NASAn entinen ilmastojohtaja ja Extinction Rebellionin perustaja kohtaavat suomalaiset päättäjät Helsingissä

Valtionpalkinnon saaneen Operaatio Arktiksen nuoret aktivistit järjestävät poikkeuksellisen ilmaston keikahduspisteisiin ja ilmastoturvallisuuteen keskittyvän ATLAS25-konferenssin 23.–24.10. Konferenssi kokoaa Helsinkiin kansainvälisiä huippututkijoita, ilmastotieteilijöitä ja päättäjiä keskustelemaan keikahduspisteistä sekä kehittämään ratkaisuja ja varautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin eksistentiaalisiin riskeihin.

Nykyiset ilmastostrategiat olettavat ilmastonmuutoksen etenevän lineaarisesti, mutta uusin tieteellinen tieto maapallonjärjestelmien keikahduspisteistä haastaa tämän käsityksen ja tulevaisuuskuvamme. Maapallon keikahdupisteillä tarkoitetaan maapallonjärjestelmien muutosprosesseissa olevia rajoja, joiden ylittyminen johtaa järjestelmien peruuttamattomaan siirtymiseen kokonaisvaltaisesti toisenlaiseen tilaan.

Toistaiseksi yksikään kansallinen tai kansainvälinen instituutio ei toteuta maapallonjärjestelmien keikahduspisteiden riskienhallintaa, eli kehitä keinoja estää ja varautua keikahduspisteiden ylittymiseen. Tämä tarkoittaa vaarallisia sokeita pisteitä yhteiskunnillemme, sillä keikahduspisteiden ylittyminen voi johtaa laajoihin ja pysyviin vahinkoihin esimerkiksi ruokaturvalle, ympäristölle, taloudelle, terveydelle, infrastruktuurille ja kansalliselle turvallisuudelle.

Tapahtumassa puhuvat ilmastotieteen isäksi tituleerattu professori ja Nasan Goddard Instituutin entinen johtaja James Hansen, akateemikko Markku Kulmala, Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi, Professori Stefan Rahmstorf Potsdamin yliopistosta,

ARIA:n eli Iso-Britannian huippututkimuksen laitoksen ohjelmajohtaja Dr. Mark Symes, Chicagon yliopiston professori David Keith sekä monia muita korkean tason ilmastotieteen, tiedepolitiikan ja kansalaisyhteiskunnan vaikuttajia.

“Olemme 99 prosentin varmuudella siirtyneet kiihtyneen ilmastonmuutoksen aikakauteen – seurausten aikakauteen. Nuorilla ihmisillä on oikeus saada äänensä kuuluvaksi sellaisen politiikan luomisessa, mikä antaa heille mahdollisuuden vastata vanhempien sukupolvien aiheuttamaan ilmastonmuutokseen.” -Professori James Hansen ATLAS25-tapahtumasta

“Operaatio Arktiksen tapahtumassa otetaan ilmasto- ja turvallisuuspolitiikkaan rohkeasti pidemmän tähtäimen ote. Tiedämme yhä enemmän maapallon keikahduspisteiden riskeistä yhteiskunnalle ja viimeistään nyt tarvitaan suunnitelma katastrofaalisten riskien välttämiseksi.” -Ellen Haaslahti, Toiminnanjohtaja, Operaatio Arktis

“Operaatio Arktiksen nuoret tekevät uraauurtavaa työtä herättelemällä päättäjiä keikahduspisteisiin liittyvistä riskeistä. Saamen kansan näkökulmasta on erityisen tärkeää, että Operaatio Arktiksessa on mukana saamelaisnuoria. Operaatio Arktis näyttää esimerkkiä aikuisille päättäjille siinä, että se on alusta lähtien tehnyt yhteistyötä alkuperäiskansojen kanssa.” -Pirita Näkkäläjärvi, Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtaja

Kutsuvieraille ja lehdistölle suunnattu illallistapahtuma järjestetään Valkoisessa salissa torstaina 23.10.2025. Perjantaina 24.10.2025 klo 9:00-10:30 järjestetään avoin tapahtuma Helsingin yliopiston Tiedekulmassa, jossa professori Hansenia haastattelee Extinction Rebellionin perustajajäsen Clare Farrell.

Lehdistökuvia: https://drive.google.com/drive/folders/1iIjpRalOt3gwHt9RVfRrUi1Ci5nXikls