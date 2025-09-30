Liikkuva päivystys täydentää Salon alueen sairaalapalveluita
Salon sairaalan toiminta uudistuu 1.10.2025 voimaan astuvan lakimuutoksen myötä. Päivystys on jatkossa avoinna kello 8–22 joka päivä. Salon alueella marraskuussa 2025 aloittava liikkuva päivystys tuo uudenlaisen palvelun akuuttia erikoissairaanhoitoa tarvitseville.
Tyks Salon sairaalan ympärivuorokautinen päivystys on avoinna viimeisen kerran 30.9–1.10. välisenä yönä. Päivystyksen ovet sulkeutuvat ensimmäistä kertaa yön ajaksi keskiviikkona 1. lokakuuta kello 22.00. Siitä lähtien päivystys palvelee joka päivä kello 8–22.
Päivystykseen illalla mahdollisesti jäävät, sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan Salon sairaalan osastoilla tai heidät kuljetetaan tutkimustarpeen myötä Turkuun.
Salon sairaala toimii jatkossakin Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) lähisairaalana ja palvelee Varsinais-Suomen asukkaita laajasti. Uudet tilat mahdollistavat hoidon kehittämisen erityisesti toimenpiteissä, jotka eivät vaadi yön yli jatkuvaa seurantaa.
Tarjolla on muun muassa polikliinista leikkaustoimintaa, päiväkirurgiaa, erikoislääkärien ja hoitajien vastaanottoja, diagnostiikkaa, dialyysiä ja kuntoutusta.
– Näiden erikoissairaanhoidon palveluiden tarve on kasvussa, ja Salon sairaala on aktiivisesti mukana kehityksessä. Uudistunut sairaala kiinnostaa myös terveydenhuollon ammattilaisia työpaikkana, korostaa Tyks-sairaalapalveluiden johtaja Mikko Pietilä.
Liikkuva päivystys laajentaa toimintaansa Varsinais-Suomessa
Liikkuva päivystys täydentää Salon alueen sairaalapalveluita. Tyks Akuutin Liikkuva päivystys -yksikkö aloitti toimintansa Loimaan seudulla syyskuussa 2024. Toiminta laajeni Turun alueelle 29. syyskuuta 2025 ja jatkuu Salon alueelle marraskuussa 2025.
Yksikkö arvioi akuuttitilanteita jo Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) palveluiden piirissä olevien asiakkaiden kohdalla. Arviointi, hoito ja jatkohoidon järjestäminen tapahtuvat potilaan luona, jos etäarvioinnin perusteella ei ole selvää tarvetta päivystykseen tai muuhun palveluun.
Liikkuva päivystys -yksikkö käyttää laaja-alaista tutkimusvälineistöä ja pikanäytteitä, kuten tulehdusarvojen ja elektrolyyttiarvojen mittaamista, hoidon tarpeen arviointiin. Yksikkö voi myös toteuttaa päivystysluonteisia pientoimenpiteitä sekä antaa suonensisäistä neste- tai antibioottihoitoa.
– Tehtävät tulevat Sote-koordinaatiokeskuksesta, jossa tilanne arvioidaan ensin puhelimitse. Yksikössä työskentelee kerrallaan yksi päivystyksen sairaanhoitaja tai ensihoitaja. Tarvittaessa hoito-ohjeita kysytään puhelimitse Tyks Akuutin konsulttilääkäriltä, täydentää Tyks Akuutin vs. palvelualuejohtaja Juha Peltonen.
Vaiheittain valmistuva sairaala
Varhan uuden sairaalarakennuksen käyttö on suunniteltu sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen hengessä ja lokakuun alussa voimaan astuvan lakimuutoksen mukaiseksi.
Uudisrakennukseen muuttivat kesäkuussa muun muassa sisätautien ja yleislääketieteen osastot, lääkehoitopoliklinikka ja laboratorio.
– Uudella 26-paikkaisella yleislääketieteen osastolla meillä on erinomaiset mahdollisuudet hoitaa myös vaativimpia perustason potilaita. Heitä varten paikalla on myös yöaikaan päivystävä lääkäri, kertoo Tyks Medisiinisen, yleislääketieteen ja päivystyksen tulosryhmän johtaja Sari Koistinen.
