Kempower toimittaa DC-pikalatureita ja megawattilatausjärjestelmän EV Realtyn San Bernardinon kuorma-autojen latausasemalle Kaliforniaan
Kempower toimittaa DC-pikalatausratkaisuja EV Realtyn uudelle, 76-paikkaiselle sähkökuorma-autojen latauskekukselle Kalifornian San Bernardinoon Yhdysvalloissa. Latausaseman rakentaminen aloitettiin aiemmin syyskuussa. Asema on suunniteltu lataamaan yli 200 sähkökuorma-autoa päivittäin ja on merkittävä virstanpylväs nopeuttamaan kaupallisen kuorma-autokaluston sähköistymistä Yhdysvalloissa. Myöhemmin tänä vuonna valmistuva keskus on tällä hetkellä Yhdysvaltojen suurin verkkoon kytketty latausasema.
San Bernardinon latausasemalla käytetään Kempowerin modulaarista DC-pikalatausjärjestelmää, jonka dynaamisella virranjaolla voidaan maksimoida laturien käyttöaika ja optimoida ajoneuvokannan toiminta. Asemalla on myös kaksi Kempower Megawatt Charging System, MCS -lataussatellittia, jotka ovat Kempowerin ensimmäiset megawattiluokan latausjärjestelmät Pohjois-Amerikassa.
"Kempowerin teknologia on suunniteltu luotettavaksi ja skaalautuvaksi. Juuri näitä ominaisuuksia kalusto-operaattorit tarvitsevat siirtyessään päästöttömään liikenteeseen ja sähkökuorma-autojen määrän kasvaessa", sanoo Kempowerin Pohjois-Amerikan johtaja Monil Malhotra. "Olemme ylpeitä voidessamme tukea EV Realtyä pitämään ajoneuvokaluston liikkeellä tehokkaasti."
Myöhemmin tänä vuonna avattava asema on selvittänyt ajoneuvokannan sähköistämiseen liittyviä esteitä, kuten luotettavan ja edullisen verkkovirran saatavuuden. Strategisesti San Bernardinon logistiikkakeskuksen ja keskeisten kuljetusreittien lähellä sijaitseva asema toimii tärkeänä latauskeskuksena alueellisille ja lyhyen matkan logistiikkaoperaattoreille.
San Bernardinon keskus on osa EV Realty:n Powered Properties® -portfoliota, joka keskittyy rahti- ja logistiikkatoimintojen skaalautuviin latausratkaisuihin.
Kempower media
Paula Savonen, viestintäjohtaja
paula.savonen@kempower.com
029 0021900
Pohjois-Amerikan mediayhteyshenkilö
Mary Wesley Craft
Mwcraft@eandvgroup.com
+1 252 702 1366
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssa. kempower.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula SavonenViestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
Kuvat
