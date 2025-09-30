Kesällä menehtynyt Ozzy Osbourne kertoo muistelmateoksessaan kärsimysnäytelmästä, joka edelsi hänen jäähyväiskeikkaansa
"Mutta lopulta et oikeasti voi huijata kuolemaa. Hän pitää sinua aina silmällä. Ja ennemmin tai myöhemmin hän pitää huolen, että velat tulevat kuitattua. Tämä kirja kertoo siitä, miten hän tuli perimään minulta saataviaan."
Ozzy Osbournen jäähyväiskiertueen piti huipentaa yli puoli vuosisataa kestänyt ura. Siitä tuli katastrofi. Kiertue jäi kesken, kun Ozzy kiidätettiin sairaalaan ja hän halvaantui kaulasta alaspäin.
Elämä ei ollut ensimmäistä kertaa katkolla. Yksi rockin kuuluisimmista sekopäistä oli käynyt niin syvällä päihteiden maailmassa, että oli impannut kokkelipäissään jopa muurahaisia uima-altaan reunalla. Jälleen kerran hän selvisi. Toipuessaan hän muisteli elämänsä jyrkkiä käänteitä ja soittajakollegoitaan. Syntyi elämäkerta, joka on yhtä aikaa shokeeraavan suorapuheinen ja sysimustan huumorin täyttämä.
"Minä, Ozzy -kirjan jälkeen en ikinä olisi uskonut kirjoittavani toista muistelmateosta. Kuten olen moneen otteeseen toistanut, muistini ei ole veitsenterävä, etenkin kun puheeksi tulee terveyteni ja jatkuvat tapaamiset lääkäreiden kanssa. Kiitos kaikille, jotka auttoivat laittamaan yksityiskohdat oikeaan järjestykseen, ilman teitä kirjasta olisi tullut vain sairauskertomus. Tiedätte kyllä, kenestä puhun. Yksi asia on varma: seuraavaa kirjaa en tule koskaan kirjoittamaan. Jumalan siunausta.Rakastan teitä kaikkia. – Ozzy"
Ozzy Osbourne (oik. John Michael Osbourne, 1948–2025) oli brittiläinen rockmuusikko, joka tuli tunnetuksi Black Sabbath -yhtyeestä. Osbourne siirtyi soolouralle vuonna 1979 saatuaan potkut Black Sabbathista. Hän julkaisi 11 studioalbumia, monia livealbumeita ja kokoelmia. Ozzy Osbourne konsertoi Suomessa useita kertoja, sekä Black Sabbathin kanssa että ilman. Hänestä ja hänen perheestään tehtiin myös huippusuosittu tosi-tv-ohjelma.
Ozzy Osbourne: Viimeinen voitelu julkaistaan Suomessa ja kansainvälisesti 7.10.2025.
Tiedustelut, pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni HeitiMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Kaunokirjallisuus,
musiikki & populaarikulttuuri
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Like Kustannus
Tositapahtumiin pohjautuva romaani kertoo koskettavan tarinan lapsia varjelevasta keskitysleirivangista30.9.2025 11:37:13 EEST | Tiedote
Keskellä Auschwitzia on pieni vaja, jonka seinät on päällystetty sarjakuvilla. Se on paikka, jossa lapset laulavat, esittävät näytelmiä ja kirjoittavat. He saavat hieman ruokaa, heidät pidetään puhtaina syöpäläisistä ja heille opetetaan erilaisia keinoja kohdata tuleva ilman pelkoa. Mies, joka heitä auttaa, on nuori juutalainen keskitysleirivanki Fredy Hirsch. Tositapahtumiin pohjautuva romaani kuvaa, miten nuoresta ja urheilullisesta, homoutensa piilottavasta miehestä tulee lapsia varjeleva sankari. Nyt julkaistavan kirjan on kirjoittanut Wendy Holden. (s. 1961) Hän on englantilainen arvostettu toimittaja, historioitsija ja elämäkerturi. Holden on julkaissut yli 30 kirjaa, joista 15 on noussut bestseller-listoille. Fredy Hirschistä kertovaan romaaniin hän on tehnyt mittavan taustatyön ja haastatellut Auschwitzista eloonjääneitä. Auschwitzin opettaja ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 2.10. Romaanin on suomentanut Ari Väntänen. PDF:t, arvos
Eppu Normaalin läpimurtovuosien voimahahmo ja hittinikkari Mikko Saarela kuoli vain 60-vuotiaana, mutta jätti lähtemättömän jäljen suomalaiseen rockmusiikkiin30.9.2025 08:19:49 EEST | Tiedote
Timo Kalevi Forssin kirjoittama elämäkertateos vie Eppu Normaalin riehakkaisiin nuoruusvuosiin ja sisältää uutta tietoa Suomi-rockin kultakaudesta. Läpimurtovuosina 70-luvun lopulla Saarela sanoitti muun muassa Eppujen klassikkobiisit ”Njet, Njet”, ”Suomi-ilmiö” ja ”Puhtoinen lähiöni”.
Antti Reini pureutuu ihmisyyden kipupisteisiin uudessa romaanissaan Kaunis mahdottomuus11.9.2025 15:30:00 EEST | Tiedote
Kaunis mahdottomuus on Antti Reinin kolmas romaani. Se sukeltaa Helsingin katujen ja lähiöiden elämään, jossa ihmisyys, empatia ja selviytymisen tahto joutuvat koetukselle. Teos kuvaa tarkkanäköisesti yhteiskunnan reuna-alueilla kamppailevia ihmisiä, heidän toivoaan, ystävyyttään ja arjen pieniä suuria tekoja.
Löydä oma polkusi ja palaa voimasi luo! Meri Mortin Minun magiani on inspiroiva käsikirja magiaa elämäänsä kutsuvalle28.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Meri Mortin Minun magiani on käsikirja maagisen elämän etsijälle, henkimaailmasta kiinnostuneelle ja jokaiselle, joka haluaa syventää ymmärrystään magiasta ja noituudesta.
Filosofi Antti Hautamäen uusi teos opastaa avarampaan ajatteluun ja mielen tasapainoon25.8.2025 09:22:58 EEST | Tiedote
Näe asiat uudessa valossa on Antti Hautamäen yleistajuinen opas erilaisten näkökulmien ymmärtämiseen ja oman näkökulmaherkkyyden harjoittamiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme