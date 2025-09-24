Miten syntyy hyvä kaupunki? Osmo Soininvaaran uutuuskirja yhdistää taloustieteen ja kaupunkisuunnittelun

Suurin osa suomalaisista asuu kaupungeissa – ja tulevaisuudessa kaupungistuminen vain kiihtyy. Samalla kaupunkisuunnittelun merkitys kasvaa: yhä suurempien ihmisjoukkojen tarpeet on huomioitava järkevällä ja toimivalla tavalla.

Mutta millainen on hyvä kaupunki? Kaupunkisuunnittelija ja taloustieteilijä lähestyvät kysymystä eri näkökulmista ja eri perustein.

Ekonomisti ja pitkän linjan Helsingin kaupunkipäättäjä Osmo Soininvaara yhdistää nämä kaksi lähestymistapaa uutuuskirjassaan Talous ja kaupunki. Hän esittelee, miten taloustieteen ideat voivat tarjota käytännön ratkaisuja vaikeisiin kaupunkisuunnittelun valintoihin.

"Kaupunkisuunnittelussa ei nykyisin juuri hyödynnetä talousteoriaa, vaikka ehdottomasti pitäisi", Soininvaara toteaa.

Kirjassaan Soininvaara käsittelee muun muassa asumisen ja maan hintaa, kaavoituksen vaikutuksia, liikennekysymyksiä sekä segregaation torjuntaa. Soininvaaran mukaan elämme juuri nyt ratkaisevia aikoja: suurien suomalaisten kaupunkien kasvu on nopeaa, ja niiden vetovoimaa lisäävät työpaikat, palvelut, kulttuuritarjonta ja urbaani elämäntapa.

Kaikkialla maailmassa taloudellinen kasvu tapahtuu lähes pelkästään suurissa kaupungeissa. Menestyvä Suomi tarvitsee siis menestyviä kaupunkeja.

"Kaupunkisuunnittelusta riippuu, kuinka menestyviä Suomen kaupungit ovat tulevina vuosina – ja kuinka hyvä niissä on elää", Soininvaara sanoo.

Kirja on heti arvosteluvapaa.

Kirjailijasta

Osmo Soininvaara (s. 1951) on tietokirjailija, kolumnisti luennoitsija ja hallitusammattilainen, joka toiminut oman kotikaupunkinsa Helsingin kaupunkisuunnittelusta vastaavissa lautakunnissa miltei kahden vuosikymmenen ajan. Hän on tullut tunnetuksi omaäänisenä yhteiskunnallisena ajattelijana sekä yhtenä vihreän liikkeen perustajista. Hän on julkaissut lukuisia yhteiskuntaa ja politiikkaa koskevia teoksia.

Kirjan julkistustilaisuus

Talous ja kaupunki -kirjan julkistustilaisuus järjestetään Rosebud-kirjakaupassa (Kaisaniemenkatu 5, Helsinki) keskiviikkona 8.10. kello 15–16.30. Lämpimästi tervetuloa!

