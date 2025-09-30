Tyks Salon sairaalan ympärivuorokautinen päivystys on avoinna viimeisen kerran 30.9–1.10. välisenä yönä. Päivystyksen ovet sulkeutuvat ensimmäistä kertaa yön ajaksi keskiviikkona 1. lokakuuta kello 22.00. Siitä lähtien päivystys palvelee joka päivä kello 8–22.

Päivystykseen illalla mahdollisesti jäävät, sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan Salon sairaalan osastoilla tai heidät kuljetetaan tutkimustarpeen myötä Turkuun.

Salon sairaala toimii jatkossakin Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) lähisairaalana ja palvelee Varsinais-Suomen asukkaita laajasti. Uudet tilat mahdollistavat hoidon kehittämisen erityisesti toimenpiteissä, jotka eivät vaadi yön yli jatkuvaa seurantaa.

Tarjolla on muun muassa polikliinista leikkaustoimintaa, päiväkirurgiaa, erikoislääkärien ja hoitajien vastaanottoja, diagnostiikkaa, dialyysiä ja kuntoutusta.

– Näiden erikoissairaanhoidon palveluiden tarve on kasvussa, ja Salon sairaala on aktiivisesti mukana kehityksessä. Uudistunut sairaala kiinnostaa myös terveydenhuollon ammattilaisia työpaikkana, korostaa Tyks-sairaalapalveluiden johtaja Mikko Pietilä.

Liik­ku­va päi­vys­tys laa­jen­taa toi­min­taan­sa Varsinais-​Suomessa

Liikkuva päivystys täydentää Salon alueen sairaalapalveluita. Tyks Akuutin Liikkuva päivystys -yksikkö aloitti toimintansa Loimaan seudulla syyskuussa 2024. Toiminta laajeni Turun alueelle 29. syyskuuta 2025 ja jatkuu Salon alueelle marraskuussa 2025.

Yksikkö arvioi akuuttitilanteita jo Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) palveluiden piirissä olevien asiakkaiden kohdalla. Arviointi, hoito ja jatkohoidon järjestäminen tapahtuvat potilaan luona, jos etäarvioinnin perusteella ei ole selvää tarvetta päivystykseen tai muuhun palveluun.

Liikkuva päivystys -yksikkö käyttää laaja-alaista tutkimusvälineistöä ja pikanäytteitä, kuten tulehdusarvojen ja elektrolyyttiarvojen mittaamista, hoidon tarpeen arviointiin. Yksikkö voi myös toteuttaa päivystysluonteisia pientoimenpiteitä sekä antaa suonensisäistä neste- tai antibioottihoitoa.

– Tehtävät tulevat Sote-koordinaatiokeskuksesta, jossa tilanne arvioidaan ensin puhelimitse. Yksikössä työskentelee kerrallaan yksi päivystyksen sairaanhoitaja tai ensihoitaja. Tarvittaessa hoito-ohjeita kysytään puhelimitse Tyks Akuutin konsulttilääkäriltä, täydentää Tyks Akuutin vs. palvelualuejohtaja Juha Peltonen.

Vai­heit­tain val­mis­tu­va sai­raa­la

Varhan uuden sairaalarakennuksen käyttö on suunniteltu sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen hengessä ja lokakuun alussa voimaan astuvan lakimuutoksen mukaiseksi.

Uudisrakennukseen muuttivat kesäkuussa muun muassa sisätautien ja yleislääketieteen osastot, lääkehoitopoliklinikka ja laboratorio.

– Uudella 26-paikkaisella yleislääketieteen osastolla meillä on erinomaiset mahdollisuudet hoitaa myös vaativimpia perustason potilaita. Heitä varten paikalla on myös yöaikaan päivystävä lääkäri, kertoo Tyks Medisiinisen, yleislääketieteen ja päivystyksen tulosryhmän johtaja Sari Koistinen.

Salon sairaalan uudisrakennus valmistuu vaiheittain vuoteen 2028 mennessä.

Oh­jei­ta Salon sai­raa­las­sa vie­rai­luun

Väliaikainen pääsisäänkäynti sijaitsee uudisrakennuksen eteläsivun ovella 22 (Sairaalantien puolella) kesään 2027 saakka. Sairaalan sisällä kuljetaan käytävillä olevien opasteiden mukaan.

Poliklinikoille ilmoittaudutaan itseilmoittautumisautomaateilla. Potilaiden kannattaa varata hieman lisäaikaa sairaalassa liikkumiseen ja ilmoittautumiseen ennen vastaanottoaikaa, jotta vierailu sujuu rauhallisesti ja kiireettömästi.

Laboratoriossa ja röntgenissä on käytössä omat automaatit. Laboratoriossa otetaan käyttöön näytteiden nouto- ja palautusautomaatti tänä syksynä.

Kahvio toimii tilapäisesti valoaulassa, joka on päivystyksen läheisyydessä.

Purkutyöt vaikuttavat liikenteeseen loppuvuoden 2025 ajan. Pahoittelemme rakennus- ja purkutöistä potilaille aiheutuvaa haittaa.