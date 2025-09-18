Raision uudessa vammaispalveluyksikössä eletään hyvää ja itsenäistä elämää

Kotimäki on koti asukkaille, joilla voi olla esimerkiksi autismin kirjon diagnoosi, aistiherkkyyttä tai aggressiivista käyttäytymistä. Hirsirakenteiset uudet tilat on suunniteltu asukkaiden tarpeita silmällä pitäen. Tiloissa on hyvin neutraali väri- ja äänimaailma ja niitä on helppo eriyttää siten, että arki on kaikille mahdollisimman toimivaa.

Yksikönjohtaja Marina Savola kertoo, että Kotimäen arki muotoutuu yksilöllisesti kunkin asukkaan toiveiden, tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan. Savola pitää tärkeänä, että asiakkaan asioiden ääreen pysähdytään ja pyritään tavoittamaan ymmärrys siitä, millaista on juuri hänelle mielekäs elämä.

– Kotimäen hengeksi on jo henkilöstöä rekrytoitaessa noussut yksilöllisyyden ja itsemäärämisoikeuden korostuminen, Savola sanoo ja lupaa, että henkilöstö on valmis etsimään luoviakin ratkaisuja, jotta kunkin asukkaan arjesta saadaan hänen näköistään.

Kotimäen yksikössä vietetään avointen ovien päivää 8.10. kello 12–16. Median edustajat voivat ilmoittautua mukaan lähettämällä tiedon osallistumisestaan sähköpostitse osoitteeseen marina.savola@humana.fi 6.10. mennessä.