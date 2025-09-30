S-Pankki ja Fennia käynnistävät Fabian 8 -toimistokiinteistön peruskorjaus- ja laajennushankkeen Helsingin ydinkeskustassa
Osoitteessa Fabianinkatu 8 sijaitsevan vuonna 1972 valmistuneen toimistorakennuksen omistaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja kohdetta hallinnoi S-Pankki Kiinteistövarainhoito.
Uusien tilojen pääasialliset käyttäjät ovat DNB Bank ASA, Filial Finland, DNB Carnegie Investment Bank AB, Finland filial ja DNB Auto Finance Oy. Osana strategista yhdistymistä DNB Bank ASA siirtää kaikki Suomen toimintonsa tähän kiinteistöön.
S-Pankin Kiinteistövarainhoidon Asset Managerin Ari Langin mukaan kohteen keskeinen sijainti, korkea laatutaso ja joustavat tilaratkaisut ovat herättäneet kiinnostusta toimistokäyttäjien keskuskuudessa.
”Kohteen vuokrauksesta on keskusteltu useiden eri tahojen kanssa ja asiat ovat edenneet vuokrasopimukseen kiinteistön tulevan pääkäyttäjän kanssa syyskuussa 2025. Pääkäyttäjän tilat valmistuvat vuoden 2027 jälkipuoliskolla”, Lang kertoo.
Hanke pitää sisällään 6600 bruttoneliön kokoisen, 6-kerroksisen toimistorakennuksen peruskorjauksen ja 3000 bruttoneliön laajennuksen rakentamisen. Peruskorjattavassa rakennuksessa on kaksi maanalaista ja koko tontin laajuista kellarikerrosta sekä kuusi maanpäällistä kerrosta. Laajennus toteutetaan sisäpihalle rakennettavaan siipirakennukseen sekä nykyistä rakennusta korottamalla.
Maantasokerrokseen tulee sijoittumaan ravintola- tai liiketilaa sekä toimistotilojen sisääntulo-, aula- ja kokoustiloja. Toimistotilat sijoittuvat 2.–7. kerroksiin. Kellarikerroksiin tulee uusi mm. IV-konehuone, auto- ja polkupyöräpysäköinti sekä väestönsuoja.
Kokonaisuus suunnitellaan muuntojoustavaksi vastaamaan korkeatasoiselle toimistotilalle asetettavia vaatimuksia. Tavoitteena on myös täyttää tiukat ympäristövaatimukset ja hakea rakennukselle LEED Platinum -sertifikaattia. S-Pankki on vastannut hankkeen kehittämisestä ja johtanut kaavamuutosta ja konseptisuunnittelua alusta asti. Peruskorjaus- ja laajennushankkeen arkkitehti on SARC+Sigge ja pääurakoitsijana toimii Peab Oy.
Hanke käynnistyy loppuvuodesta 2025 ja se valmistuu syksyllä 2027.
Median yhteydenotot
S-Pankin viestintä
010 767 9300
viestinta@s-pankki.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
