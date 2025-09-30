Oma Häme ja Riihimäen kaupunki allekirjoittivat kiinteistösopimuksen

Oma Häme ja Riihimäen kaupunki ovat tiistaina 30. syyskuuta 2025 allekirjoittaneet sopimuksen kiinteistöjärjestelystä, jossa osapuolet luovuttavat toisilleen omistamiaan kiinteistöjä ja päivittävät vuokra- ja omistussuhteita.

Järjestelyn myötä hyvinvointialue luovutti Riihimäen kaupungille Riihimäen sairaalan tontin, mutta säilytti omistuksessaan tontilla sijaitsevat rakennukset ja jatkaa tontin vuokraamista kaupungilta. Vastaavasti Riihimäen kaupunki myi hyvinvointialueelle Riihikodin rakennuksen ja Riihimäen paloaseman. Hyvinvointialue maksoi kaupan yhteydessä kaupungille välirahaa noin 1,5 miljoonaa euroa. Hinta perustuu ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemiin markkina-analyyseihin.

Järjestely selkeyttää molempien osapuolten kiinteistöomistuksia ja tukee molempien tahojen strategisia tavoitteita. Hyvinvointialue voi keskittyä omistamaan ja kehittämään toiminnan kannalta välttämättömiä kohteita ja samalla keventää hallinnollista ja taloudellista taakkaansa. Riihimäen kaupungille järjestely puolestaan merkitsee sote-kiinteistöihin liittyvien riskien pienentymistä sekä mahdollisuutta kehittää alueita pidemmällä aikavälillä.

Järjestely on hyväksytty aiemmin aluevaltuustossa ja Riihimäen kaupungin toimielimissä. Sopimus voitiin allekirjoittaa nyt, kun valtioneuvosto hyväksyi 25.9.2025 muutoksen Oma Hämeen lainanottovaltuuteen.

Keskeisiä kohteita palveluverkon ja kaupunkistrategian kannalta

Riihikoti ja Riihimäen paloasema ovat hyvinvointialueen palveluverkon kannalta keskeisiä kohteita Riihimäellä. Niiden siirtyminen hyvinvointialueen omistukseen tukee pitkäjänteistä palvelutoiminnan suunnittelua ja investointien hallintaa. Sairaalan tontin siirtyminen kaupungille puolestaan mahdollistaa alueen kaavoituksen ja kehittämisen kaupunkistrategian mukaisesti.

Järjestelyn jälkeen hyvinvointialue jatkaa Riihikodin ja paloaseman tonttien vuokraamista kaupungilta. Kaupunki omistaa edelleen tontit, mutta riskienhallinta sekä kiinteistöjen ylläpito- ja purkuvastuut ovat siirtyneet hyvinvointialueelle. Kaupungille kertyy vuokrista ja kiinteistöveroista noin 350 000 euron vuotuiset tulot. Lisäksi kaupunkikonsernin lainakanta pieneni noin kolmella miljoonalla eurolla, kun paloasemayhtiön laina siirtyi hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueelle järjestely on myös taloudellisesti kannattava. Sairaalatontin myynti toi kertaluonteisen myyntivoiton, ja kokonaisuutena järjestelyn tulosvaikutus on kymmenen vuoden aikajänteellä positiivinen, arviolta 7–10 miljoonaa euroa. Myös Riihikodin kiinteistön investointitarve on huomioitu laskelmissa, eikä se heikennä kokonaiskannattavuutta.

Lisätietoja medialle:

Petrus Kukkonen, rahoitus- ja investointijohtaja, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

p. 050 461 7820, petrus.kukkonen@omahame.fi

Pekka Karvonen, talousjohtaja, Riihimäen kaupunki

p. 040 615 2330, pekka.karvonen@riihimaki.fi

