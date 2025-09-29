Ändringar i välfärdsområdets verksamhet och ledningsstruktur
Välfärdsområdesstyrelsen godkände resultatet av samarbetsförhandlingar som gäller ändringar och omorganiseringar av verksamheten, verksamhetsställena, arbetsplatserna och arbetsuppgifterna på familjegrupphem samt lönesättningen av personalen. Välfärdsområdesstyrelsen inledde samarbetsförhandlingarna för att verkställa ändringen av förvaltningsstadgan, utveckla ledningsstrukturen och genomföra ändringar i verksamheten.
I familjegrupphemmens serviceenheter med heldygnsomsorg bor barn som kommit till Finland utan vårdnadshavare. Det förs samarbetsförhandlingar, eftersom närings-, trafik- och miljöcentralen har bedömt att det inte längre finns behov av samma antal platser för minderåriga på familjegrupphem. Välfärdsområdet strävar efter att erbjuda nya uppgifter vid välfärdsområdet för personalen som omfattas av ändringen.
För att verkställa ändringen av förvaltningsstadgan och utveckla ledningsstrukturen inledde välfärdsområdesstyrelsen samarbetsförhandlingar gällande ledningsstrukturen och ledningsuppgifterna inom serviceområdena för tjänster för barn, unga och familjer, funktionshinderservice samt gemensamma social- och hälsovårdstjänster.
Dessutom inledde välfärdsområdesstyrelsen samarbetsförhandlingar om verksamhetsändringar som gäller budgetberedningen. I personaländringar används i första hand andra åtgärder än uppsägningar. Föredraganden kompletterade sitt förslag vid sammanträdet med tillägg som beaktar de anställdas rimliga arbetsresor och möjligheter till omskolning.
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
