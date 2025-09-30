Kesällä menehtynyt Ozzy Osbourne kertoo muistelmateoksessaan kärsimysnäytelmästä, joka edelsi hänen jäähyväiskeikkaansa

Ozzy Osbournen jäähyväiskiertueen piti huipentaa yli puoli vuosisataa kestänyt ura. Siitä tuli katastrofi. Kiertue jäi kesken, kun Ozzy kiidätettiin sairaalaan ja hän halvaantui kaulasta alaspäin.

Elämä ei ollut ensimmäistä kertaa katkolla. Yksi rockin kuuluisimmista sekopäistä oli käynyt niin syvällä päihteiden maailmassa, että oli impannut kokkelipäissään jopa muurahaisia uima-altaan reunalla. Jälleen kerran hän selvisi. Toipuessaan hän muisteli elämänsä jyrkkiä käänteitä ja soittajakollegoitaan. Syntyi elämäkerta, joka on yhtä aikaa shokeeraavan suorapuheinen ja sysimustan huumorin täyttämä.

"Minä, Ozzy -kirjan jälkeen en ikinä olisi uskonut kirjoittavani toista muistelmateosta. Kuten olen moneen otteeseen toistanut, muistini ei ole veitsenterävä, etenkin kun puheeksi tulee terveyteni ja jatkuvat tapaamiset lääkäreiden kanssa. Kiitos kaikille, jotka auttoivat laittamaan yksityiskohdat oikeaan järjestykseen, ilman teitä kirjasta olisi tullut vain sairauskertomus. Tiedätte kyllä, kenestä puhun. Yksi asia on varma: seuraavaa kirjaa en tule koskaan kirjoittamaan. Jumalan siunausta.Rakastan teitä kaikkia. – Ozzy"

Ozzy Osbourne (oik. John Michael Osbourne, 1948–2025) oli brittiläinen rockmuusikko, joka tuli tunnetuksi Black Sabbath -yhtyeestä. Osbourne siirtyi soolouralle vuonna 1979 saatuaan potkut Black Sabbathista. Hän julkaisi 11 studioalbumia, monia livealbumeita ja kokoelmia. Ozzy Osbourne konsertoi Suomessa useita kertoja, sekä Black Sabbathin kanssa että ilman. Hänestä ja hänen perheestään tehtiin myös huippusuosittu tosi-tv-ohjelma.

Ozzy Osbourne: Viimeinen voitelu julkaistaan Suomessa ja kansainvälisesti 7.10.2025.

