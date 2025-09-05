Y-Säätiö

Y-Säätiö panostaa asumisen ja kiinteistöjen palveluiden parantamiseen organisaatiouudistuksessaan

1.10.2025 08:00:00 EEST | Y-Säätiö | Tiedote

Y-Säätiön toiminta uudistuu 1. lokakuuta 2025 alkaen, kun organisaation rakennetta uudistetaan tukemaan entistä vahvemmin asumisen palveluja ja kiinteistöjen pitkäjänteistä hallintaa. Uudistuksen keskiössä on elinkaariajattelu, jossa asumisen palvelut ja kiinteistöjen hallinta kytkeytyvät aiempaa tiiviimmin yhteen.

Y-Säätiön logo vihreellä pohjalla.

Asumisen palveluissa vuokraus, isännöinti, asumisneuvonta ja asukashallinto yhdistyvät alueellisiin tiimeihin. Näiden lisäksi asumisen palveluihin kuuluu myös asiakaspalvelu. Näin mahdollistamme katkeamattoman asiakaspolun, syvennämme asiakasymmärrystä ja parannamme asiakastyytyväisyyttä.

Kiinteistöjen palveluihin puolestaan keskitetään uudis- ja korjausrakentaminen, tekninen ylläpito, huolto, energiatehokkuus ja vastuullisuus, jotta osaaminen ja resurssit tukevat kiinteistöjen kestävää hallintaa koko niiden elinkaaren ajan. 

Organisaatiomuutos toteuttaa Y-Säätiön hallituksen päivittämää strategiaa, jonka tavoitteena on parantaa palveluiden laatua, nostaa asuntokannan käyttöastetta, panostaa asiakastyytyväisyyteen ja vähentää konsernin hiilidioksidipäästöjä 70 prosentilla vuoden 2022 tasosta.

Muutoksia Y-Säätiön johtoryhmään

Organisaatiomuutoksen myötä Y-Säätiön johtoryhmä uudistuu. Kiinteistö- ja rakennuttamisjohtaja Jouni Isomöttönen liittyy johtoryhmään vastaten kiinteistöjen elinkaaripalveluista ja vahvistaen vastuullisuuden sekä kestävän kehityksen roolia konsernin johdossa. Asiakkuusjohtaja Leena Sirkiä vastaa jatkossa vuokrauksen, asumisneuvonnon ja asiakaspalvelun lisäksi myös isännöinnin ja asukashallinnon palveluista.  

Aiemmin johtoryhmässä toimineet Pekka Kampman ja kiinteistöjohtaja Juha Niskanen jäävät pois kokoonpanosta. Kampman jatkaa Y-Säätiön palvelut Oy:n toimitusjohtajana ja Niskanen vanhempana neuvonantajana jääden ansaitulle eläkkeelle vuoden 2026 aikana. Muut johtoryhmän jäsenet jatkavat aiemmissa tehtävissään. 

”Uudistunut organisaatio kokoaa yhteen asukkaiden arkea tukevat palvelut ja kiinteistöjen hallinnan pitkäjänteiset ratkaisut. Näin voimme varmistaa, että Y-Säätiön perustehtävä toteutuu tulevaisuudessa entistä laadukkaammin ja tehokkaammin. On myös tärkeää muistaa, että uudistus ei koske vain asumisen ja kiinteistöjen palveluja, vaan sen onnistuminen perustuu koko organisaation yhteistyöhön – talouden, tietohallinnon, viestinnän, markkinoinnin, kehittämisen ja lakipalveluiden tuella varmistamme, että organisaatio toimii yhtenäisenä kokonaisuutena”, kertoo Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski. 

Y-Säätiö näkee uudistuksen tärkeänä askeleena, joka vahvistaa konsernin kykyä kasvaa, uudistua ja edistää vastuullisuustavoitteitaan. Muutos vahvistaa Y-Säätiön asemaa asumisen edelläkävijänä Suomessa ja mahdollistaa turvallisten, laadukkaiden ja kestävien kotien tarjoamisen myös tulevaisuudessa.

Tietoja julkaisijasta

Y-Säätiö on Suomen suurin valtakunnallinen voittoa tavoittelematon vuokranantaja ja asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjä. 

Edistämme yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ympäri maata. Omistamme yli 19 000 asuntoa lähes 60 paikkakunnalla.

Yleishyödyllisenä toimijana panostamme asukkaidemme hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan sekä ratkomme asunnottomuutta tietoa ja tutkimusta tuottamalla.

ysaatio.fi / m2kodit.fi

