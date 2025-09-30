Kempower toimittaa DC-pikalatureita ja megawattilatausjärjestelmän EV Realtyn San Bernardinon kuorma-autojen latausasemalle Kaliforniaan

San Bernardinon latausasemalla käytetään Kempowerin modulaarista DC-pikalatausjärjestelmää, jonka dynaamisella virranjaolla voidaan maksimoida laturien käyttöaika ja optimoida ajoneuvokannan toiminta. Asemalla on myös kaksi Kempower Megawatt Charging System, MCS -lataussatellittia, jotka ovat Kempowerin ensimmäiset megawattiluokan latausjärjestelmät Pohjois-Amerikassa.

"Kempowerin teknologia on suunniteltu luotettavaksi ja skaalautuvaksi. Juuri näitä ominaisuuksia kalusto-operaattorit tarvitsevat siirtyessään päästöttömään liikenteeseen ja sähkökuorma-autojen määrän kasvaessa", sanoo Kempowerin Pohjois-Amerikan johtaja Monil Malhotra. "Olemme ylpeitä voidessamme tukea EV Realtyä pitämään ajoneuvokaluston liikkeellä tehokkaasti."

Myöhemmin tänä vuonna avattava asema on selvittänyt ajoneuvokannan sähköistämiseen liittyviä esteitä, kuten luotettavan ja edullisen verkkovirran saatavuuden. Strategisesti San Bernardinon logistiikkakeskuksen ja keskeisten kuljetusreittien lähellä sijaitseva asema toimii tärkeänä latauskeskuksena alueellisille ja lyhyen matkan logistiikkaoperaattoreille.

San Bernardinon keskus on osa EV Realty:n Powered Properties® -portfoliota, joka keskittyy rahti- ja logistiikkatoimintojen skaalautuviin latausratkaisuihin.

