Työnantajat hakevat 1.10. alkaen Kelan etuuksia tulorekisterissä tai Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelussa
Työnantajille suunnattuja Kelan etuuksia on voinut aiemmin hakea myös Ilmoitin.fi-palvelussa. Ilmoitin.fissä lähetettävien eSARA-tiedostojen käyttö on päättynyt, ja jatkossa sairauspäivärahoja, perhe-etuuksia ja kuntoutusrahaa voi hakea tulorekisterissä tai Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelussa.
Kela on parin viimeisen vuoden ajan kehittänyt työnantajien asiointipalveluja tavoitteenaan sujuvoittaa etuuksien hakemista ja nopeuttaa niiden maksua työnantajille.
Viime joulukuussa otettiin käyttöön uusi Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelu, jota on aiempaa helpompi käyttää. Palvelu muun muassa ohjaa käyttäjää täyttämään hakemuksen oikein. Päiväraha- ja korvauspalvelussa hakemukset tehdään yhdelle työntekijälle kerrallaan.
Lokakuun alussa Kela luopui eSARA-tiedostoista, ja työnantajien pitää nyt viimeistään siirtyä hakemaan etuuksia tulorekisterissä tai päiväraha- ja korvauspalvelussa.
Tulorekisterissä hakemukset tehdään palkkajärjestelmien kautta, mikä automatisoi hakuprosessia ja kerralla voi lähettää usean työntekijän etuushakemuksia. Siirtyminen tulorekisterissä hakemiseen on vaatinut muutoksen työnantajien palkkaohjelmiin. Jos siirtymän alkuvaiheessa on haasteita hakea etuuksia tulorekisterissä, hakemuksen voi tehdä myös Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelussa.
Lue lisää
Puheenvuoro: Yhteisellä muutosmatkalla työnantajien kanssa
Etuuksien hakeminen tulorekisterissä
Etuuksien hakeminen Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelussa
Yhteyshenkilöt
Anne IlvonenkehittämispäällikköKelaPuh:050 551 8098etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Tilaa Kelan uutiskirjeitä
Tilaa Kelan uutiskirjeitä ja saat ajankohtaiset uutiset Kelan tukiin ja palveluihin tulevista muutoksista sekä koulutuksista ja tapahtumista. Tilaa uutiskirjeitä!
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Öppettiderna för FPA:s serviceställe i Myrbacka ändras29.9.2025 09:27:12 EEST | Pressmeddelande
FPA:s serviceställe i Myrbacka i Vanda är öppet för självbetjäning måndag–fredag kl. 9–16 och enligt tidsbokning. FPA-ärenden kan också skötas på nätet eller per telefon.
Kelan Myyrmäen palvelupisteen aukioloaika muuttuu29.9.2025 09:27:12 EEST | Tiedote
Kelan palvelupiste Vantaan Myyrmäessä on jatkossa avoinna omatoimiseen asiointiin ma–pe klo 9–16 ja ajanvarauksella. Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa.
New opening hours for Kela’s Myyrmäki service point29.9.2025 09:27:12 EEST | Press release
From the beginning of October, Kela’s service point in Myyrmäki, Vantaa, will be open from 9.00 to 16.00 on weekdays (Monday to Friday) for customers who need to use a public computer to access Kela’s services or who have booked an appointment. You can also use our e-services on your own device or call our customer service.
Nytt nyhetsbrev för personer som arbetar med äldre – beställ och håll dig uppdaterad26.9.2025 09:37:42 EEST | Pressmeddelande
FPA börjar ge ut ett nytt nyhetsbrev med information om aktuella ändringar i förmånerna och praktiska tips för personer som arbetar med äldre. Nyhetsbrevet är avsett för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.
Uusi uutiskirje tukee ikääntyneiden kanssa työskenteleviä – tilaa ja pysy ajan tasalla26.9.2025 09:37:42 EEST | Tiedote
Kela aloittaa uuden uutiskirjeen, joka kokoaa ajankohtaiset etuusmuutokset ja käytännön vinkit ikääntyneiden asiakastyöhön. Kirje on suunnattu sote-alan ammattilaisille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme