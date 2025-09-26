Kutsu toimittajatilaisuuteen: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 3.10. klo 9–10
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 3.10. klo 9-10 Suomen aikaa.
Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin lokakuun ensimmäisen täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Mika Aaltola (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Sebastian Tynkkynen (ECR, ps.), Elsi Katainen (Renew, kesk.), Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) ja Merja Kyllönen (The Left, vas).
Lokakuun ensimmäisessä täysistunnossa käsitellään mm. EU:n digitaalista suvereniteettia ja Afganistanin tilannetta. Mepit myös äänestävät EU:n maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta, viljelijöiden aseman vahvistamisesta elintarvikeketjussa, viisumien keskeyttämismekanismin tarkistamisesta sekä jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista. Lisäksi agendalla on Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsenin puhe sekä keskustelu Luxemburgin pääministeri Luc Friedenin kanssa.
Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 2.10. klo 14 osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.
Yhteyshenkilöt
Roosa PurhonenLehdistötiedottajaEuroopan parlamentin Suomen-toimistoPuh:0403510264roosa.purhonen@europarl.europa.eu
