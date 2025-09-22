Veneilyn viikkokatsaus 40/2025
Vicky Vapaavuori ja Jussi Myllymäki voittivat Offshore 3J-luokan Euroopan mestaruuden
Vicky Vapaavuori ja Jussi Myllymäki saivat aamupäivällä ajetussa ensimmäisessä kilpailussa erinomaisen lähdön ja karkasivat muilta jo lähtösuoralla. Maalissa ero toiseksi sijoittuneeseen norjalaispariin oli reilu 30 sekuntia. Vuoden 2023 maailmanmestaripari Ingvarsson/Jansson vei kolmannen sijan.
Toisen kilpailun lentävä lähtö oli hieman ensimmäistä lähtöä tasaisempi. Vapaavuori ja Myllymäki ajoivat kuitenkin selvään voittoon yli 50 sekunnin erolla toiseksi sijoittuneeseen norjalaispariin Ingvarson/Jansson. Norjalaiset jäivät toisessa kilpailussa kolmanneksi.
Vapaavuori ja Myllymäki on hallinnut kautta vakuuttavasti, he nappasivat kesällä myös luokan maailmanmestaruuden. Tämä offshore-kausi jää heidän nimissään historiaan todellisena superkautena.
Toni Kade ajoi mestariksi GT15-luokassa - Joni Inkinen pronssimitalille
Yhtenä ennakkosuosikkina kilpailuun lähtenyt Toni Kade ajoi Euroopan mestariksi ottamalla kolme erävoittoa ja yhden kakkossijan. Yhden erävoiton onnistui viemään aiemmin tällä kaudella maailman mestariksi ajanut virolainen Paul Richard Laur.
Kaksikon kilpailu oli tasaista vääntöä aika-ajoista lähtien. Laur veti pidemmän korren lauantaisissa aika-ajoissa, mutta Kade vei heti ensimmäisen erävoiton sunnuntaina. Kaikki kilpailuerät urakoitiin sunnuntaina, Kade ja Laur ylittivät maaliviivan joka kerta korkeintaan muutaman sekunnin erolla toisiinsa.
Pronssimitalista käytiin kiivasta taistelua useamman kuljettajan kesken. Suomalaisista mitalitaistelussa olivat mukana Joni Inkinen ja Valter Laine. Inkinen suoritti tasaisimmin ilman suuria virheitä, sijoittuen kolme kertaa neljänneksi ja kerran kolmanneksi. Laineen kohtalon viidennelle sijalle sinetöi poijuvirhe viimeisessä erässä.
Muut suomalaiset sijoittuivat keskikastiin. Adele Servin oli kilpailun kymmenes, Hermanni Pöntinen yhdestoista ja Tuukka Kotokorpi kolmastoista. Kilpailussa Suomen joukkueenjohtajana toiminut Sebastian Åström antaa kiitosta kilpailulle.
- Kilpailu oli hienosti järjestetty ja yhdistelmäkilpailun kautta paikalla oli paljon veneitä ja väkeä. Hienoa tuoda joukkueen kanssa Suomeen neljä UIM:n arvokilpailumitalia, Åström sanoo.
Pohjois-Tapiolan koulu purjehti koulumestaruuskilpailun voittoon!
Purjehduksen koulumestaruuskilpailut järjestettiin perjantaina 26. syyskuuta Espoossa. Esbo Segelförening isännöi 13 tiimin kilpailua, yhteistyössä Brändö Seglaren ja Suomen Purjehdus ja Veneilyn kanssa.
Kovan kilpailun päätteeksi Pohjois-Tapiolan koulun joukkue purjehti voittoon ja vei nimiinsä Hannu Hoviniemen muistolle omistetun kiertopalkinnon. Toiseksi sijoittui Storängens skola ja kolmannen sijan nappasi Martinkallion koulu.
Purjehduksen koulumestaruuskilpailut ovat erinomainen esimerkki siitä, kuinka seurat, koulu ja lajiliitto voivat yhdessä tarjota nuorille elämyksiä ja uusia mahdollisuuksia liikunnan parissa.
SPV kiittää lämpimästi kaikkia kilpailupäivään osallistuneita, tapahtuman järjestelyissä mukana olleita sekä urheiluyhteisöä, jotka mahdollistivat tämän urheilullisen koululaistapahtuman.
Lue lisää tästä.
Tällä viikolla:
F1-veneiden MM-sarja jatkuu Kiinassa
Shanghaissa ajetaan kilpaa loppuviikosta 3.-4. lokaluuta. Perjantaina ajetaan aika-ajot ja kaksi sprinttikilpailua, lauantaina MM-sarjan Grand Prix. Sami Seliö hakee parannusta kauden avaukseen ja tähtää pistesijoituksiin sekä sprinteistä että GP:stä. Alec Weckström on tällä hetkellä MM-sarjan kakkosena ja tähtää palkintopallille.
