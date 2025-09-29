Petja Lähteen Kolme kärkeä (Gummerus) on hyytävä Helsinki-dekkari syrjäytyneiden nuorten miesten murhista – syksyn trillereissä selvitetään kiinteistövälittäjän kuolemaa ja kadonneiden naisten tapausta
Helsinkiläisen kirjailija, näyttelijä ja käsikirjoittaja Petja Lähteen Kolme kärkeä jatkaa lukijoita koukuttavaa Terhi Nuora -dekkarisarjaa, jossa Lähde käsittelee yhteiskunnallisia teemoja. Lähteen tarkkanäköiset hahmot ja nopeatempoinen kerronta pitävät otteessaan viimeiselle sivulle asti. Kolme kärkeä (Gummerus) ilmestyy 16.10.
Kun Marjaniemestä löytyy nuoren miehen ruumis, epäillään ensin onnettomuutta, mutta uhrista löytyy kuristamisen jälkiä. Tapausta tutkiva Terhi Nuora havaitsee, että pääkaupunkiseudulla on kadonnut useita henkilöitä, joilla on ollut samanlainen elämäntilanne. Onko liikkeellä murhaaja, joka valikoi kohteikseen nuoria syrjäytyneitä miehiä? Petja Lähteen Terhi Nuora -sarjan toinen osa Kaksi astetta oli ehdolla vuoden 2025 Vuoden Johtolanka -palkinnon saajaksi.
Pimeneviin iltoihin sopii täydellisesti myös leppoisa cozy crime. Rakastetun Eppu Nuotion Hevosenkenkä jatkaa hyvänmielen dekkarisarjaa puuseppä Raakel Oksasta. Epäonnistuneiden treffien jälkeen Raakel saa keikan Meilahden kartanoon, josta hän löytää arvoituksellisen hevosenkengän. Lempeää jännäritunnelmaa henkivässä teoksessa Raakel Oksa ja Ellen Lähde selvittävät 1924 kartanoon saapuneen kesäsulhasen kohtaloa.
Syksyn käännöstrillerit huokuvat synkkää ja pahaenteistä tunnelmaa. Ruotsin dekkaritähti Camilla Grebe jatkaa Pimeän puoli -sarjaa, jossa karmivia henkirikoksia ratkoo poliisikaksikko Manfred ja Pirjo. Sarjan seitsemännessä osassa Pimeyden polut kadonneiden nuorten naisten tapaus pitää pikkukaupunkia otteessaan. Yllättävien käänteiden ja kutkuttavien loppuratkaisujen mestari Clare Mackintoshin uutuus Valheiden virrat jatkaa rikosetsivä Ffion Morganista kertovaa sarjaa. Kun kiinteistövälittäjän ruumis löytyy ylösalaisin kääntyneestä kajakista Walesissa, Ffion ymmärtää heti, että kyseessä on onnettomuudeksi lavastettu murha. Liittyvätkö Englannissa hienostoalueella tapahtuneet omituiset asuntomurrot tapaukseen?
Petja Lähde: Kolme kärkeä
300 sivua
Ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana 16.10.
Äänikirjan lukija Leena Pöysti
Eppu Nuotio: Hevosenkenkä
246 sivua
Ilmestyy painettuna 2.10., äänikirjana 6.11. ja e-kirjana 1.1.2026
Äänikirjan lukija Hannamaija Nikander
Camilla Grebe: Pimeyden polut
412 sivua
Suomentanut Markus Myllyoja
Ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana 6.10.
