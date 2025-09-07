Perinteinen kotimainen sukkabrändi Sidoste täyttää 80 vuotta – yhtiön verkkokaupalla räjähdysmäinen kasvu
Suomen perinteikkäin sukkavalmistaja Sidoste Oy täyttää lokakuussa 80 vuotta. Jo neljännessä sukupolvessa toimiva tamperelainen perheyhtiö on tänä vuonna palkannut uusia työntekijöitä ja yhtiön verkkokauppa on kasvanut 117 % edellisvuoteen nähden, mikä on toimitusjohtaja Janne Tammisen mukaan ”huikea onnistuminen ja tärkeä tukijalka kahden vaikean vuoden jälkeen”. Sidoste tuottaa vuodessa 1,2 miljoonaa sukkaparia ja suosituin yksittäinen tuoteryhmä on pörrösukka.
Sunnuntaina 12. lokakuuta tunnetuin kotimainen sukkavalmistaja Sidoste Oy täyttää 80 vuotta.
Jo neljännessä sukupolvessa toimivan perheyhtiön perustajina olivat Lauri ja Saimi Mölsä, nykyisen toimitusjohtaja Janne Tammisen isoisovanhemmat. Yrityksen alkupääoma saatiin panttaamalla Lauri Mölsän kultakello.
Vuonna 2024 Sidosteen liikevaihto oli 3,8 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllistää tällä hetkellä 35 henkilöä. Koko historiansa aikana tuotanto on ollut kotimaassa.
Tammisen mukaan nykyinen tilikausi tuo tullessaan maltillista kasvua, ja verkkokauppa on jo nyt selvästi edellä viime vuotta. ”Iloitsemme erityisesti verkkokaupan suuresta kasvusta. Se on meille huikea onnistuminen ja tärkeä tukijalka kahden vaikean vuoden jälkeen”, hän toteaa.
Verkkokauppa kasvanut 117 % edellisvuoteen nähden
Tekstiiliteollisuudella on Tammisen mukaan tällä hetkellä vaikeat ajat, sillä alalla nähdään paljon konkursseja.
”Sidosteen tuotanto ja suunnittelu on kaikki yhdessä paikassa, Tampereella. Pystymme reagoimaan nopeasti eri tilanteisiin, mikä on meille kilpailuetu. Tuotteena sukka mahdollistaa myös hassuttelun, ja voimme näinäkin talousaikoina testata monia kuoseja, rakenteita ja tyylejä ilman että brändi kärsii. Lisäksi olemme onnistuneet käyttämään digimarkkinointia ja vaikuttajamarkkinointia hyvin.”
Toisaalta Tammisen mukaan taloudellisesti vaikeina aikoina ihmiset hakevat tukea laadukkaiksi tuntemistaan brändeistä. ”Kun rahat ovat tiukoilla, ei ole varaa ostaa huonoa. Ja laatu on aina muodikasta.”
Laatu menestystekijänä
Helsingin Sanomat julkaisi 15.2.2025 riippumattoman käytettävyystestin, jossa Tampereen ammattikorkeakoulun tekstiili- ja materiaalitekniikan opiskelijat testasivat eri sukkamerkkien kestävyyttä laboratoriokokein. Minttu Mikkosen toimittaman HS-artikkelin mukaan ”Sidosteen sukkiin ei kulunut reikää vielä 45 000 hankauskierroksen kohdalla, jolloin testaajat lopettivat hankaamisen”.
Sukkien kestävyyttä kuvaa yhtiön markkinoinnissa koko kansan tuntema Sidosteen logo, jossa kaksi terrieriä vetää voimakkaasti sukkaa eri suuntaan. ”Sukan molempiin päihin laitettiin alun perin koirille herkkua, jotta koirat saatiin tarttumaan sukkaan”, Tamminen paljastaa.
Sidoste Oy lyhyesti:
- Tamperelainen sukkavalmistaja
- 1,2 miljoonaa sukkaparia vuodessa
- Perustettu vuonna 1945
- Perustajat Lauri ja Saimi Mölsä
- Täysin perheomisteinen yhtiö
- Johdossa neljäs sukupolvi, toimitusjohtaja Janne Tamminen vuodesta 2018 alkaen
- Vuoden 2024 liikevaihto 3,8 miljoonaa euroa
- Yhtiö työllistää 35 henkilöä
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Jutta Vetter / Vetter Communications Oy
press@vetter.fi
050 54 66 000
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Vetter Communications Oy on tamperelainen viestintätoimisto, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluja yritysmaailman viestintä- ja mediatiedotustarpeisiin suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, saksaksi, espanjaksi, ranskaksi ja italiaksi.
