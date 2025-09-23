Keski-Suomen ELY-keskus

Valtatie 23 siltaremontin vuoksi kiertoreitille Keuruulla

30.9.2025 10:40:38 EEST | Keski-Suomen ELY-keskus | Tiedote

Elämäistenjoen sillan korjaustöiden vuoksi valtatien 23 läpiajoliikenne ohjataan kiertoreitille 3.-22.10.2025 väliseksi ajaksi.

Elämäistenjoen putkisilta sijaitsee Kalettoman kylän ja Keuruun keskustaajaman välissä valtatiellä 23. Kuva: Keski-Suomen ELY-keskus
Kiertoreitti kulkee Kalettomantien (yhdystie 6045) ja kantatien 58 kautta. Kartta: Google Maps

Kiertoreitti kulkee Kalettomantien (yhdystie 6045) ja kantatien 58 kautta. Kiertoreitti pidentää matkaa noin 5,6 km ja ajallisesti 4,5 minuuttia.

Kiertoreitti kulkee Kalettomantien (yhdystie 6045) ja kantatien 58 kautta. Kartta: Google Maps

– Elämäistenjoen huonokuntoinen putkisilta uusitaan kokonaan korjaustöiden yhteydessä, joten kiertoreitin käyttöönotto on välttämätöntä, vaikka se aiheuttaa merkittävää liikennehaittaa, toteaa projektipäällikkö Teemu Saastamoinen.

Keski-Suomessa on tänä kesänä käynnissä lukuisia sillankorjauskohteita, kuten kerroimme tiedotteessamme 11.9.2025. Yhteensä Suomessa korjataan tänä vuonna noin 150 valtion omistamaa maantiesiltaa.

ELY-keskus toivoo tiellä liikkujilta ymmärrystä ja varovaisuutta työmaista johtuvissa poikkeavissa tilanteissa. Korjaukset ovat välttämättömiä, jotta liikenne saadaan kulkemaan jatkossakin sujuvalla tavalla. 

Lisää sillankorjauksista Väyläviraston 25.9.2025 julkaisemasta tiedotteesta (vayla.fi)

Tietoja julkaisijasta

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

