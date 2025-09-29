Asukkaan digitaalisessa ajanvarauksessa käyttökatko tiistaina 30.9.2025 kello 7–17
Päivitystoimenpiteet aiheuttavat tilapäisen häiriön.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen digitaalisessa ajanvarauksessa tehdään päivitystoimenpiteitä tiistaina 30.9.2025 kello 7–17 välisenä aikana. Sivustolla voi tuolloin esiintyä häiriöitä. Tavallisesti digitaaliseen ajanvaraukseen pääsee kirjautumalla OmaPohteeseen tai suoraan Pohteen verkkosivujen kautta www.ajanvaraus.pohde.fi
Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa harmia.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohteen psykiatriset sairaanhoitajat jalkautuvat kouluille ja antavat tukea mielenterveyden ongelmiin29.9.2025 08:58:37 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on käynnistetty Limingan, Tyrnävän, Lumijoen ja Hailuodon peruskouluilla kokeilu, jossa lapset, nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset saavat apua ja neuvoa psykiatriselta sairaanhoitajalta. Kokeilu on käynnissä syyslukukauden ajan ja sen avulla pyritään löytämään toimiva käytäntö sopivan tuen saamiseksi läheltä arjesta, kun lapsi tai nuori sitä tarvitsee.
Oulaskankaan yöpäivystys päättyy – kiirevastaanotto toimii vuoden jokaisena päivänä kello 8–2226.9.2025 12:34:23 EEST | Tiedote
Oulaskankaan yöpäivystys päättyy 1.10.2025 alkaen, kun Pohteelle myönnetty poikkeuslupa perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen ylläpitämiseen lakkaa. Oulaskankaalla järjestetään kiirevastaanottoa vuoden jokaisena päivänä kello 8–22 päivystyksen nykyisissä tiloissa. Illalla ja yöllä asiakkaita neuvoo Päivystysavun numero 116 117, joka ohjaa hoitoon oikeaan paikkaan. Hätätilanteissa tulee soittaa aina numeroon 112. Pohde seuraa Oulaskankaan sairaalan yöpäivystykseen liittyvän kansalaisaloitteen käsittelyä eduskunnassa ja toimii kulloisenkin lainsäädännön mukaisesti.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta jätti lausuntonsa Pohteen strategialuonnokseen ja päätti järjestöavustusten periaatteista25.9.2025 09:56:54 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta kokoontui 24.9.2025 puheenjohtaja Maire Mäen johdolla. Lautakunta jätti kokouksessa lausuntonsa Pohteen strategiaan. Lisäksi lautakunta hyväksyi järjestöavustusten periaatteet, toiminta-avustuksiin liittyvän pisteytysmallin ja ohjeen avustuksen hakijalle.
Potilas- ja sosiaaliasiavastaavat tavoittaa nyt myös chatista24.9.2025 12:50:04 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen, Pohteen, OmaPohde-palvelua kehitetään jatkuvasti ja hiljattain sinne on avattu potilas- ja sosiaaliasiavastaavien chat-kanava.
Aluehallitus ohjeisti toimialueita talousarvioon liittyvissä sopimusneuvotteluissa24.9.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 23.9.2025 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus ohjeisti toimialuejohtajia huomioimaan sopimusneuvotteluissa Pohteen tiukan taloudellisen tilanteen.
