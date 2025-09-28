Fliiga

Mestari jätti nousijan nollille – Alma Laitila osui kahdesti

29.9.2025 21:06:23 EEST | Fliiga | Tiedote

F-liigan naisten sarjassa pelattiin maanantaina yksi ottelu, jossa Classic näytti kotonaan mestarin ja liiganousijan tasoeron toistaiseksi kaatamalla Northern Starsin 9-0. Nollapelin Classicin maalissa pelasi Siiri Tulla kahdeksalla torjunnalla, kun espoolaisten vahti Jana Pleisch venyi pallon eteen 33 kertaa.

Ensimmäisen erän maalit nähtiin sen toisella puolikkaalla, kun Veera VileniusSuvi Hämäläinen ja Natalia Pitkäkangas nakuttivat taululle 3–0-johdon. Toisessa erässä osui puolustaja Alma Laitila kauden toisen ja kolmannen maalinsa Pitkäkankaan syötöistä, ja päätöserässä mestarit komistelivat lukemia vielä neljästi. Alma Laitila (2+1), Suvi Hämäläinen (1+2) ja Natalia Pitkäkangas (1+2) olivat Lempäälän illan kolmen pisteen pelaajat. Classicin 7–0-osuma oli Minttu Kotamäen ensimmäinen maali F-liigassa.

Sarja jatkuu keskiviikkona Turussa ottelulla FBC Loisto–Pirkkalan Pirkat.

