Vihreät tyytyväisiä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiaan - Lasten ja nuorten palveluja vahvistetaan ja hoitoon pääsyä parannetaan

“Ryhmämme on tyytyväinen siihen, että strategian painopisteinä ovat hoitoonpääsyn ja asiakaskokemuksen parantaminen.” Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Henna Partanen kertoo.

“Terveyskeskukseen tai hammaslääkäriin tulee saada aika, kun tarve vaatii ja hoitopolun tulee olla ensikäynnistä lähtien selkeä. Näistä hoitoon pääsyn ongelmista on tullut meille aluevaltuutetuille kenties eniten asukaspalautetta ja onkin tärkeää, että uudessa strategiassa näihin tartutaan konkreettisin ratkaisuin.” Partanen lisää.

Lasten ja nuorten palveluihin panostetaan

Vihreille tärkeää on myös, että erityisesti lasten ja nuorten palvelut ovat strategiassa vahvassa roolissa.

“Lasten ja nuorten muuttuneeseen tuen tarpeeseen ja kouluterveyskyselyissä esiin nousseisiin haasteisiin, kuten tyttöjen lisääntyneeseen ahdistukseen, tulee pystyä vastaamaan. Vihreiden tavoitteiden mukaisesti oppilashuoltoa ja moniammatillista yhteistyötä tullaan vahvistamaan. Myös lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut ja lastensuojelun saatavuus ovat vahvasti strategiassa mukana.” Partanen sanoo.

Vihreät pitää huolestuttavana lapsiperheköyhyyden lisääntymistä ja sen haittojen vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

“Neuvotteluissa saimme sovittua, että Länsi-Uudellamaalla selvitetään keinot, joilla hyvinvointialue voi omalta osaltaan ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ehkäistä lapsiperheköyhyyttä.” Partanen jatkaa.

Hoidon jatkuvuutta parannetaan

Hoidon jatkuvuutta Länsi-Uudellamaalla ryhdytään parantamaan omalääkärimallilla, jossa jokaiselle asukkaalle nimetään omalääkäri. Virkalääkärien lisäksi tärkeässä osassa ovat myös itsenäisinä ammatinharjoittajana toimivat lääkärit.

“Länsi-Uudenmaan omalääkärimalli vaatii vielä paljon kehittämistyötä, jotta sekä henkilöstö että asukkaat kokevat sen omakseen ja, että sille asetetut tavoitteet täyttyvät. On kuitenkin hienoa, että Länsi-Uudellamaalla uskalletaan kokeilla rohkeasti uusia tapoja järjestää palveluja. Vihreälle ryhmälle tärkeintä on, että lopputulos todella parantaa hoidon jatkuvuutta ja helpottaa hoitoon pääsyä.” Partanen kuvaa.

Länsi-Uusimaa toimii yhdenvertaisesti ja vastuullisesti

Aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja Johanna Karimäki pitää tärkeänä, että strategiassa tunnistetaan Länsi-Uudenmaan moninainen väestö ja sitoudutaan siihen, että kaikki saavat tarvitsemansa palvelut asuinpaikasta, kielestä, iästä, toimintakyvystä, vammaisuudesta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta riippumatta.

“On tärkeää, että linjaamme strategian myötä aktiivisesta työstä tasa-arvon edistämiseksi, rasismin torjumiseksi sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen palvelukokemuksen parantamiseksi. Myös hyvinvointialueemme vastuu työntekijöiden hyvästä kohtelusta ja ympäristöstä on hyvin sanoitettu strategiassa”, Karimäki sanoo.

Kumppanuuksia vahvistetaan

Karimäki korostaa myös kumppanuuksien tärkeyttä hyvinvointialueen toiminnassa.

“Hyvinvointialueemme on vielä varsin uusi ja etenkin kuntien ja järjestöjen yhteistyössä on vielä parantamisen varaa, jotta palvelut ovat sujuvia niin ammattilaisille kuin asukkaillekin.” Karimäki muistuttaa.

“Hyvä, että strategiassa tunnistetaan järjestöjen keskeinen rooli ongelmien ennaltaehkäisyssä ja linjataan, että haluamme olla niille vakaa yhteistyökumppani.” Karimäki jatkaa.

Tukea ja turvaa kotona asumiseen

Länsi-Uudenmaan väestö ikääntyy vauhdilla, joten Vihreä ryhmä pitää hyvänä, että erityisesti kotona asuvien palveluiden parantaminen on keskeisesti mukana strategiassa.

“Hyvinvointialueen tulee mahdollistaa kotona asumisen mielekkyys ja turvallisuus myös ikääntyneille ja toimintakyvyiltään heikentyneille. Uusi teknologia voi auttaa omalta osaltaan, mutta meille Vihreille oli tärkeää, että strategiassa linjattiin, että ne ovat kuitenkin vain tukiroolissa kasvottain tapahtuville kohtaamisille. Hyvinvointialueen tavoitteena on, että kotona käyvät tutut hoitajat.” Karimäki sanoo.

Vihreä ryhmä haluaa nostaa esiin myös omaishoitajien tärkeän roolin hyvinvointialueella.

“Omaishoitajat tekevät äärimmäisen arvokasta työtä, ja hyvinvointialueen tulee huolehtia siitä, että omaishoitajat saavat siihen riittävästi tukea. Esimerkiksi mahdollisuutta vapaapäivien pitämiseen tulee vahvistaa, että omaishoitajilla on aidosti mahdollisuus myös lepoon ja palautumiseen. On tärkeää, että nämä tavoitteet on kirjattuna nyt myös strategiaan” kiteyttää Karimäki.

Lisätietoja:

Henna Partanen, Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja

0407619024

henna.partanen@vihreat.fi

Johanna Karimäki, Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja

0505121948

johanna.karimaki3@gmail.com













