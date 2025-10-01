Metsien monipuolinen hoito edistää biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä
Kansainvälinen tutkimusryhmä on selvittänyt eurooppalaisten pyökkimetsien biologisen monimuotoisuuden säilymistä hyödyntämällä empiiristä tietoa ja virtuaalisia metsämaisemia. Tulokset osoittavat, että biologinen monimuotoisuus on mahdollista säilyttää, vaikka osa metsäalueesta käytettäisiin tehokkaaseen puuntuotantoon, jos maisemaan jätetään riittävästi myös hoitamattomia alueita. Tietyn osuuden varaaminen puuntuotantoon ei siis vaaranna koko metsäekosysteemin monimuotoisuutta, kun metsänhoito suunnitellaan huolellisesti.
Metsätalouden tehostaminen uhkaa metsien biologista monimuotoisuutta. Metsiä voidaan kuitenkin hoitaa monin eri keinoin, mutta eri menetelmien yhdistelmien vaikutuksia ei tunneta vielä kovin hyvin. Göttingenin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston johtama kansainvälinen tutkimusryhmä selvitti, miten Triad-metsänhoito voi tukea biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä eurooppalaisissa pyökkimetsissä. Triad-metsänhoidossa metsäalueet luokitellaan eri kategorioihin: intensiivisesti hoidetut metsät (avohakkuu eli kaikkien tai lähes kaikkien puiden korju), hoitamattomat alueet (ei puun korjuuta viime vuosina) ja laajasti hoidetut metsät (osittainen puun korjuu ilman avohakkuita, kotoperäiset puulajit vallitsevia).
- Triad-metsänhoito tarkoittaa metsän vyöhykkeistämistä, jossa metsäalueet jaetaan metsänhoidon intensiteetin suhteen eri vyöhykkeisiin. Triad pyrkii tasapainottamaan metsämaisemassa taloudelliset ja ekologiset toiminnot yhdistämällä intensiivisesti ja laajasti hoidettavia sekä hoitamatta jätettäviä alueita, olettaen että laajasti hoidettu metsä tukee biodiversiteettiä enemmän kuin intensiivisesti hoidettu, selventää tutkimukseen osallistunut yliopistotutkija Rémi Duflot Jyväskylän yliopistolta.
Virtuaalimaisemien avulla tutkittiin metsien monimuotoisuutta
Tutkijat tarkastelivat kolmen eri vyöhykkeen eri suhteiden käytön vaikutuksia maiseman monimuotoisuuteen useiden lajiryhmien osalta, kuten lintujen, kovakuoriaisten, kasvien jäkälien ja sienten. Tietoja kerättiin yhdeksästä kohteesta Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Tšekissä.
- Menetelmämme omaperäisyys oli siinä, että kehitimme tietokoneanalyysin avulla ”virtuaalisia” maisemia, joissa dataa voitiin uudelleen analysoida. Sen avulla pystyimme luomaan maisemia, joissa oli vaihtelevia osuuksia laajasti ja intensiivisesti hoidettuja sekä hoitamatta jätettäviä metsiä, ja tutkimaan kaikkia mahdollisuuksia, kertoo tutkija Peter Schall Göttingenin yliopistosta.
Hoitamattomat metsät ja metsien heterogeenisyys tukee luonnon biodiversiteettiä
Tutkijat havaitsivat, että lajien monimuotoisuus oli suurinta maisemissa, jotka koostuivat 60 prosentista hoitamattomista ja 40 prosentista intensiivisesti hoidetuista metsistä. Monimuotoisuus oli pienintä puhtaasti intensiivisesti hoidetuissa maisemissa, mutta laajamittaisesti hoidetut metsät eivät juurikaan edistäneet lajien runsautta. Puun kysynnän kasvun vuoksi olisi kuitenkin epärealistista, että Euroopassa olisi 60 prosenttia hoitamattomia metsiä, minkä vuoksi tutkijat ehdottavat keskittymistä laajamittaiseen hoitoon.
- Euroopan metsien biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi suosittelemme lisäämään hoitamattomien metsien osuutta ja edistämään metsien heterogeenisyyttä laajamittaisessa hoidossa esimerkiksi luomalla mosaiikkimainen, latvuspeittävyydeltään avointen ja suljettujen metsäalueiden verkosto sekä säilyttämällä metsissä suuret vanhat puut ja kuollut puuaines, selittää Duflot.
Tulokset julkaistiin PNAS-lehdessä. Tutkimusta rahoittivat EU:n puiteohjelma Horisontti 2020 COST-ohjelma, Saksan tutkimusrahasto (DFG) ja Koneen säätiö.
Yliopistotutkija Rémi Duflot, Jyväskylän yliopisto, remi.r.duflot@jyu.fi
www.remiduflot.com/
