DNA:n syyskuun 2025 myydyimmät puhelimet, älykellot ja tietokoneet

Applen uutuussarjan iPhone 17 Pro Max 5G otti heti kärkipaikan DNA:n kuluttaja-asiakkaiden myydyimpien puhelinten listalla. Yritysasiakkaiden kohdalla nähtiin syyskuussa historiallinen muutos aikaisempaan, sillä kaikki myydyimmät TOP15-listan puhelimet tukivat 5G-yhteyksiä nyt ensimmäistä kertaa. Suosituin malli yrityksille oli edelleen Applen iPhone 16 Pro 5G, mutta myös uusi iPhone 17 Pro 5G nousi suoraan neljännelle sijalle. Apple hallitsi ykköspaikkaa lisäksi käytettyjen puhelinten listalla iPhone 12 5G -mallillaan. Ensimmäinen sija syyskuun myydyimpien älykellojen listalla meni puolestaan lasten Xplora XGO2 -kellopuhelimelle. Kolmannen kvartaalin myydyimmän tietokoneen paikan nappasi Applen MacBook Air 13" M4.
Apple iPhone 17 Pro Max 5G nousi kirkkaasti DNA:n kuluttaja-asiakkaiden myydyimmäksi puhelimeksi, vaikka iPhone 17-sarja tuli myyntiin vasta syyskuun puolivälin paikkeilla. Android-puhelimista kärkikahinoissa oli tuttuun tapaan ominaisuuksiensa puolesta hyvällä hinta-laatusuhteella varustettu OnePlus Nord CE4 Lite 5G. Samsungin keskihintainen Galaxy A-sarja oli myös vahvasti kysytty ja myydyimpien listalta löytyi syyskuussa peräti viisi eri Galaxy A-sarjan mallia.
”Kysyntä uutuuksien ympärillä oli odotetusti suurta kaikilla iPhone 17 -sarjan malleilla. Sen sijaan poikkeavaa edellisvuosiin oli se, että uutuuksista myydyin oli Pro-mallin sijaan nyt arvokkain iPhone 17 Pro Max. Puhelimiin ollaan valmiita panostamaan aiempaa enemmän, sillä jo ostohetkellä puhelinta suunnitellaan käytettävän usean vuoden ajan. Toisaalta myös isompi näyttö houkuttaa viihdekäytössä”, kertoo DNA:n laitemyynnin osastopäällikkö Jesse Kieksi.
Applen vanhemmista malleista iPhone 12 ja iPhone 13 hallitsivat vahvasti käytettyjen listaa. Myydyimpien käytettyjen puhelinten osalta kuukauden yllättäjä oli Google Pixel 9 Pro 5G, joka nappasi kuudennen sijan. Myös varsin uusi iPhone 16e ylsi jo tässä vaiheessa elinkaartaan listan viimeiselle sijalle.
Merkittävin muutos puhelinvalinnoissa tapahtui syyskuussa yritysasiakkaiden kohdalla, kun kaikki 15 myydyintä laitetta tukivat 5G-yhteyksiä ensimmäistä kertaa TOP-listan historiassa. Yritysasiakkaiden syyskuun myydyimmät laitteet olivat Apple iPhone 16 Pro 5G ja Samsung Galaxy A16 5G.
”Tämä osoittaa, että suomalaiset yritykset panostavat vahvasti tulevaisuuden yhteyksiin ja mobiiliteknologian suorituskykyyn. Laitemyynti keskittyy vahvasti kolmen valmistajan – Applen, Samsungin ja OnePlussan – ympärille. Apple hallitsee premium-segmenttiä uusilla iPhone Pro -malleillaan, Samsung tarjoaa laajan valikoiman erityisesti edullisempia A-sarjan laitteita, ja OnePlus on noussut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi kustannustehokkaissa Android-puhelimissa”, sanoo DNA:n yritysliiketoiminnan viestintäratkaisuliiketoiminnan johtaja Mari Eklund.
Syyskuun myydyimpien älykellojen listauksessa korostuivat niin ikään uudet, syyskuussa julkaistut Apple Watch -älykellot, mutta myös mielenkiinto aikaisempaa Apple Watch -sarjaa kohtaan näkyi selvästi. Listan kärkisijaa sekä vahvaa otetta TOP-listauksessa pitävät edelleen lasten kellopuhelimet ja erityisesti Xplora, jonka asema lasten ensilaitteissa on vakiintunut.
