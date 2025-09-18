Humana arjessa Oy

Raision uudessa vammaispalveluyksikössä eletään hyvää ja itsenäistä elämää

1.10.2025 07:56:00 EEST | Humana arjessa Oy | Kutsu

Jaa

Humana on avannut Raisioon 18-paikkaisen Kotimäen asumispalveluyksikön, jossa keskivaikeasti tai vaikeasti kehitysvammaiset henkilöt saavat vahvaa erityistä tukea.

Asiakas ja ohjaaja leipovat.
Humanan kuvapankki

Kotimäki on koti asukkaille, joilla voi olla esimerkiksi autismin kirjon diagnoosi, aistiherkkyyttä tai aggressiivista käyttäytymistä. Hirsirakenteiset uudet tilat on suunniteltu asukkaiden tarpeita silmällä pitäen. Tiloissa on hyvin neutraali väri- ja äänimaailma ja niitä on helppo eriyttää siten, että arki on kaikille mahdollisimman toimivaa.

Yksikönjohtaja Marina Savola kertoo, että Kotimäen arki muotoutuu yksilöllisesti kunkin asukkaan toiveiden, tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan. Savola pitää tärkeänä, että asiakkaan asioiden ääreen pysähdytään ja pyritään tavoittamaan ymmärrys siitä, millaista on juuri hänelle mielekäs elämä.

– Kotimäen hengeksi on jo henkilöstöä rekrytoitaessa noussut yksilöllisyyden ja itsemäärämisoikeuden korostuminen, Savola sanoo ja lupaa, että henkilöstö on valmis etsimään luoviakin ratkaisuja, jotta kunkin asukkaan arjesta saadaan hänen näköistään.

Kotimäen yksikössä vietetään avointen ovien päivää 8.10. kello 12–16. Median edustajat voivat ilmoittautua mukaan lähettämällä tiedon osallistumisestaan sähköpostitse osoitteeseen marina.savola@humana.fi 6.10. mennessä.

Avainsanat

avoimet ovetvammaispalveluyksikköraisio

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Asiakas ja ohjaaja leipovat.
Humanan kuvapankki
Lataa

Linkit

Humana Suomi

Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija, joka tarjoaa yksilöllisiä sosiaalipalveluita lähellä ihmistä ja perheen arkea. Visiomme mukaisesti uskomme siihen, että jokaisella on oikeus hyvään elämään – ja tätä visiota toteutamme hyvinvaikuttamalla ihmisiin ja yhteiskuntaan.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Humana arjessa Oy

Avopalveluiden laatu syntyy ammattitaidosta ja auttamisen halusta – Varhan valvontatiimi antoi Humanalle kiitosta Varsinais-Suomessa18.9.2025 07:55:00 EEST | Tiedote

Humanan Varsinais-Suomen avopalvelut on saanut Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) valvontatiimin tarkastuksessa positiivista palautetta toimintansa laadusta. Raportissa kiitosta saivat erityisesti sopimusten tarkka noudattaminen, kirjausten laatu, henkilöstön monipuolinen osaaminen sekä asiakaslähtöinen työskentelyote. Humanan tiiminjohtajien Janna Akselan ja Inkeri Kylänpään mukaan nämä ovat laadun kulmakiviä myös tiukentuvassa taloustilanteessa. Perimmäinen laadun mittari on kuitenkin asiakkaan kokemus.

Ylivoimaisesti useimmin lastensuojeluyksiköistä lähdetään hatkaan perjantaisin23.5.2025 06:05:00 EEST | Tiedote

Vuoden 2024 aikana Humanan lastensuojeluyksiköissä asui 570 nuorta. Heistä 237 lähti vuoden aikana hatkaan eli oli luvattomasti poissa yksiköstä. Yhteensä luvattomia poissaoloja oli 1106 kappaletta, mikä tarkoittaa, että usein hatkaan lähtevät samat nuoret. Humanan lastensuojelussa pyritään rakentamaan nuorelle turvallisuuden tunnetta, joka kiinnittäisi nuoren yksikköön.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye