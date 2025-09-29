Uudenmaan ELY-keskus

Helsingissä Vuosaaren tietunneli suljetaan liikenteeltä 6.–9.10. varareitin testauksen vuoksi

30.9.2025 09:54:00 EEST | Uudenmaan ELY-keskus | Tiedote

Vuosaaren satamatiellä sijaitseva Vuosaaren tietunneli suljetaan liikenteeltä 6.–9. lokakuuta klo 22.00–22.00 väliseksi ajaksi. Sulku liittyy tunnelin varareitin testaukseen.

Kartta.
Vuosaaren tunnelin kiertotie.

Testauksen aikana molemmat tunneliputket ovat suljettuina, ja liikenne ohjataan kiertoreitille Itäväylän, Kallvikintien, Niinisaarentien ja Satamankaaren kautta. 

Tunnelin varareittiä on parannettu, jotta liikenne sujuisi mahdollisimman hyvin ensi vuonna toteutettavan tunneliremontin aikana. 

Yhteyshenkilöt

Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye