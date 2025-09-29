Susikanta selvästi aiempaa suurempi – kiintiömetsästys välttämätöntä

Kiintiömetsästys on varmin tapa toteuttaa suurpetojen kannanhoidollinen metsästys 23.9.2025 11:26:52 EEST | Tiedote

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Suomen Metsästäjäliitto ja Paliskuntain yhdistys esittävät, että suurpetojen kannanhoidollinen metsästys toteutetaan jatkossa kiintiömetsästyksenä. Menettely olisi hallinnollisesti selkeä ja käytännössä toimiva tapa järjestää metsästys esimerkiksi suden ja karhun kohdalla.