Tutustu nykypäivän uushenkisyyteen kriittisestä teologisesta näkökulmasta Hiiden Opiston luentosarjassa

Uushenkisyys eli New Age -liike kattaa laajan kirjon henkisiä käytäntöjä kuten jooga, mindfulness, meditaatio ja tarot-kortit. Uushenkisyys yhdistää erilaisia uskonnollisia ja hengellisiä perinteitä, tarjoten vaihtoehtoisia tapoja hakea merkityksellisyyttä ja henkistä tasapainoa.

Liikkeen suosio kumpuaa länsimaisten yksilöiden tarpeesta löytää hengellisiä vastauksia ja tasapainoa kiireisen ja stressaavan elämäntavan keskellä. Vaikka uushenkisyys voi tarjota joillekin helpotusta ja rauhaa, se sisältää myös kristinuskon näkökulmasta haasteita. Uushenkisyys saattaa opettaa vastakkaisia periaatteita, kuten pelastuksen itsevalinnan ja panteismin. Panteismi on käsitys, jonka mukaan Jumala tai jumalallinen käsite on kaikkialla läsnä oleva ja jumaluutta ilmenee kaikkialla luonnossa ja maailmankaikkeudessa.

Opiston kurssilla Henkisyyden poluilla – pohdintaa nykypäivän uushenkisyydestä (new age) saat tietoa nykypäivän henkisyyden harjoittamisen taustoista. Kolmen luentokerran aiheet ovat:

Arkkienkeleistä yksisarvisiin

Millaisia muotoja ja uskomuksia uushenkisyyden liittyy? Koukuttaako? Kurssista kurssiin – kuinka kalliiksi henkisyyden harjoittaminen voi tulla? Henkisyys vs. hengellisyys

Miten uushenkisyys eroaa kristillisestä hengellisyydestä, vai eroaako? Samoja elementtejä, erilaisia tulkintoja. Susi lammasten vaatteissa? Hyppy henkisyyteen

Millaisia ongelmia uushenkisyyden harjoittaminen voi aiheuttaa? Onko uushenkisyys vaarallista? Pohdintaa ja entisten uushenkisten kokemuksia.



Luennoitsija on tietokirjailija ja teologi.

Kurssin tiedot osoitteessa: https://uusi.opistopalvelut.fi/hiidenopisto/fi/course/13904/