Salon sairaalan uudisrakennus valmistuu vaiheittain vuoteen 2028 mennessä.
Ohjeita Salon sairaalassa vierailuun
Väliaikainen pääsisäänkäynti sijaitsee uudisrakennuksen eteläsivun ovella 22 (Sairaalantien puolella) kesään 2027 saakka. Sairaalan sisällä kuljetaan käytävillä olevien opasteiden mukaan.
Poliklinikoille ilmoittaudutaan itseilmoittautumisautomaateilla. Potilaiden kannattaa varata hieman lisäaikaa sairaalassa liikkumiseen ja ilmoittautumiseen ennen vastaanottoaikaa, jotta vierailu sujuu rauhallisesti ja kiireettömästi.
Laboratoriossa ja röntgenissä on käytössä omat automaatit. Laboratoriossa otetaan käyttöön näytteiden nouto- ja palautusautomaatti tänä syksynä.
Kahvio toimii tilapäisesti valoaulassa, joka on päivystyksen läheisyydessä.
Purkutyöt vaikuttavat liikenteeseen loppuvuoden 2025 ajan. Pahoittelemme rakennus- ja purkutöistä potilaille aiheutuvaa haittaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko PietiläTulosaluejohtaja, Tyks-sairaalapalvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 515 0615mikko.pietila@varha.fi
Sari Koistinentulosryhmäjohtaja, medisiininen, yleislääketiede ja päivystys, Tyks-sairaalapalvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 3114 638sari.koistinen@varha.fi
Juha PeltonenPalvelualuejohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 571 2452juha.peltonen@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Ny regional utbildning hjälper yrkespersoner att identifiera våld mot barn och unga30.9.2025 11:55:17 EEST | Pressmeddelande
Det är oroväckande hur mycket barn och unga upplever otrygghet i sin vardag på grund av närståendevåld i hemmet. Egentliga Finlands välfärdsområde Varha har utvecklat en utbildning som gör det lättare för de olika yrkespersonerna i kommunerna att identifiera och ingripa i våld. Utbildningen piloterades och fick god respons, och målet är att sprida kunskap till hela Varhas område.
Uusi alueellinen koulutus auttaa ammattilaisia tunnistamaan lasten ja nuorten kokema väkivalta30.9.2025 11:55:17 EEST | Tiedote
Lasten ja nuorten arjessa turvattomuutta aiheuttaa huolestuttavissa määrin kotona koettu lähisuhdeväkivalta. Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha on kehittänyt alueen kuntien ammattilaisten tueksi koulutuksen, joka helpottaa väkivallan tunnistamista ja siihen puuttumista. Koulutuksen pilotista saatiin ammattilaisilta hyvää palautetta ja osaamista on tarkoitus levittää koko Varhan alueelle.
Invigningen av Krossis räddnings- och ambulansstation 3.10.202530.9.2025 08:43:51 EEST | Pressmeddelande
Egentliga Finlands räddningsverk och Kuusisto FBK firar invigningen av den nya Krossi räddnings- och ambulansstation fredagen den 3 oktober 2025 från och med kl. 13. Invigningsfesten är ett evenemang för inbjudna gäster.
Krossin pelastus- ja ensihoitoaseman vihkiäiset 3.10.202530.9.2025 08:43:51 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja Kuusiston VPK juhlistavat uuden Krossin pelastus- ja ensihoitoaseman käyttöönottoa perjantaina 3. lokakuuta 2025 klo 13 alkaen. Vihkiäisjuhla on kutsuvierastilaisuus.
Chatt och tidsbokning för preventivrådgivningen nu i Varha-applikationen25.9.2025 08:15:00 EEST | Pressmeddelande
De digitala tjänsterna för preventiv- och familjeplaneringsrådgivningen i Egentliga Finlands välfärdsområde utökades när chatten och tidsbokningen blev tillgängliga i Varha-applikationen den 24 september.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme