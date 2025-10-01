VAKE esittää järjestöille avustuksia lähes miljoonalla eurolla

Hyvinvointialue on jakanut järjestöavustuksia kuluvana vuotena 920 000 euroa. Ensi vuodelle hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksessä esitetään 50 000 euron lisäystä (970 000) järjestöavustuksiin. Aluevaltuusto päättää tulevan vuoden talousarviosta.

“Järjestöt tekevät tärkeää ennaltaehkäisevää ja hyvinvointialueen palveluita täydentävää työtä, ja haluamme osaltamme tukea järjestöjä. Siksi talousarvioesityksessä esitän nostoa järjestöavustuksiin”, hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö kertoo.

Järjestöavustusta voivat hakea Vantaan ja Keravan alueella toimivat rekisteröidyt, yleishyödylliset yhdistykset tai muut yhteisöt, joiden tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Avustushaulle asetettiin painopisteet tukemaan alueen erityisiä tarpeita

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päätti kokouksessaan 24.9.2025 asettaa painopisteet avustushaulle. Painopisteet on täsmennetty alueellisesta hyvinvointisuunnitelmasta, ja niitä tukeville toiminnoille on todettu erityinen tarve Vantaan ja Keravan alueella.

Painopisteistä ensimmäinen on mielen hyvinvointi, kuten esimerkiksi päihdehaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen eri kohderyhmissä sekä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut. Toisena painopisteenä ovat sosiaaliset suhteet – esimerkiksi yksinäisyyden ehkäisemistä, työkyvyn tukea sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien vertaistukea. Kolmas painopiste on hyvinvointihaasteiden ennaltaehkäisy, kuten hyvinvointia tukevien palvelujen kotiin vieminen asiakkaille, joiden liikkuminen kodin ulkopuolella ja terveellisten elintapojen tukeminen.

Painopisteitä tukeviin toimintoihin ohjataan vähintään 2/3 avustusmäärärahasta. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua haavoittuviin ryhmiin. Erityisesti maahan muuttaneille ja vieraskielisille sekä vammaisille sunnatuille palveluille on tarvetta alueella.

Vuoden 2026 avustusten hakuaika on käynnissä 1.10.2025 - 31.10.2025. Tarkemmat hakuohjeet ja avustusperiaatteet löytyvät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Hilda Hakkarainen

Erityisasiantuntija

Hilda.hakkarainen@vakehyva.fi

050 312 1782