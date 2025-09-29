Gummerus

Petja Lähteen Kolme kärkeä (Gummerus) on hyytävä Helsinki-dekkari syrjäytyneiden nuorten miesten murhista – syksyn trillereissä selvitetään kiinteistövälittäjän kuolemaa ja kadonneiden naisten tapausta

30.9.2025 10:03:49 EEST | Gummerus | Tiedote

Helsinkiläisen kirjailija, näyttelijä ja käsikirjoittaja Petja Lähteen Kolme kärkeä jatkaa lukijoita koukuttavaa Terhi Nuora -dekkarisarjaa, jossa Lähde käsittelee yhteiskunnallisia teemoja. Lähteen tarkkanäköiset hahmot ja nopeatempoinen kerronta pitävät otteessaan viimeiselle sivulle asti. Kolme kärkeä (Gummerus) ilmestyy 16.10.

Petja Lähde: Kolme kärkeä, äänikirja
Kansi: Jenni Noponen

Kun Marjaniemestä löytyy nuoren miehen ruumis, epäillään ensin onnettomuutta, mutta uhrista löytyy kuristamisen jälkiä. Tapausta tutkiva Terhi Nuora havaitsee, että pääkaupunkiseudulla on kadonnut useita henkilöitä, joilla on ollut samanlainen elämäntilanne. Onko liikkeellä murhaaja, joka valikoi kohteikseen nuoria syrjäytyneitä miehiä? Petja Lähteen Terhi Nuora -sarjan toinen osa Kaksi astetta oli ehdolla vuoden 2025 Vuoden Johtolanka -palkinnon saajaksi.

Pimeneviin iltoihin sopii täydellisesti myös leppoisa cozy crime. Rakastetun Eppu Nuotion Hevosenkenkä jatkaa hyvänmielen dekkarisarjaa puuseppä Raakel Oksasta. Epäonnistuneiden treffien jälkeen Raakel saa keikan Meilahden kartanoon, josta hän löytää arvoituksellisen hevosenkengän. Lempeää jännäritunnelmaa henkivässä teoksessa Raakel Oksa ja Ellen Lähde selvittävät 1924 kartanoon saapuneen kesäsulhasen kohtaloa.

Syksyn käännöstrillerit huokuvat synkkää ja pahaenteistä tunnelmaa. Ruotsin dekkaritähti Camilla Grebe jatkaa Pimeän puoli -sarjaa, jossa karmivia henkirikoksia ratkoo poliisikaksikko Manfred ja Pirjo. Sarjan seitsemännessä osassa Pimeyden polut kadonneiden nuorten naisten tapaus pitää pikkukaupunkia otteessaan. Yllättävien käänteiden ja kutkuttavien loppuratkaisujen mestari Clare Mackintoshin uutuus Valheiden virrat jatkaa rikosetsivä Ffion Morganista kertovaa sarjaa. Kun kiinteistövälittäjän ruumis löytyy ylösalaisin kääntyneestä kajakista Walesissa, Ffion ymmärtää heti, että kyseessä on onnettomuudeksi lavastettu murha. Liittyvätkö Englannissa hienostoalueella tapahtuneet omituiset asuntomurrot tapaukseen?

Petja Lähde: Kolme kärkeä

300 sivua

Ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana 16.10.

Äänikirjan lukija Leena Pöysti

Eppu Nuotio: Hevosenkenkä

246 sivua

Ilmestyy painettuna 2.10., äänikirjana 6.11. ja e-kirjana 1.1.2026

Äänikirjan lukija Hannamaija Nikander

Camilla Grebe: Pimeyden polut

412 sivua

Suomentanut Markus Myllyoja

Ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana 6.10.

Äänikirjan lukija Krista Putkonen-Örn

Clare Mackintosh: Valheiden virrat

410 sivua

Suomentanut Päivi Pouttu-Delière

Ilmestynyt painettuna, e- ja äänikirjana 

Äänikirjan lukija Krista Putkonen-Örn

Gummerus

