Perinteinen kotimainen sukkabrändi Sidoste täyttää 80 vuotta – yhtiön verkkokaupalla räjähdysmäinen kasvu

Sunnuntaina 12. lokakuuta tunnetuin kotimainen sukkavalmistaja Sidoste Oy täyttää 80 vuotta.

Jo neljännessä sukupolvessa toimivan perheyhtiön perustajina olivat Lauri ja Saimi Mölsä, nykyisen toimitusjohtaja Janne Tammisen isoisovanhemmat. Yrityksen alkupääoma saatiin panttaamalla Lauri Mölsän kultakello.



Vuonna 2024 Sidosteen liikevaihto oli 3,8 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllistää tällä hetkellä 35 henkilöä. Koko historiansa aikana tuotanto on ollut kotimaassa.



Tammisen mukaan nykyinen tilikausi tuo tullessaan maltillista kasvua, ja verkkokauppa on jo nyt selvästi edellä viime vuotta. ”Iloitsemme erityisesti verkkokaupan suuresta kasvusta. Se on meille huikea onnistuminen ja tärkeä tukijalka kahden vaikean vuoden jälkeen”, hän toteaa.

Verkkokauppa kasvanut 117 % edellisvuoteen nähden

Tekstiiliteollisuudella on Tammisen mukaan tällä hetkellä vaikeat ajat, sillä alalla nähdään paljon konkursseja.

”Sidosteen tuotanto ja suunnittelu on kaikki yhdessä paikassa, Tampereella. Pystymme reagoimaan nopeasti eri tilanteisiin, mikä on meille kilpailuetu. Tuotteena sukka mahdollistaa myös hassuttelun, ja voimme näinäkin talousaikoina testata monia kuoseja, rakenteita ja tyylejä ilman että brändi kärsii. Lisäksi olemme onnistuneet käyttämään digimarkkinointia ja vaikuttajamarkkinointia hyvin.”

Toisaalta Tammisen mukaan taloudellisesti vaikeina aikoina ihmiset hakevat tukea laadukkaiksi tuntemistaan brändeistä. ”Kun rahat ovat tiukoilla, ei ole varaa ostaa huonoa. Ja laatu on aina muodikasta.”

Laatu menestystekijänä



Helsingin Sanomat julkaisi 15.2.2025 riippumattoman käytettävyystestin, jossa Tampereen ammattikorkeakoulun tekstiili- ja materiaalitekniikan opiskelijat testasivat eri sukkamerkkien kestävyyttä laboratoriokokein. Minttu Mikkosen toimittaman HS-artikkelin mukaan ”Sidosteen sukkiin ei kulunut reikää vielä 45 000 hankauskierroksen kohdalla, jolloin testaajat lopettivat hankaamisen”.

Sukkien kestävyyttä kuvaa yhtiön markkinoinnissa koko kansan tuntema Sidosteen logo, jossa kaksi terrieriä vetää voimakkaasti sukkaa eri suuntaan. ”Sukan molempiin päihin laitettiin alun perin koirille herkkua, jotta koirat saatiin tarttumaan sukkaan”, Tamminen paljastaa.





Sidoste Oy lyhyesti: