Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Maailman kasvisruokapäivä 1.10. – kasvipohjainen ruokavalio kiinnostaa yhä useampia
Lokakuun ensimmäinen päivä vietetään Maailman kasvisruokapäivää, joka muistuttaa kasvipohjaisen ruokavalion hyödyistä niin ihmiselle, eläimille kuin ympäristölle. Kasvisruokavalio on viime vuosina noussut merkittäväksi osaksi vastuullista ja terveyttä tukevaa elämäntapaa, ja sen suosio kasvaa erityisesti nuorten ja kaupunkilaisten keskuudessa.
Kasvisruokapäivän taustalla on vuonna 1977 perustettu North American Vegetarian Society, ja päivää vietetään nykyään ympäri maailmaa. Suomessa kasvispainotteinen ruokavalio on löytänyt tiensä myös ruokakauppoihin ja ravintoloihin, joissa tarjonta on monipuolistunut huomattavasti. Samalla kuluttajien kiinnostus kasviproteiineihin, palkokasveihin ja kotimaisiin raaka-aineisiin on lisääntynyt.
Kasvipohjaisen ruokavalion terveysvaikutukset on todettu laajasti. Se sisältää runsaasti kuituja, vitamiineja ja antioksidantteja, ja sen on tutkimuksissa havaittu tukevan painonhallintaa sekä sydän- ja verisuoniterveyttä. Ympäristön näkökulmasta kasvisruoka kuormittaa ilmastoa vähemmän ja tukee luonnon monimuotoisuutta.
"Kasvisruokapäivä on erinomainen hetki kokeilla uutta reseptiä tai lisätä ruokavalioon edes yksi kasvispainotteinen ateria päivässä. Pienillä valinnoilla voi olla suuri merkitys terveydelle ja planeetalle," sanoo Mika Rönkkö, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja.
Myös TAIMI-koulutus Oy:n toimitusjohtaja Helena Pirttiniemi näkee kasvipohjaisuuden laajempana osana arjen hyvinvointia: "Kasvisruokapäivä on hyvä muistutus siitä, että jokainen voi omilla valinnoillaan tukea sekä omaa jaksamistaan että luonnon kestävyyttä. Kasvipohjainen ravinto antaa keholle ja mielelle energiaa ja tuo ruokailuun iloa ja vaihtelua."
Maailman kasvisruokapäivän kunniaksi monet toimijat ja järjestöt jakavat vinkkejä kasvispainotteiseen ruokailuun ja haastavat kuluttajia kokeilemaan uusia makuja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
Helena PirttiniemitoimitusjohtajaTAIMI-koulutus OyPuh:040 187 6416helena.pirttiniemi@taimikoulutus.fiwww.taimikoulutus.fi
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
BioPro Porvoo avasi ovensa –Petra Tackman palasi unelma-ammattiinsa terveyskaupan yrittäjäksi24.9.2025 08:38:36 EEST | Tiedote
Porvoon keskustaan on avattu uusi BioPro-terveyskauppa, jonka yrittäjänä toimii pitkän linjan terveysalan ammattilainen Petra Tackman. Uusi myymälä sijaitsee kauppakeskus Lundin kivijalassa Piispankadulla, samoissa tiloissa, joissa aiemmin toimi Life-myymälä.
Ruohonjuuri avaa uuden myymälän kauppakeskus Sellossa — uusi avaus vahvistaa terveyskaupan verkostoa pääkaupunkiseudulla18.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Ruohonjuuri avaa lokakuussa 2025 uuden myymälän Espoon kauppakeskus Selloon. Kyseessä on yhtiön kolmas myymälä Espoossa, ja uusi liike toteutetaan Ruohonjuuren uudistetulla myymäläkonseptilla, jonka tavoitteena on tehdä kestävistä ja hyvinvointia tukevista valinnoista entistä helpompia ja houkuttelevampia.
Uusi terveyskauppa avautui Nokian Prismakeskukseen – BioPro-ketju kasvaa vauhdilla16.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Nokian Prismakeskukseen 5.9.2025 avattu uusi BioPro-myymälä on jo seitsemäs Päivi ja Tapani Hakalalle, ja koko BioPro-ketju on laajentunut muutamassa vuodessa lähes 20 myymälään eri puolilla Suomea.
Yrttisoppi avaa terveyskaupan Lahden Karisma-kauppakeskukseen syksyllä 202515.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Porin alueella vaikuttava terveyskauppa Yrttisoppi laajentaa toimintaansa ja avaa viidennen myymälänsä Lahden Karisma-kauppakeskukseen syksyllä 2025. Yrttisopin neljä muuta myymälää sijaitsevat Porissa, ja nyt yritys vahvistaa terveyskaupan tarjontaa Päijät-Hämeessä uudella Lahden myymälällä.
Perinteinen toimija hakee vahvaa kasvua - Johanna Sorsa aloittaa Terveyskaista Oy:n uutena toimitusjohtajana9.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Suomalainen Terveyskaista on jo lähes kahden vuosikymmenen ajan ollut mukana rakentamassa hyvinvoinnin arkea suomalaisille. Yritys tunnetaan terveystuotteiden ja CE-merkittyjen lääkinnällisten laitteiden tukkuna sekä oman verkkokauppansa kautta, ja sen juuret ulottuvat vahvasti kotimaisuuteen ja vastuullisuuteen. Terveyskaista on osa Fysioline-konsernia, johon kuuluu myös Fressi-kuntosaliketju – yhdessä ne muodostavat monipuolisen hyvinvointitalon, jonka tavoitteena on tarjota suomalaisille laadukkaita ja luotettavia ratkaisuja terveyden tueksi. Nyt Terveyskaista suuntaa kohti uutta kasvuvaihetta. Terveyskaista Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Johanna Sorsa, jolla on pitkä kokemus terveystuotteiden ja kosmetiikan parissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme