Valtatie 23 siltaremontin vuoksi kiertoreitille Keuruulla
Elämäistenjoen sillan korjaustöiden vuoksi valtatien 23 läpiajoliikenne ohjataan kiertoreitille 3.-22.10.2025 väliseksi ajaksi.
Kiertoreitti kulkee Kalettomantien (yhdystie 6045) ja kantatien 58 kautta. Kiertoreitti pidentää matkaa noin 5,6 km ja ajallisesti 4,5 minuuttia.
– Elämäistenjoen huonokuntoinen putkisilta uusitaan kokonaan korjaustöiden yhteydessä, joten kiertoreitin käyttöönotto on välttämätöntä, vaikka se aiheuttaa merkittävää liikennehaittaa, toteaa projektipäällikkö Teemu Saastamoinen.
Keski-Suomessa on tänä kesänä käynnissä lukuisia sillankorjauskohteita, kuten kerroimme tiedotteessamme 11.9.2025. Yhteensä Suomessa korjataan tänä vuonna noin 150 valtion omistamaa maantiesiltaa.
ELY-keskus toivoo tiellä liikkujilta ymmärrystä ja varovaisuutta työmaista johtuvissa poikkeavissa tilanteissa. Korjaukset ovat välttämättömiä, jotta liikenne saadaan kulkemaan jatkossakin sujuvalla tavalla.
Lisää sillankorjauksista Väyläviraston 25.9.2025 julkaisemasta tiedotteesta (vayla.fi)
Teemu SaastamoinenProjektipäällikköKeski-Suomen ELY-keskusPuh:+358 295 026 761teemu.saastamoinen@ely-keskus.fi
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