Seuraa kilpailua perjantaina ja lauantaina täällä: https://f1h2o.com/
Nordic Sailing League käynnistyy Marstrandissa
Ensimmäinen Nordic Sailing League -finaali purjehditaan 3.–5. lokakuuta Ruotsin Marstrandissa. Uudessa kilpailusarjassa kohtaavat Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan purjehdusliigojen parhaat seurajoukkueet, ja finaalin isännyys kiertää jatkossa vuosittain eri maissa.
Suomesta paikan pohjoismaiden mestaruuskisaan ansaitsivat Helsingfors Segelklubin naisten joukkue, Esbo Segelföreningin nuorten joukkue, ESF:n liigafinaalin voittaja- ja kakkosjoukkueet sekä Åländska Segelsällskapetin kaksi joukkuetta.
Sähkökilpaveneiden E1-kuninkuusluokan MM-sarja jatkuu Lagosissa
Viikonloppuna 4.-5. lokakuuta ajetaan kilpaa Lagosin laguunilla, Nigerian suurimman kaupungin rannalla. Emma Kimiläinen ja Team Brady lähtevät kilpailuviikonloppuun MM-sarjan johdossa.
Seuraa kisaa täällä https://www.e1series.com/home
Muuta:
Tervetuloa seurojen ympäristöwebinaariin 8.10!
Tervetuloa Suomen Purjehdus ja Veneilyn ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n järjestämään Seurojen ympäristöwebinaariin keskiviikkona 8. lokakuuta 2025 kello 18-20. Illan teemoja ovat harmaat vedet seurojen satamissa, tukikohdissa ja telakoilla, katsaus romuveneiden kierrättämiseen sekä muut ajankohtaiset ympäristöasiat.
Webinaari järjestetään Teamsissa. Ohjelman löydät täältä.
Ilmoittaudu mukaan täältä.
Haluatko mukaan Veneilyn viikkokatsaukseen?
Viikkokatsaus tarjoaa tiiviin katsauksen alkavan viikon tapahtumiin, nostaa esiin tunnelmia kentältä sekä kokoaa yhteen edellisviikon kilpailujen ja tapahtumien tuloksia.
Täytä tiedotuslomake tai lähetä lyhyt uutinen (kuvineen ja mahdollisine linkkeineen) sähköpostitse osoitteeseen johan.ekblom@spv.fi maanantaisin klo 12 mennessä.
Viikkokatsaus julkaistaan maanantaisin SPV:n verkkosivuilla uutisena, ja sen voi myös tilata omaan sähköpostiin uutiskirjeenä. Katsauksen avulla pysyt kyydissä veneilykesän tärkeimmistä hetkistä – olit sitten kilpailija, seuratoimija tai lajista kiinnostunut harrastaja.
Yhteyshenkilöt
Johan EkblomSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:0407707251johan.ekblom@spv.fi
Hanna GrannSeuraviestintähanna.grann@spv.fi
Linkit
Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 59 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Purjehdus ja Veneily ry
Veneilyn viikkokatsaus 39/202522.9.2025 16:07:22 EEST | Uutinen
Nooa Laukkanen neljäs Grand Slam -sarjan finaalissa Nooa Laukkanen päätti ILCA 7 -luokan Grand Slam -finaalin neljänteen sijaan Hollannin Almeressa. Alkuviikon pisteet nollattiin viimeisenä kilpailupäivänä, ja purjehtijat kamppailivat puolivälierässä, välierässä ja lopulta kolmen parhaan finaalissa voitosta. Laukkanen oli puolivälierässä kolmas ja jäi välierässä niukasti neljänneksi eli juuri finaalin ulkopuolelle. – Tulin tähän päivään mentaliteetilla, että haen voittoa ja taistelen joka metristä. Tänään se jäi pienestä kiinni, mutta nelossijaan on silti hyvä lopettaa. Olen kokonaisuutena tosi tyytyväinen tähän viikkoon ja koko kauteen. Tästä on hieno jatkaa kohti ensi vuotta entistä nälkäisempänä, Laukkanen sanoo. Grand Slam -finaali oli maailmancupsarjan kutsukilpailu, jossa oli mukana 10 ILCA 7 -purjehtijaa. Finaalin voitti Irlannin Finn Lynch. Tulokset löytyvät täältä. Otto TuoriFormula 18 -luokan SM-mitalistit 2025 Formula 18 -luokan Suomen mestaruuskilpailut purjehdittiin Helsin
Veneilyn viikkokatsaus 37/20258.9.2025 16:15:20 EEST | Uutinen
