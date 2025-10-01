Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

VAKE esittää järjestöille avustuksia lähes miljoonalla eurolla

1.10.2025 08:00:00 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö esittää 50 000 euron lisäystä sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevan toiminnan järjestöavustuksiin. Avustuksissa painotetaan työtä, jolle on erityinen tarve alueella.

Hyvinvointialue on jakanut järjestöavustuksia kuluvana vuotena 920 000 euroa. Ensi vuodelle hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksessä esitetään 50 000 euron lisäystä (970 000) järjestöavustuksiin. Aluevaltuusto päättää tulevan vuoden talousarviosta.  

“Järjestöt tekevät tärkeää ennaltaehkäisevää ja hyvinvointialueen palveluita täydentävää työtä, ja haluamme osaltamme tukea järjestöjä. Siksi talousarvioesityksessä esitän nostoa järjestöavustuksiin”, hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö kertoo. 

Järjestöavustusta voivat hakea Vantaan ja Keravan alueella toimivat rekisteröidyt, yleishyödylliset yhdistykset tai muut yhteisöt, joiden tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. 

Avustushaulle asetettiin painopisteet tukemaan alueen erityisiä tarpeita 

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päätti kokouksessaan 24.9.2025 asettaa painopisteet avustushaulle. Painopisteet on täsmennetty alueellisesta hyvinvointisuunnitelmasta, ja niitä tukeville toiminnoille on todettu erityinen tarve Vantaan ja Keravan alueella.   

Painopisteistä ensimmäinen on mielen hyvinvointi, kuten esimerkiksi päihdehaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen eri kohderyhmissä sekä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut. Toisena painopisteenä ovat sosiaaliset suhteet – esimerkiksi yksinäisyyden ehkäisemistä, työkyvyn tukea sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien vertaistukea. Kolmas painopiste on hyvinvointihaasteiden ennaltaehkäisy, kuten hyvinvointia tukevien palvelujen kotiin vieminen asiakkaille, joiden liikkuminen kodin ulkopuolella ja terveellisten elintapojen tukeminen. 

Painopisteitä tukeviin toimintoihin ohjataan vähintään 2/3 avustusmäärärahasta. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua haavoittuviin ryhmiin. Erityisesti maahan muuttaneille ja vieraskielisille sekä vammaisille sunnatuille palveluille on tarvetta alueella.  

Vuoden 2026 avustusten hakuaika on käynnissä 1.10.2025 - 31.10.2025. Tarkemmat hakuohjeet ja avustusperiaatteet löytyvät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen verkkosivuilta

Lisätietoja:   
Hilda Hakkarainen 
Erityisasiantuntija 
Hilda.hakkarainen@vakehyva.fi  
050 312 1782  

Avainsanat

hyvinvointialueavustus

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Korson uusi valmiusasema parantaa alueen turvallisuutta – rakentaminen käynnistynyt1.10.2025 08:22:07 EEST | Tiedote

Rakentaminen Korson uuden valmiusaseman tontilla on alkanut tällä viikolla. Asema tulee palvelemaan sekä pelastustoimintaa että ensihoitoa, ja sen myötä Korson alueen turvallisuus ja palvelutaso paranevat merkittävästi. Korson valmiusaseman rakentaminen perustuu Keski-Uudenmaan pelastuslautakunnan päätökseen 27.5.2025, jossa hyväksyttiin pääurakoitsijan kilpailutus.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye