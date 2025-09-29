Helsingissä Vuosaaren tietunneli suljetaan liikenteeltä 6.–9.10. varareitin testauksen vuoksi
Vuosaaren satamatiellä sijaitseva Vuosaaren tietunneli suljetaan liikenteeltä 6.–9. lokakuuta klo 22.00–22.00 väliseksi ajaksi. Sulku liittyy tunnelin varareitin testaukseen.
Testauksen aikana molemmat tunneliputket ovat suljettuina, ja liikenne ohjataan kiertoreitille Itäväylän, Kallvikintien, Niinisaarentien ja Satamankaaren kautta.
Tunnelin varareittiä on parannettu, jotta liikenne sujuisi mahdollisimman hyvin ensi vuonna toteutettavan tunneliremontin aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus
Liipolas och Patomäkis tunnlar vid Lahtis södra ringväg (rv 12) stängs för trafik nattetid 6.–10.10. kl. 21.00–06.0029.9.2025 08:16:00 EEST | Pressmeddelande
Liipolas och Patomäkis tunnlar vid Lahtis södra ringväg (rv 12) stängs nattetid 6.–10.10. kl. 21.00–06.00 på grund av tvätt och underhållsarbete.
Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan liikenteeltä yöaikaan 6.–10.10. klo 21.00–06.0029.9.2025 08:16:00 EEST | Tiedote
Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan pesun ja huoltotöiden vuoksi yöajaksi 6.–10.10. klo 21.00–06.00.
Nattliga avstängningar i tunnlarna Mästartunneln nästa vecka och Kägeluddstunneln veckan därpå i Esbo29.9.2025 08:06:00 EEST | Pressmeddelande
Tunnlarna stängs tillfälligt för trafik på grund av service- och underhållsarbeten. Avstängningarna gäller båda körriktningarna och sker under nattens timmar.
Yösulkuja Espoossa Mestarintunnelissa ensi viikolla sekä Keilaniemen tunnelissa sitä seuraavalla29.9.2025 08:06:00 EEST | Tiedote
Tunnelit suljetaan tilapäisesti liikenteeltä huolto- ja kunnossapitotöitä varten. Sulut koskevat molempia ajosuuntia ja ajoittuvat öisiin tunteihin.
I Nyland fick cirka 630 kilometer väg ny beläggning i år24.9.2025 13:06:00 EEST | Pressmeddelande
Finansiering för att minska reparationsskulden har gjort det möjligt att satsa även på upprustning av det lägre vägnätet. Beläggningssäsongen i Nyland är på slutrakan och de sista objekten blir klara i slutet av oktober.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme