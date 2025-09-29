Työnantajat hakevat 1.10. alkaen Kelan etuuksia tulorekisterissä tai Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelussa

Kela on parin viimeisen vuoden ajan kehittänyt työnantajien asiointipalveluja tavoitteenaan sujuvoittaa etuuksien hakemista ja nopeuttaa niiden maksua työnantajille.

Viime joulukuussa otettiin käyttöön uusi Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelu, jota on aiempaa helpompi käyttää. Palvelu muun muassa ohjaa käyttäjää täyttämään hakemuksen oikein. Päiväraha- ja korvauspalvelussa hakemukset tehdään yhdelle työntekijälle kerrallaan.

Lokakuun alussa Kela luopui eSARA-tiedostoista, ja työnantajien pitää nyt viimeistään siirtyä hakemaan etuuksia tulorekisterissä tai päiväraha- ja korvauspalvelussa.

Tulorekisterissä hakemukset tehdään palkkajärjestelmien kautta, mikä automatisoi hakuprosessia ja kerralla voi lähettää usean työntekijän etuushakemuksia. Siirtyminen tulorekisterissä hakemiseen on vaatinut muutoksen työnantajien palkkaohjelmiin. Jos siirtymän alkuvaiheessa on haasteita hakea etuuksia tulorekisterissä, hakemuksen voi tehdä myös Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelussa.

