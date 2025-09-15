Jussi Vaiste johtamaan A-Insinöörien teollisuus- ja toimitilarakenteiden suunnitteluyksikköä

Tamperelainen diplomi-insinööri Jussi Vaiste, 42, on nimitetty A-Insinöörien teollisuus- ja toimitilarakenteiden suunnitteluyksikön johtajaksi 1.10.2025 alkaen. Yksikkö on rakennetekniikan huipputason osaamiskeskittymä, jonka lähes 80 asiantuntijaa työskentelevät vaativissa teollisuus-, energia- ja sairaalahankkeissa Suomessa ja kansainvälisesti. Yksikön pitkäaikainen johtaja Harri Kivistö jää osa-aikaisesti eläkkeelle, ja jatkaa projektitehtävissä vanhempana suunnittelujohtajana.

A-Insinööreissä vuodesta 2007 työuraansa rakentanut Jussi Vaiste siirtyy yksikönjohtajan tehtävään suunnittelujohtajan roolista. Vaiste on erikoistunut vaativaan teräsrakennesuunnitteluun ja kansainväliseen määräysten hallintaan ja hänellä on laaja kokemus erityisesti raskaan teollisuuden ja energiateollisuuden kotimaisista sekä vientiprojekteista.

– Asiakasprojektit ovat kaiken tekemisen ytimessä, ja niissä menestyminen syntyy osaavasta ja sitoutuneesta tiimistä. Meillä on paitsi erittäin pätevät suunnittelijat, myös pitkän kokemuksen omaavat suunnittelujohtajat, jotka ovat aktiivisesti mukana projekti- ja suunnittelutyössä, tuore yksikönjohtaja sanoo.

Vuonna 2014 Vaiste palkittiin Vuoden nuorena konsulttina, ensimmäisenä SKOLin myöntämän tunnustuksen saajana.

Harvoja maanjäristyssuunnittelun asiantuntijoita Suomessa

Jussi Vaiste on Suomen harvoja maanjäristysturvallisuuden ja seismisen suunnittelun asiantuntijoita. Hänen osaamistaan on hyödynnetty mm. kansainvälisissä voimalaitoshankkeissa mm. Etelä-Koreassa, Kiinassa ja Indonesiassa, Saksassa, Tsekeissä ja Turkissa.

– Jussilla on hieno kasvupolku yrityksessämme, ja nyt hän ottaa luotsattavakseen yhden suurimmista yksiköistämme. Jussi on edennyt talossa oman kiinnostuksensa ohjaamana koko ajan kohti vaativampia projektitehtäviä, ja samalla erikoistunut erittäin vaativaan rakennesuunnittelun osa-alueeseen. Jussi on myös pidetty esihenkilö, ja hänen johdollaan yksikön asiantuntemus ja rooli asiakkaiden luottokumppanina jatkuu vahvana, toimialajohtaja Juha Valtari sanoo.

A-Insinöörien teollisuus- ja toimitilasuunnitteluyksikön asiantuntijoita työskentelee Tampereella, Oulussa, Kuopiossa ja Vaasassa. Teollisuusprojektien lisäksi asiantuntijat ovat mukana lähes kaikissa yliopistosairaaloiden uudistamishankkeissa sekä lukuisissa keskussairaala- ja hyvinvointikeskushankkeissa.

Suurimpiin projekteihin kuuluvat rakenteilla oleva Laakson yhteissairaala Helsingissä, Oulussa uudistuva Oulun yliopistollinen sairaala OYS 2030 sekä KYSin Uusi Sydän hankekokonaisuus Kuopiossa. Suuria projekteja ovat myös HUSin Siltasairaala Helsingissä ja TAYSin uudistamisohjelmien lukuisat uudisrakennukset ja peruskorjaukset. Merkittävä tulevien vuosien suunnittelukohde on TAYSin uudistamisohjelman 2030 uudisrakennukset.