Neuvottelutulos hyvinvointialueen palvelujen uudistamisen strategiasta

Aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan käsittelyssä olivat hyvinvointialuejohtajan esitys palvelujen uudistamisen strategiasta 2026–2029 sekä kuntien, asukkaiden, henkilöstön ja järjestöjen kommentit ja lausunnot strategialuonnoksesta.

Palvelujen uudistamisen strategiassa kaudelle 2026–2029 asetetaan hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet ja se ohjaa palvelujen asiakaslähtöistä uudistamista. Strategian päivittämistä on valmisteltu syksystä 2024 lähtien yhteistyössä asukkaiden, henkilöstön, luottamushenkilöiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hyvinvointialue lupaa strategiassaan uudistaa palvelujaan kuuden muutoslupauksen avulla.

Muutoslupaukset ovat:

1) lisää ensisijaisia palveluja lapsille ja nuorille

2) jokaiselle omalääkäri

3) turvallisempaa elämää kotona

4) asiakaslähtöisemmät ja sujuvammat asiakaspolut

5) hyvinvointialue teknologian hyödyntämisen edelläkävijäksi sekä

6) kriittiset palvelut toimiviksi kaikissa olosuhteissa.

Neuvottelutuloksessa korostuvat palvelujen asiakaslähtöisen uudistamisen periaatteet, hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden kehittäminen, henkilöstön hyvinvointiin panostaminen, yhteistyö kuntien, HUSin, järjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa sekä asukkaiden luottamuksen vahvistaminen julkisiin palveluihin.

— Tavoittelemme yhdessä nyt syntyneellä neuvottelutuloksella vahvaa, vaikuttavaa ja taloudellisesti kestävää palvelujen uudistamista tällä valtuustokaudella 2026–2029. Uudistumista ja kehitystyötä haluamme tehdä niin, että asukkaiden palveluihin pääsy tulee sujuvammaksi, henkilöstö voi hyvin ja pystymme hyödyntämään teknologiaa älykkäästi asukkaiden palvelujen tuottamisessa, sanoo aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja Anna Sahiluoma.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategian 2026–2029 tekstimuutokset sekä täytäntöönpanoon liittyvät neuvottelujen pöytäkirjamerkinnät ovat liitteessä.

Neuvottelutuloksessa ovat mukana kokoomuksen, sosialidemokraattinen, vihreiden, vasemmistoliiton, keskustan ja kristillisdemokraattien aluevaltuustoryhmät.

Aluehallitus käsittelee hyvinvointialueen strategiaa kokouksessaan 2.10.2025 ja aluevaltuuston on määrä päättää strategiasta kokouksessaan 7.10.2025.