Yhtiö osallistuu monipuolisesti myös operatiiviseen toimintaan asiakkaidensa kansainvälisissä suhteissa, ja viestintää hoidetaan luonnollisena osana asiakkaiden myyntiprosessia.
Asiakkaina on liike-elämän toimijoita monelta eri sektorilta, muun muassa kotimaisia ja kansainvälisiä IT-taloja, tekniikan ja teollisuuden toimijoita, asianajotoimistoja, ilmailualan edustajia sekä kulttuurialan toimijoita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vetter Communications Oy
Yleistyneeseen pähkinäallergiaan etsitään nyt uutta hoitomuotoa suomalaiskeksinnön avulla7.9.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Lasten pähkinäallergiaan liittyvät vakavat allergiset reaktiot ovat yleistyneet – yleisin aiheuttaja on cashewpähkinä. HUSissa on käynnistynyt tutkimus, jossa kehitetään cashewpähkinän siedätyshoitoa 1–3-vuotiailla lapsilla. Pienten lasten cashewpähkinäallergian siedätyshoidosta ei ole toistaiseksi julkaistu tutkimustuloksia. Varhaislapsuudessa toteutettu siedätyshoito saattaa tulevaisuudessa vähentää pähkinäallergian esiintyvyyttä aikuisväestössä.
Suomalainen teknologiayhtiö Tuxera tähtää 100 MEUR liikevaihtoon Microsoftin entisen johtajan Steffan Schumacherin luotsaamana7.4.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Vaativaan käyttöön tarkoitettuihin tiedostojärjestelmä- ja dataratkaisuihin erikoistunut, globaalisti toimiva suomalaisyhtiö Tuxera on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen Steffan Schumacherin. Schumacher on kokenut kasvu- ja muutosjohtaja, joka on aiemmin toiminut johtotehtävissä alan globaaleissa jättiläisissä, kuten Microsoftilla, Qt Groupissa, Citrixillä ja Efectellä. Schumacherin asiantuntemus Tuxeran keskeisiltä asiakasmarkkinoilta ja vahva ymmärrys alati tiukentuvista datavaatimuksista tukevat Tuxeran strategiaa ja seuraavaa kasvuvaihetta.
Konsulttitalo Klarigo Oy onnistui vaikeinakin talousaikoina parantamaan tulostaan3.4.2025 08:40:00 EEST | Tiedote
Suomen välittävimmäksi konsulttitaloksi itseään kutsuva Klarigo Oy uskoo pehmeiden arvojen kantavan kovassakin konsulttibisneksessä. Yli 20 vuotta toimineen yhtiön liikevaihto pieneni viime tilikaudella neljä prosenttia, mutta siitä huolimatta liikevoitto kasvoi 14 prosenttia. Onnistumista yhtiö perustelee osaamispohjallaan, jolla pystytään nopeasti vastaamaan markkinoiden alati muuttuviin vaatimuksiin.
Suomi kutsuu kokoon maailman huiput tekoälyn saralta – aiheina rakentaminen ja arkkitehtuuri13.3.2025 09:15:00 EET | Tiedote
Suomalaisvoimin organisoitu, maailman ensimmäinen rakennusalan kansainvälinen tekoälytapahtuma AI in AEC järjestetään viidennen kerran. Tapahtuma kutsuu yhteen maailman rakennustekniikan ja arkkitehtuurin vaikuttajia Helsinkiin 19.–20.3.2025. Tapahtumaan on rekisteröitynyt noin 300 alan osaajaa yhteensä yli 30 maasta. Puhujia on yhteensä yli 20 maasta.
Kotimainen lastenruokayhtiö vastaa uusiin ravitsemussuosituksiin – ”liian myöhäistä toteuttaa”25.11.2024 13:15:00 EET | Tiedote
Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisee uudet, kansalliset ravitsemussuositukset 27.11.2024. Uusissa suosituksissa kasvisten osuus ruokavaliossa nousee merkittävästi. Suomalaisen lastenruokayhtiö Green Planet Astronautsin mukaan uusia ravitsemussuosituksia on mahdotonta toteuttaa enää täysimääräisenä nykyisessä aikuisväestössä. Makutottumukset ja suolisto nimittäin kehittyvät voimakkaimmin ensimmäisen kolmen ikävuoden aikana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme