Ilmakuvaus ja laserkeilaus jatkuu yhteistyössä – KALLIO-ohjelman sopimus allekirjoitettu

30.9.2025 09:59:36 EEST | Maanmittauslaitos | Tiedote

Ilmakuvaaminen ja laserkeilaus yhteiskunnan tarpeisiin jatkuu, kun yksityiskohdista saatiin sovittua syyskuussa. KALLIO-ohjelman sopimus varmistaa kansallisen ilmakuvaus- ja laserkeilausohjelman jatkon ensi vuodesta alkaen. Sopimus kokoaa yhteen keskeiset julkishallinnon toimijat, jotka hyödyntävät koko Suomen kattavaa kartta- ja paikkatietoaineistoa omassa työssään.

Yhdeksän valtion organisaation pääjohtajaa allekirjoittaa sopimusta kansallisen ilmakuvaamisen ja laserkeilauksen jatkosta
Yhdeksän valtion organisaation pääjohtajaa allekirjoitti sopimuksen kansallisen ilmakuvaamisen ja laserkeilauksen jatkosta. Kuvassa vasemmalta oikealle Pasi Patrikainen (Maanmittauslaitos), Johanna Buchert (Luonnonvarakeskus), Leena Räsänen (Ruokavirasto), Juha Niemelä (Metsähallitus), Leif Schulman (Suomen ympäristökeskus), Kimmo Tiilikainen (Geologian tutkimuskeskus) ja Ari Eini (Suomen metsäkeskus). Maanmittauslaitos

– Nyt solmittu sopimus ilmakuvauksen ja laserkeilauksen jatkosta (ns. Kallio-sopimus) vahvistaa Suomen kansallista paikkatietoinfrastruktuuria tarjoamalla ajantasaista ja kattavaa maastotietoa koko maasta. Sopimuksen myötä Maanmittauslaitos tuottaa aineistoja, joiden avulla esimerkiksi maastotietokanta pysyy ajan tasalla. Tämä takaa sen, että viranomaisilla ja kansalaisilla on käytössään luotettavat ja ajantasaiset kartat ja paikkatiedot koko Suomesta, sanoo Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Pasi Patrikainen.

Ohjelman toisella sopimuskaudella tuotettavan laserkeilausaineiston tarkkuus lisääntyy. Myös aineiston tuotantosykliin on tulossa muutoksia. Aineistoa tullaan jakamaan samoilla ehdoilla kuin aikaisemmallakin sopimuskaudella.

– Valtio satsaa KALLIO-ohjelmaan ja pitää sitä todella tärkeänä. Ohjelma toteuttaa strategisia tavoitteitamme esimerkiksi huoltovarmuuden vahvistamisessa ja luonnonvarojen kestävässä käytössä. Tätä aineistoa voidaan käyttää yhteiskunnassa todella laajasti ja on tärkeää ottaa siitä kaikki hyöty irti, metsäneuvos Niina Riissanen maa- ja metsätalousministeriöstä kannustaa.

Hallinnon yhteistyökyky on malliesimerkki maailmalle

Kansallinen ilmakuvaus- ja laserkeilausohjelma KALLIO:n kautta on vuodesta 2020 alkaen tuotettu laadukasta aineistoa koko Suomesta yhteiskunnan tarpeisiin. Yhteistyö mahdollistaa aineistojen tehokkaan tuotannon ja laajan hyödyntämisen eri sektoreilla.

Aineistoa käytetään laajasti muun muassa metsien inventoinnissa, maankäytön suunnittelussa, ympäristön seurannassa ja puolustus- ja turvallisuussektorilla. Sopimuksen ansiosta ohjelman kustannukset jaetaan osallistuvien organisaatioiden kesken, mikä tekee toteutuksesta taloudellisesti mahdollisen.

Sopimuksen allekirjoittivat yhdessä Maanmittauslaitos, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, Ruokavirasto, Puolustusvoimat ja uusina kumppaneina Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus ja Väylävirasto. Yhteistyöelimessä toimivia virastoja ohjaa viisi ministeriötä, jotka ovat omalla panoksellaan mukana ohjelman suunnittelussa.

– Yhdeksän organisaation ja viiden hallinnonalan tarpeiden yhteensovittaminen on vaativa tehtävä, mutta KALLIO-ohjelma osoittaa, että se on täysin mahdollista. Kansainvälisestikin katsottuna tällainen yhteistyö on poikkeuksellista – suomalaisen julkishallinnon keskinäinen luottamus ja yhteistyökyky ovat olleet ratkaisevassa roolissa ohjelman onnistumisessa, Maanmittauslaitoksen peruspaikkatietoyksikön johtaja Heli Laaksonen kertoo.

Maanmittauslaitos
