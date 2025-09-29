Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Asukkaan digitaalisessa ajanvarauksessa käyttökatko tiistaina 30.9.2025 kello 7–17

30.9.2025 09:17:58 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Päivitystoimenpiteet aiheuttavat tilapäisen häiriön.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen digitaalisessa ajanvarauksessa tehdään päivitystoimenpiteitä tiistaina 30.9.2025 kello 7–17 välisenä aikana. Sivustolla voi tuolloin esiintyä häiriöitä. Tavallisesti digitaaliseen ajanvaraukseen pääsee kirjautumalla OmaPohteeseen tai suoraan Pohteen verkkosivujen kautta www.ajanvaraus.pohde.fi

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa harmia.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

