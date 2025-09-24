Maailman kasvisruokapäivä 1.10. – kasvipohjainen ruokavalio kiinnostaa yhä useampia

Kasvisruokapäivän taustalla on vuonna 1977 perustettu North American Vegetarian Society, ja päivää vietetään nykyään ympäri maailmaa. Suomessa kasvispainotteinen ruokavalio on löytänyt tiensä myös ruokakauppoihin ja ravintoloihin, joissa tarjonta on monipuolistunut huomattavasti. Samalla kuluttajien kiinnostus kasviproteiineihin, palkokasveihin ja kotimaisiin raaka-aineisiin on lisääntynyt.

Kasvipohjaisen ruokavalion terveysvaikutukset on todettu laajasti. Se sisältää runsaasti kuituja, vitamiineja ja antioksidantteja, ja sen on tutkimuksissa havaittu tukevan painonhallintaa sekä sydän- ja verisuoniterveyttä. Ympäristön näkökulmasta kasvisruoka kuormittaa ilmastoa vähemmän ja tukee luonnon monimuotoisuutta.

"Kasvisruokapäivä on erinomainen hetki kokeilla uutta reseptiä tai lisätä ruokavalioon edes yksi kasvispainotteinen ateria päivässä. Pienillä valinnoilla voi olla suuri merkitys terveydelle ja planeetalle," sanoo Mika Rönkkö, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja.

Myös TAIMI-koulutus Oy:n toimitusjohtaja Helena Pirttiniemi näkee kasvipohjaisuuden laajempana osana arjen hyvinvointia: "Kasvisruokapäivä on hyvä muistutus siitä, että jokainen voi omilla valinnoillaan tukea sekä omaa jaksamistaan että luonnon kestävyyttä. Kasvipohjainen ravinto antaa keholle ja mielelle energiaa ja tuo ruokailuun iloa ja vaihtelua."

Maailman kasvisruokapäivän kunniaksi monet toimijat ja järjestöt jakavat vinkkejä kasvispainotteiseen ruokailuun ja haastavat kuluttajia kokeilemaan uusia makuja.