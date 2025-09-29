Hyvinvointialueella toiminnallisia ja johtamisrakenteen muutoksia

29.9.2025 17:42:52 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

Aluehallitus hyväksyi perheryhmäkotitoimintaa koskevien toiminnan, toimipisteiden, työntekopaikkojen ja työtehtävien sekä palkkauksen muutoksia sekä uudelleenjärjestelyjä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen. Aluehallitus käynnisti hallintosääntömuutoksen toteuttamiseksi ja johtamisrakenteen kehittämiseksi sekä toiminnallisten muutosten vuoksi yhteistoimintaneuvottelut.

Perheryhmäkotien ympärivuorokautisissa palveluyksiköissä asuu ilman huoltajaa maahan saapuneita. Yhteistoimintaneuvottelut järjestettiin, koska ELY on arvioinut, ettei enää ole tarvetta samanlaiselle määrälle alaikäisten perheryhmäkotipaikkoja. Muutoksen piirissä olevalle henkilöstölle pyritään tarjoamaan uusia tehtäviä hyvinvointialueella.

Aluehallitus käynnisti hallintosääntömuutoksen toimeenpanemiseksi ja johtamisrakenteen kehittämiseksi lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja vammaispalvelujen palvelualueiden sekä yhteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisrakennetta ja johtotehtäviä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

Lisäksi aluehallitus käynnisti yhteistoimintaneuvottelut talousarviovalmisteluun liittyvistä toiminnallisista muutoksista. Henkilöstömuutoksissa käytetään ensisijaisesti muita keinoja kuin irtisanomisia. Esittelijä täydensi esitystään kokouksessa huomioiden työntekijöiden kohtuullisen työmatkan sekä uudelleen kouluttautumisen mahdollisuudet.

Länsi-Uusimaahyvinvointialuealuehallitus

Yhteyshenkilöt

Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse

Puh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

