Zodiakin seuraava taiteellinen johtaja on koreografi Jarkko Partanen

Zodiak – Uuden tanssin keskuksen seuraavaksi taiteelliseksi johtajaksi on valittu koreografi Jarkko Partanen. Partanen vakuutti hakemusprosessin aikana tuotantoympäristön tuntemuksellaan, visiollaan ohjelmistotyön ja kuratoriaalisten käytäntöjen kehittämisestä suomalaisen tanssin kentällä. Hänellä on koulutuksensa, työelämäkokemuksensa ja institutionaalisen osaamisensa pohjalta erinomaiset mahdollisuudet kehittää Zodiakin taiteilija- ja yleisösuhdetta.

- Odotukset Zodiakin toiminnan seuraaviin neljään vuoteen ovat korkealla Jarkko Partasen kanssa käydyn innostavan, energisoivan ja avoimen kriittisen keskustelun pohjalta. Partasella on myös poikkeuksellisen osuva koulutuspohja tähän tehtävään, jota rekrytointiryhmä ja Zodiakin hallitus pitivät osoituksena voimakkaasta motivaatiosta ja systemaattisesta hakeutumisesta taiteellisen johtajan tehtäväkuvan äärelle, toteaa Zodiak presents ry:n hallituksen puheenjohtaja Lilja Lehmuskallio.

Jarkko Partanen tunnetaan erityisesti työstään taidekollektiivi WAUHAUSissa, jonka perustajäsen hän on. Partanen koulutukselta tanssitaiteen maisteri koreografin koulutusohjelmasta Teatterikorkeakoulusta. Hän valmistuu vuoden lopussa Taiteen maisteriksi Taideyliopiston Praxis – Kuratoinnin ja esittämiskäytäntöjen -koulutusohjelmasta. Partanen on toiminut koko uransa ajan aktiivisesti myös kansainvälisesti.

- Zodiak on elintärkeä instituutio kotimaisella tanssin ja esittävien taiteiden kentällä. Haluan, että Zodiak on paikka, jossa taiteilijat voivat kehittää ja haastaa itseään sekä yleisöään. Kantaesitykset pysyvät edelleen toiminnan selkärankana, mutta tilaa tehdään myös muille kohtaamisen ja taiteen esittämisen muodoille. Toivon, että tulevaisuuden Zodiak on paikka yhteentulemiselle, dialogille ja tapahtumallisuudelle, jonne kokevat itsensä tervetulleiksi yhtälailla niin taiteilijat, taiteen rakastajat kuin ensikertalaisetkin, avaa Jarkko Partanen ajatuksiaan tulevasta kaudestaan.

- En olisi tässä pisteessä missä olen ihmisenä ja taiteilijana ilman WAUHAUS-kollektiivia ja sen kanssa tehtyä työtä, ja se varmasti jatkuu myös tulevaisuudessa. Seuraavat neljä vuotta jatkan WAUHAUSissa kuitenkin poissaolevana jäsenenä, Partanen toteaa.

Taiteellisen johtajan tehtävään haki yhteensä kahdeksan hakijaa. Jarkko Partasen vuoden 2026 alussa alkava sopimuskausi on neljä vuotta.

Zodiakin nykyinen taiteellinen johtaja Jenni-Elina von Bagh siirtyy takaisin täysipäiväiseen taiteilijan työhön hänen kolmivuotisen sopimuskautensa päättyessä vuoden 2025 lopussa.

Jarkko Partanen

Koulutus

2025 MaF Praxis, Curating & Exhibition Studies, Kuvataideakatemia, Helsinki

2012 Koreogafian MA, Teatterikorkeakoulu, Helsinki

2010 MA SODA (vieraileva opiskelija), HZT Berlin & UDK Berlin, Berlin

2008 BA (Hons) Contemporary Dance – 1st Class Honours, Laban, London

Työ taiteilijaryhmissä ja festivaaleilla

2016 Perustajajäsen W A U H A U S - Arts Collective

2014 Perustaja, kuraattori, Wonderlust-festivaali

Luottamustoimet

2023–2024 Mad Housen ystävät ry / hallituksen jäsen

2016– W A U H A U S ry / hallituksen puheenjohtaja 2016-2020, 2020–2021, hallituksen jäsen 2020, 2021 alkaen

2015- Wonderlust ry / hallituksen puheenjohtaja 2015

2013-2021 Zodiak – Uuden tanssin keskus / hallituksen varapuheenjohtaja 2016-2020, hallituksen puheenjohtaja 2020–2021, hallituksen jäsen 2024–2025 (erosi hallituksesta heinäkuussa 2025)

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Ari Tenhula, puh. 050 430 8664, ari.tenhula@zodiak.fi

Viestintävastaava Piia Ahonen, puh. 044 971 6344, piia.ahonen@zodiak.fi