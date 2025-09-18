Raision uudessa vammaispalveluyksikössä eletään hyvää ja itsenäistä elämää
Humana on avannut Raisioon 18-paikkaisen Kotimäen asumispalveluyksikön, jossa keskivaikeasti tai vaikeasti kehitysvammaiset henkilöt saavat vahvaa erityistä tukea.
Kotimäki on koti asukkaille, joilla voi olla esimerkiksi autismin kirjon diagnoosi, aistiherkkyyttä tai aggressiivista käyttäytymistä. Hirsirakenteiset uudet tilat on suunniteltu asukkaiden tarpeita silmällä pitäen. Tiloissa on hyvin neutraali väri- ja äänimaailma ja niitä on helppo eriyttää siten, että arki on kaikille mahdollisimman toimivaa.
Yksikönjohtaja Marina Savola kertoo, että Kotimäen arki muotoutuu yksilöllisesti kunkin asukkaan toiveiden, tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan. Savola pitää tärkeänä, että asiakkaan asioiden ääreen pysähdytään ja pyritään tavoittamaan ymmärrys siitä, millaista on juuri hänelle mielekäs elämä.
– Kotimäen hengeksi on jo henkilöstöä rekrytoitaessa noussut yksilöllisyyden ja itsemäärämisoikeuden korostuminen, Savola sanoo ja lupaa, että henkilöstö on valmis etsimään luoviakin ratkaisuja, jotta kunkin asukkaan arjesta saadaan hänen näköistään.
Kotimäen yksikössä vietetään avointen ovien päivää 8.10. kello 12–16. Median edustajat voivat ilmoittautua mukaan lähettämällä tiedon osallistumisestaan sähköpostitse osoitteeseen marina.savola@humana.fi 6.10. mennessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiia SoininenViestintä- ja vaikuttavuusjohtajaHumana SuomiPuh:0504084408tiia.soininen@humana.fiwww.humana.fi
Kuvat
Linkit
Humana Suomi
Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija, joka tarjoaa yksilöllisiä sosiaalipalveluita lähellä ihmistä ja perheen arkea. Visiomme mukaisesti uskomme siihen, että jokaisella on oikeus hyvään elämään – ja tätä visiota toteutamme hyvinvaikuttamalla ihmisiin ja yhteiskuntaan.
