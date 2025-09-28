Mestari jätti nousijan nollille – Alma Laitila osui kahdesti

Ensimmäisen erän maalit nähtiin sen toisella puolikkaalla, kun Veera Vilenius, Suvi Hämäläinen ja Natalia Pitkäkangas nakuttivat taululle 3–0-johdon. Toisessa erässä osui puolustaja Alma Laitila kauden toisen ja kolmannen maalinsa Pitkäkankaan syötöistä, ja päätöserässä mestarit komistelivat lukemia vielä neljästi. Alma Laitila (2+1), Suvi Hämäläinen (1+2) ja Natalia Pitkäkangas (1+2) olivat Lempäälän illan kolmen pisteen pelaajat. Classicin 7–0-osuma oli Minttu Kotamäen ensimmäinen maali F-liigassa.

Sarja jatkuu keskiviikkona Turussa ottelulla FBC Loisto–Pirkkalan Pirkat.