“Lasten kellopuhelinten osuus puettavien laitteiden markkinasta alkaa olla jo huomattava, mutta edelleen eniten myydään perinteisiä älykelloja. Äly- ja aktiivisuusrannekkeet sen sijaan ovat käyneet vähemmistöön ja useimmat käyttäjät toivovat rannelaitteeltaan yhä monipuolisempia ominaisuuksia oman aktiivisuuden ja urheilun seurantaan”, toteaa Kieksi.
Heinä–syyskuun tietokonemyynnissä Applen Macbook Air M4 lunasti paikkansa myydyimpänä tietokoneena. Kuluneen kvartaalin myynnin perusteella suurin osa muiden merkkien kysynnästä painottui edullisiin Windows-laitteisiin, jotka soveltuvat erityisesti opiskeluun, kevyeen työntekoon ja arkikäyttöön. Listalle mahtui myös kolme Chromebook-tietokonetta.
DNA julkaisee myydyimmät puhelimet ja älykellot -seurannan kuukausittain, aina kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Lisäksi DNA julkaisee myydyimmät tietokoneet -seurannan jokaisen kvartaalin lopussa samassa yhteydessä. DNA on keskittänyt käytettyjen puhelinten myynnin omaan kauppapaikkaansa, Vaihtokapulaan. Tiedot perustuvat DNA:n eri myyntikanavissa kerättäviin myyntilukuihin.
Myydyimmät puhelimet syyskuussa 2025
Kuluttaja-asiakkaat
- iPhone 17 Pro Max 5G
- iPhone 15 5G
- iPhone 16 Pro 5G
- iPhone 17 Pro 5G
- OnePlus Nord CE4 Lite 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- OnePlus Nord CE5 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- iPhone 16 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- iPhone 16 Pro Max 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- Samsung Galaxy A16
- iPhone 17 5G
- iPhone 16e 5G
Yritysasiakkaat
- Apple iPhone 16 Pro 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- Apple iPhone 16 Pro Max 5G
- Apple iPhone 16 5G
- OnePlus 13 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- Samsung Galaxy S24 5G
- Samsung Galaxy S25 5G
- Samsung Galaxy S25 Ultra 5G
Käytetyt puhelimet
- Apple iPhone 12 5G
- Apple iPhone 13 5G
- Apple iPhone 13 Mini 5G
- Apple iPhone 12 Mini 5G
- Samsung Galaxy S21 FE 5G
- Google Pixel 9 Pro 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 14 5G
- Apple iPhone SE 2020
- Apple iPhone SE 2022 5G
- Samsung Galaxy A55 5G
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G
- Apple iPhone 14 Pro 5G
- Apple iPhone 16e 5G
Myydyimmät älykellot syyskuussa 2025
- Xplora XGO2 -lasten kellopuhelin
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Series 10 GPS
- Xplora XGO3 -lasten kellopuhelin
- OnePlus Watch 3
- Apple Watch SE GPS 2024
- Samsung Galaxy Watch8 eSim
- Apple Watch SE 3
- Apple Watch Ultra 3
- Samsung Galaxy Watch8 BT
- Xplora X6 PLAY - lasten kellopuhelin
- Garmin Venu 3
- OnePlus Watch 2R
- Samsung Galaxy Watch7
- ZTE K1 Pro -lasten kellopuhelin
Myydyimmät tietokoneet heinä–syyskuussa 2025
- Apple MacBook Air 13" M4 (2025), 16+256 Gt
- Acer Aspire 1 A114-33 14"
- Acer Chromebook CB315 15,6"
- Acer Aspire Lite 15,6"
- Acer Aspire Go 17
- Acer Aspire Go 15
- Asus Vivobook Go 15
- Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R35E 15,6"
- Asus Vivobook Go 14 14"
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15,6"
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook
- MSI Thin 15 15,6"
- Lenovo IdeaPad Slim 3 16"
- Acer Aspire Lite 14"
- Acer Chromebook 314
Lisätietoja medialle:
Laitemyynnin osastopäällikkö, Jesse Kieksi, DNA, 044 044 9484, jesse.kieksi@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
