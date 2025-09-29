Helsingin konsernijaosto käsitteli uimahalli- ja liikuntahalliyhtiöiden ajankohtaiskatsauksia

Helsingin kaupungin yhtiömuotoinen uimahalli- ja liikuntahallitoiminta koostuu Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n, Urheiluhallit Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n ylläpitämästä toiminnasta. Helsingin omistusosuus Mäkelänrinteen Uintikeskuksesta on 66,7 prosenttia, Urheiluhalleista 51,3 prosenttia ja Vuosaaren Urheilutalosta 100 prosenttia. Yhtiöiden omistajastrategiassa niille on asetettu tavoitteeksi kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen, tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö, ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen, kustannustehokkuus ja riittävä vakavaraisuus.

Konsernijaostossa oli myös käsittelyssä alueellisten pysäköintiyhtiöiden ajankohtaiskatsaukset, jotka jaosto merkitsi tiedoksi. Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Konsernijaosto kokoontuu seuraavan kerran 20. lokakuuta.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

Kaupunginkanslia

puh. 040 192 9003

ilona.turtola@hel.fi

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.