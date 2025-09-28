Mestari jätti nousijan nollille – Alma Laitila osui kahdesti
F-liigan naisten sarjassa pelattiin maanantaina yksi ottelu, jossa Classic näytti kotonaan mestarin ja liiganousijan tasoeron toistaiseksi kaatamalla Northern Starsin 9-0. Nollapelin Classicin maalissa pelasi Siiri Tulla kahdeksalla torjunnalla, kun espoolaisten vahti Jana Pleisch venyi pallon eteen 33 kertaa.
Ensimmäisen erän maalit nähtiin sen toisella puolikkaalla, kun Veera Vilenius, Suvi Hämäläinen ja Natalia Pitkäkangas nakuttivat taululle 3–0-johdon. Toisessa erässä osui puolustaja Alma Laitila kauden toisen ja kolmannen maalinsa Pitkäkankaan syötöistä, ja päätöserässä mestarit komistelivat lukemia vielä neljästi. Alma Laitila (2+1), Suvi Hämäläinen (1+2) ja Natalia Pitkäkangas (1+2) olivat Lempäälän illan kolmen pisteen pelaajat. Classicin 7–0-osuma oli Minttu Kotamäen ensimmäinen maali F-liigassa.
Sarja jatkuu keskiviikkona Turussa ottelulla FBC Loisto–Pirkkalan Pirkat.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
SSRA ja TPS näyttivät maalinteon mallia28.9.2025 19:43:50 EEST | Tiedote
F-liigan naisten sarjassa pelattiin sunnuntaina kaksi ottelua. SSRA haki Pirkkalasta kauden toisen voittonsa kaatamalla Pirkat 7-2, ja TPS siirtyi sarjakärkeen murjomalla kotonaan PSS:aa 16-1.
Neljän maalin Iiro Savela johti OLS:n voittoon, Hawks härnäsi Heimoa27.9.2025 21:03:33 EEST | Tiedote
F-liigan miesten sarjassa pelattiin lauantaina kaksi ottelua. Mitaliehdokas Westend Indians nousi liiganousija Hawksin vieraana kolmannessa erässä tappiolta 6–5-voittoon, ja Iiro Savela johti neljällä maalillaan OLS:n 6–1-voittoon LASBista.
SPV voitti taas, OLS:n yllätys suli lopussa, EräViikingeille avausvoitto26.9.2025 21:42:40 EEST | Tiedote
F-liigan perjantain kärkiottelu pelattiin Nokialla, jossa SPV otti vakuuttavasti jo kauden kolmannen voittonsa kaatamalla mestariehdokkaisiin luetun Nokian KrP:n 5-3. Illan muissa ottelussa EräViikingit avasi voittotilinsä kaatamalla vieraissa FBC Turun 7-4 ja Oulussa 56 sekunnin päässä tappiosta ollut Classic löi rangaistuslaukauksilla OLS:n 5-4.
Oilers jatkaa voittoputkessa, Classic kuritti liiganousijaa25.9.2025 21:10:16 EEST | Tiedote
Mestari Oilers otti neljännessä ottelussaan neljännen voittonsa, kun TPS kaatui tänään Turussa lopulta lukemin 5-2. Illan toisessa pelissä Classic kuritti kotonaan liiganousija Hawksia peräti 13-1.
Kolmen maalin Elina Hautojärvi johti EräViikingit kolmanteen voittoon24.9.2025 21:03:37 EEST | Tiedote
F-liigassa oli keskiviikkona ohjelmassa yksi naisten sarjan ottelu, jossa EräViikingit otti syksyn kolmannen voittonsa kaatamalla kotonaan ÅIF:n 5-3.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme