elämäntavan keskellä. Vaikka uushenkisyys voi tarjota joillekin helpotusta ja rauhaa, se sisältää myös kristinuskon näkökulmasta haasteita. Uushenkisyys saattaa opettaa vastakkaisia periaatteita, kuten pelastuksen itsevalinnan ja panteismin. Panteismi on käsitys, jonka mukaan Jumala tai jumalallinen käsite on kaikkialla läsnä oleva ja jumaluutta ilmenee kaikkialla luonnossa ja maailmankaikkeudessa.

Opiston kurssilla Henkisyyden poluilla – pohdintaa nykypäivän uushenkisyydestä (new age) saat tietoa nykypäivän henkisyyden harjoittamisen taustoista. Kolmen luentokerran aiheet ovat:

  1. Arkkienkeleistä yksisarvisiin
    Millaisia muotoja ja uskomuksia uushenkisyyden liittyy? Koukuttaako? Kurssista kurssiin – kuinka kalliiksi henkisyyden harjoittaminen voi tulla?
  2. Henkisyys vs. hengellisyys
    Miten uushenkisyys eroaa kristillisestä hengellisyydestä, vai eroaako? Samoja elementtejä, erilaisia tulkintoja. Susi lammasten vaatteissa?
  3. Hyppy henkisyyteen
    Millaisia ongelmia uushenkisyyden harjoittaminen voi aiheuttaa? Onko uushenkisyys vaarallista? Pohdintaa ja entisten uushenkisten kokemuksia.


Luennoitsija on tietokirjailija ja teologi.

Kurssin tiedot osoitteessa: https://uusi.opistopalvelut.fi/hiidenopisto/fi/course/13904/