Purjehdusliigan juhlakausi huipentui ESF:n juhlaan Suomen Purjehdusliigan kymmenvuotisjuhlakausi huipentui sunnuntaina 7. syyskuuta Maarianhaminassa, jossa Esbo Segelförening (ESF) otti näyttävän kaksoisvoiton SM-finaalissa. Seuran ykkösjoukkue kruunattiin Suomen mestariksi ja kakkosjoukkue nousi hopealle. Pronssille purjehti finaalin isäntäseura Åländska Segelsällskapet 2 (ÅSS). ESF purjehti toistamiseen Purjehdusliigan voittoon kippari Lucas Karlemon johdolla. Finaaliin yltäneet joukkueet kamppailivat kevyissä ja vaihtelevissa olosuhteissa. Ratkaisu siirtyi lopulta sunnuntain viimeisiin lähtöihin, joissa ESF onnistui kääntämään kilpailun edukseen. – Onnistuimme kahdessa viimeisessä lähdössä. Lähtövoitot niistä riittivät juuri ja juuri varmistamaan voiton. Jossain vaiheessa olimme koko kärkikolmikko tasapisteissä. Kaikki pienet erot ja yksittäiset huonot lähdöt olivat ratkaisevia kokonaiskisan kannalta, Lucas Karlemo kertoo kisan jälkeen. Lopputulokset, Purjehdusliigan finaali 2025 Es
Esbo Segelförening juhlii kaksoisvoittoa Purjedusliigassa7.9.2025 21:10:12 EEST | Tiedote
Suomen Purjehdusliigan kymmenvuotisjuhlakausi huipentui sunnuntaina 7. syyskuuta Maarianhaminassa, jossa Esbo Segelförening (ESF) otti näyttävän kaksoisvoiton SM-finaalissa. Seuran ykkösjoukkue kruunattiin Suomen mestariksi ja kakkosjoukkue nousi hopealle. Pronssille purjehti finaalin isäntäseura Åländska Segelsällskapet 2 (ÅSS). ESF purjehti toistamiseen Purjehdusliigan voittoon kippari Lucas Karlemon johdolla. Finaaliin yltäneet joukkueet kamppailivat kevyissä ja vaihtelevissa olosuhteissa. Ratkaisu siirtyi lopulta sunnuntain viimeisiin lähtöihin, joissa ESF onnistui kääntämään kilpailun edukseen. - Onnistuimme kahdessa viimeisessä lähdössä. Lähtövoitot niistä riittivät juuri ja juuri varmistamaan voiton. Jossain vaiheessa olimme koko kärkikolmikko tasapisteissä. Kaikki pienet erot ja yksittäiset huonot lähdöt olivat ratkaisevia kokonaiskisan kannalta, Lucas Karlemo kertoo kisan jälkeen. Samalla jaettiin paikat kansainvälisiin liigoihin: Sailing Champions League 2026 -finaaliin, Yout
Tolv lag kämpar om FM-guld i Seglingsligans final2.9.2025 14:25:59 EEST | Pressmeddelande
Finska Seglingsligans tioårsjubileum avslutas värdigt när finalen avgörs utanför Mariehamn 5.-7. september. Åländska Segelsällskapet står som värd och välkomnar tolv klubblag som gör upp om årets finska mästerskap i klubbsegling. Semifinalerna seglades i Helsingfors och arrangerades av Nyländska Jaktklubben (NJK). De åländska lagen var i toppform: Färjsundets Seglarförening vann den första semifinalen och Åländska Segelsällskapet 2 den andra. På Åland går dessa lag in som förhandsfavoriter, men utmanare finns både bland andra klubbar och inom ÅSS egna led. I finalen deltar tolv lag från hela Finland. NJK har kvalificerat hela tre lag, och de starka och framgångsrika lagen från ESF har minst lika höga förväntningar. Många klubbar går till finalen med överraskningspotential, och ligamästerskapet kan komma att avgöras med mycket små marginaler mellan de jämna lagen. Finska Seglingsligans finallag 2025: Semifinal 1 Färjsundets Seglarförening (FS) Esbo Segelförening (ESF) Esbo Segelförening
Purjehdusliigan finaali ratkaisee SM-kullan – 12 joukkuetta starttiviivalla2.9.2025 14:25:59 EEST | Tiedote
Suomen Purjehdusliigan kymmenvuotisjuhlakausi saa arvoisensa päätöksen, kun SM-finaali kilpaillaan Maarianhaminan edustalla 5.-7. syyskyyta. Kilpailun isäntänä toimii Åländska Segelsällskapet, ja panoksena on vuoden 2025 seuramestaruus. Semifinaalit purjehdittiin Helsingissä Nyländska Jaktklubbenin (NJK) järjestämänä. Ahvenanmaalaisjoukkueet olivat erinomaisessa iskussa: Färjsundets Seglarförening voitti ensimmäisen semifinaalin ja Åländska Segelsällskapet 2 toisen. Ahvenanmaalla nämä joukkueet lähtevät finaaliin ennakkosuosikkeina – mutta haastajia riittää niin muista seuroista kuin jopa ÅSS:n omista riveistä. Mukana finaalissa on kaksitoista joukkuetta eri puolilta Suomea. Ahvenanmaalaisten lisäksi haastajina nähdään mm. NJK:n kolme joukkuetta sekä vahvat ja menestyksekkäät ESF:n joukkueet. Moni seura lähtee finaaliin yllätysvalmiina, ja Purjehdusliigassa mestaruus voi ratketa pienilläkin marginaaleilla tasaisissa lähdöissä. Suomen Purjehdusliigan finaalijoukkueet 2025: Semifinaali 1
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme