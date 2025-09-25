Hali ja SuPer: Riittävä kielitaito turvattava vieraskielisille hoitajille
Sote-alalta eläköityy lähes 200 000 ihmistä seuraavan 15 vuoden aikana, minkä lisäksi väestön palveluntarve kasvaa merkittävästi. Yhtenä ratkaisuna tähän haastavaan yhtälöön esitetään usein maahanmuuttoa. Hyvinvointiala Hali ry ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry järjestivät 1.10. eduskunnan Pikkuparlamentissa päättäjätilaisuuden, jossa käsiteltiin kansainvälisen rekrytoinnin ja työperäisen maahanmuuton kysymyksiä.
Suomi on maailman nopeimmin ikääntyviä maita: yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa Suomessa nykyisestä lähes 90 % vuoteen 2040 mennessä ja pelkästään muistisairaita ennakoidaan tällöin olevan neljännesmiljoona. Samalla sote-ammattilaisia eläköityy runsaasti.
”Sote-alan ammattilaisista tulee olemaan pulaa jo lähitulevaisuudessa, ja tarvitsemme erilaisia ratkaisuja riittävän hoivan ja hoidon varmistamiseksi. Yksi ratkaisuista on työperäinen maahanmuutto. Aina integroituminen ja kielen oppiminen eivät käy kädenkäänteessä, vaikka kollegat ja työnantaja tukisivatkin siinä. Näitä pulmia haastamme päättäjät ratkomaan yhdessä työnantaja- ja työntekijäosapuolten kanssa. Jatkossa uudet teknologiaratkaisut tulevat myös osaltaan auttamaan tässä”, toteaa Halin toimitusjohtaja Sanna Aunesluoma.
Hali ja SuPer näkevät, että sote-ammattilaisten tulee päästä koulutustaan ja osaamistaan vastaaviin töihin sujuvammin. Nykyisellään EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevat koulutetut hoitajat aloittavat Suomessa usein hoiva-avustajina, vaikka heidän osaamisensa usein riittäisi vaativampiin tehtäviin. Vaativampiin tehtäviin sijoittumista turvaisi parhaiten se, että tulijoilla olisi riittävä ammatillinen kielitaito.
”Sote-alalla työskennellään hyvin lähellä ihmistä, jolloin kielitaidon merkitys korostuu. Meillä on suuri huoli siitä, että sekä maahan jo tulleiden että uusien työperäisten maahanmuuttajahoitajien kielitaito saadaan riittävän hyväksi. On tärkeää, että nämä hoitajat integroituvat yhteiskuntaamme ja jäävät Suomeen töihin”, painottaa SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.
Liitot katsovat, että esimerkiksi toistuvat muutokset ikääntyneiden hoivan henkilöstömitoituksessa tai hyvinvointialueiden riittämätön rahoitus johtavat toimintaympäristön ennakoimattomuuteen, mikä vaikuttaa myös kansainvälisen rekrytoinnin onnistumiseen. Hoitajia on parhaillaan Suomessa työttömänä, mutta tilanne muuttuu merkittävästi lähivuosina.
”Vastuullinen työvoimapolitiikka ja resurssien järkevä käyttö ovat välttämättömiä, jotta Suomi säilyttää valmiudet onnistuneeseen kansainväliseen rekrytointiin myös tulevaisuudessa”, Aunesluoma päättää.
Lisätietoja:
Halin toimitusjohtaja Sanna Aunesluoma, 050 512 2380
SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg, 040 705 9115
Yhteyshenkilöt
Päivi InbergPuheenjohtajaPuh:040 705 9115
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