Äänikirjan lukija Krista Putkonen-Örn
Clare Mackintosh: Valheiden virrat
410 sivua
Suomentanut Päivi Pouttu-Delière
Ilmestynyt painettuna, e- ja äänikirjana
Äänikirjan lukija Krista Putkonen-Örn
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Miia Martikainen, viestinnän asiantuntija, p. 050 432 8600, miia.martikainen@gummerus.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Miia MartikainenViestinnän asiantuntijaPuh:050 432 8600miia.martikainen@gummerus.fi
Kuvat
Linkit
Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Gummerus
MEDIATIEDOTE JA KUTSU: Miten ihmiskauppa levisi läpi suomalaisen yhteiskunnan ja oikeusjärjestelmä käänsi uhreille selkänsä? Paavo Teittisen Pitkä vuoro – Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen (Gummerus) ilmestyy 29.9.29.9.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
Suomessa ulkomaalaiset ihmiskaupan uhrit tekevät pakkotyötä ravintoloissa, siivousfirmoissa, marjatiloilla, rakennustyömailla ja metsissä. Köyhistä maista saapuvia työntekijöitä riistetään järjestelmällisesti. Työehdot ovat mielivaltaiset. Poliitikot ja viranomaiset katsoivat pitkään ilmiötä sormiensa läpi. Palkitun tutkivan journalistin Paavo Teittisen Pitkä vuoro – Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen (Gummerus) kuvaa varjoyhteiskuntaa, joka Suomeen on muodostunut päättäjien silmien alla.
Kirjallisen menestysromaanin Ukrainan historiasta kirjoittanut Sofija Andruhovytš Helsingin kirjamessuille23.9.2025 10:05:00 EEST | Tiedote
Amadoka on ukrainalaisen Sofija Andruhovytšin yli tuhatsivuinen suurromaani, joka kartoittaa Ukrainan historiaa sadan vuoden ajalta aina Stalinin vainoista holokaustiin ja Krimin valtaukseen. Suomeksi kolmessa niteessä julkaistavan teoksen ensimmäinen osa Amadoka 1: Romana (Gummerus) ilmestyy Riku Toivolan suomentamana 26.9. Sofija Andruhovytš vierailee Helsingin kirjamessuilla lokakuussa.
Ikipuut-kirjailijan häikäisevä uutuus kysyy, voiko valtameret pelastaa ihmisen ahneudelta16.9.2025 10:27:44 EEST | Tiedote
Pulitzer-palkitun Richard Powersin Alkumeri (Gummerus) tekee valtamerille sen, mitä menestysromaani Ikipuut (2021) teki metsille. Syvästi vaikuttava teos kertoo merien mahdista ja kauneudesta, ihmisen jättämistä peruuttamattomista jäljistä sekä teknologian vääjäämättömältä vaikuttavasta voittokulusta. Teoksen on suomentanut palkittu kääntäjä Antero Tiittula.
Chilillä maustettua kurpitsalattea – Bootkok-hitti Kahvila Pumpkin Spice (Gummerus) on täsmäkirja Halloween-fiilistelyyn15.9.2025 12:42:16 EEST | Tiedote
Laurie Gilmoren suositun Dream Harbor -sarjan ensimmäinen osa Kahvila Pumpkin Spice (Gummerus) on noussut kansainvälisten myyntilistojen ykkössijoille ja lukijoiden suursuosikiksi. Kahvila Pumpkin Spice edustaa tällä hetkellä etenkin kirjatiktokkaajien keskuudessa trendaavaa viihdekirjallisuuden lajityyppiä, jossa yhdistyvät kodikkaat ja omalaatuiset pikkukaupungit, sympaattiset hahmot, romantiikka sekä poskia kuumottavat seksikohtaukset.
Ruotsalaisdekkaristi Anna Jansson viettää 25-vuotiskirjailijajuhlaa8.9.2025 09:44:48 EEST | Tiedote
Ruotsin suosituimpiin dekkaristeihin lukeutuva Anna Jansson juhlistaa tänä vuonna 25 vuottaan kirjailijana. Syyskuussa ilmestyy suomeksi Janssonin 25. Maria Wern -dekkari Kadonneet tytöt (Gummerus). Janssonin kirjoja on käännetty 21 kielelle ja myyty Ruotsissa yli 10 miljoonaa sekä Suomessakin yli miljoona kappaletta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme