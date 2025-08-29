Rakennustyö Karvonen vahvistaa re:mountia Keski-Uudellamaalla

Keski-Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla toimiva Rakennustyö Karvonen on monipuolinen korjausrakentaja. Vuonna 2012 perustetun yhtiön työlista koostuu asuin-, liike-, toimitila- sekä julkisen sektorin rakennuksista. Sen liikevaihto oli vuonna 2024 noin 6,9 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa työskentelee 17 korjausrakentamisen ammattilaista. Projekteissa on mukana joukko vakiokumppaneita, jolloin väkimäärä työmailla tuplaantuu.

– Meillä on ilo toivottaa Mika Karvonen ja yhtiön henkilöstö tervetulleeksi re:mountiin. Heidät tiedetään osaavaksi tiimiksi, joka toteuttaa laadukkaasti erilaisia korjausurakoita asunnoista kouluihin ja kulttuurirakennuksiin. Eräs asiakas on osuvasti todennut, että työn jälki sekä asiallinen ja luotettava toiminta on ollut Rakennustyö Karvosen vahvuus – siitä mistä on sovittu, on pidetty kiinni, kertoo re:mountin yrityskaupoista vastaava Iisakki Koski.

Järvenpääläinen korjausrakentaja toimii laajalla alueella

Rakennustyö Karvosen toiminta jatkuu kaupan jälkeen entiseen tapaan. Kaupalla ei ole vaikutusta henkilöstön asemaan, vaan kaikki jatkavat vanhoina työn tekijöinä. Toimitusjohtaja Mika Karvonen sekä työnjohtajat Jukka Lempinen ja Harri Nordström liittyvät re:mountin osakkaiksi.

– Olemme keskustelleet re:mountin kanssa jo pidempään ja vakuuttuneet yhteisistä tavoitteista. Meille sopii mainiosti, että jatkamme itsenäisinä, mutta osana konsernia, ja Rakennustyö Karvosen nimikin tulee pysymään käytössä kaupantekovaiheen jälkeen, toimitusjohtaja Mika Karvonen kertoo.

– Meille on tärkeintä, että hyvät tekijät pysyvät talossa ja palvelevat asiakkaitamme. Toimipaikkamme on Järvenpäässä, mutta toteutamme urakoita laajalla alueella pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla Lohjaa ja Mäntsälää myöten, Mika Karvonen jatkaa.

Vuoden viides yritysosto noudattaa re:mountin strategiaa

Kun Rakennustyö Karvonen liittyy re:mountiin, se on konsernille kuluvan vuoden viides yritysosto. Johdonmukaisesti korjausrakentamiseen keskittyvä ja alueellaan menestyvä rakennusliike on konsernin strategian mukainen lisäys.

– re:mount on asettanut tavoitteekseen tulla Suomen johtavaksi korjausrakentamisen palvelutaloksi. Keskitymme korjausrakennusyrityksiin, jotka ovat kannattavia ja alueellaan arvostettuja. Tänä vuonna meihin ovat liittyneet ESJP ja Finnoval Helsingissä, PRM Seinäjoella, Saneko Kuopiossa ja nyt Rakennustyö Karvonen Järvenpäässä, re:mountin toimitusjohtaja Joachim Lindholm toteaa.

– re:mount toimii hajautetun johtamisen mallilla. Se tarkoittaa, että tytäryhtiöt vastaavat liiketoiminnastaan itse, ja konserni tukee niitä suurten projektien pohjustamisessa, hankinnoissa, järjestelmäratkaisuissa, vastuullisuudessa sekä kehitys- ja strategiatyössä. Yrittäjät ovat kokeneet, että tämä tuo heille niitä osaamisia, jotka vahvistavat heidän asemaansa ja joita he ovat kaivanneet. Yhteen hiileen puhaltamista tukee se, että re:mountin avainhenkilöistä yli sata on tullut yrityskauppojen kautta konsernin osakkaiksi, Lindholm kertoo.

Runsaan 200 miljoonan euron liikevaihdollaan ja noin 500 ammattilaisen henkilöstöllään re:mount on Suomen toiseksi suurin korjausrakennusyritys. Konsernin rakenne aiotaan pitää kevyenä.

– Tytäryhtiömme keskittyvät vahvaan ja monipuoliseen korjausrakentamisen osaamiseen, ja konsernin ainoa tehtävä on tukea yhtiöiden johtoa – ilman päällekkäisiä organisaatiorakenteita. Näin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laadukkaita palveluita markkinoiden mukaiseen hintaan, Lindholm määrittelee.

Lisätietoja:

Joachim Lindholm, toimitusjohtaja, re:mount-konserni, joachim.lindholm@remount.fi, 044 5501037

Iisakki Koski, yrityskauppa- ja hankintajohtaja, re:mount-konserni, iisakki.koski@remount.fi, 040 8240029

Mika Karvonen, toimitusjohtaja, Rakennustyö Karvonen Oy, mika@rtkarvonen.fi, 050 1424