Susikanta selvästi aiempaa suurempi – kiintiömetsästys välttämätöntä

30.9.2025 10:44:34 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote

Tuoreimman kanta-arvion mukaan maaliskuussa 2025 Suomessa oli noin 430 sutta ja noin 76 susireviiriä. Susikanta kasvoi edellisvuodesta peräti 46 prosenttia. Susikannan koko vaihtelee vuoden eri aikoina, ja marraskuussa 2025 kannan arvioidaan olevan noin 557 sutta. Luonnonvarakeskuksen tiedot kertovat, että susiyksilöt ja kannan kasvu painottuvat voimakkaasti läntiseen Suomeen.

- Uusi kanta-arvio vahvistaa kentän havainnot susikannan rajusta kasvusta, jota on tapahtunut jo useamman vuoden ajan”, MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen sanoo.

Kanta-arvion lisäksi toinen merkityksellinen sutta koskeva tieto on suotuisan suojelutason viitearvo. Maa- ja metsätalousministeriö on aiemmin ilmoittanut viitearvoon liittyvän työn olevan vielä kesken. Viitearvon tiedepohjaiseen määrittelyyn liittyen MTK korostaa, että Suomessa on vain yksi susipopulaatio. Lisäksi Suomen susikannan yhteys Venäjään tulee ottaa huomioon.

- Olennaista on, että kanta-arvio ja viitearvo osaltaan mahdollistavat jatkossa määrällisesti riittävän ja alueellisesti kattavan suden kannanhoidollisen metsästyksen”, Leskinen painottaa.

Hallituksen esityksen luonnos metsästyslain muuttamiseksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Lakimuutos liittyy suden suojeluaseman kevenemiseen. Maa- ja metsätalousministeri on kertonut, että lakimuutoksen tarkoituksena on käynnistää suden kiintiömetsästys heti ensi vuoden alussa.  

- Suden ympärivuotisesta rauhoituksesta luopuminen ja kannanhoidollisen metsästyksen toteuttaminen kiintiömetsästyksenä on erittäin kannatettavaa, luonnonsuojeluasioista vastaava MTK:n juristi Anna-Rosa Asikainen arvioi.

MTK jättää hallituksen esityksen luonnoksesta tarkemman lausunnon lausuntoajan kuluessa. Moni ratkaisevan tärkeä asia jää kuitenkin asetustasoisessa sääntelyssä määriteltäväksi, minkä vuoksi MTK peräänkuuluttaa maa- ja metsätalousministeriöltä tehokkaan käytännön toteutuksen varmistavaa asetusehdotusta.

- Suden metsästysaika tulee säätää mahdollisimman pitkäksi ja alkamaan mahdollisimman aikaisin, viimeistään 1.8. alkaen, jotta kotieläinvahinkoja voidaan torjua ennakolta, Leskinen muistuttaa.

