Like Kustannus

Tositapahtumiin pohjautuva romaani kertoo koskettavan tarinan lapsia varjelevasta keskitysleirivangista

30.9.2025 11:37:13 EEST | Like Kustannus | Tiedote

Wendy Holden: Auschwitzin opettaja (Like)
Wendy Holden: Auschwitzin opettaja (Like)

Keskellä Auschwitzia on pieni vaja, jonka seinät on päällystetty sarjakuvilla. Se on paikka, jossa lapset laulavat, esittävät näytelmiä ja kirjoittavat. He saavat hieman ruokaa, heidät pidetään puhtaina syöpäläisistä ja heille opetetaan erilaisia keinoja kohdata tuleva ilman pelkoa. Mies, joka heitä auttaa, on nuori juutalainen keskitysleirivanki Fredy Hirsch. 

Tositapahtumiin pohjautuva romaani kuvaa, miten nuoresta ja urheilullisesta, homoutensa piilottavasta miehestä tulee lapsia varjeleva sankari.

Nyt julkaistavan kirjan on kirjoittanut Wendy Holden. (s. 1961) Hän on englantilainen arvostettu toimittaja, historioitsija ja elämäkerturi. Holden on julkaissut yli 30 kirjaa, joista 15 on noussut bestseller-listoille. Fredy Hirschistä kertovaan romaaniin hän on tehnyt mittavan taustatyön ja haastatellut Auschwitzista eloonjääneitä.

Auschwitzin opettaja ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 2.10. Romaanin on suomentanut Ari Väntänen


PDF:t, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: ilmo.muuronen@otava.fi 

