Fivalta perusteltu päätös pitää asuntolainakatto ja muuttuva lisäpääomavaatimus ennallaan – FA: Näissä oloissa tuleekin tukea talouden elpymistä
- Finanssiala ry (FA) pitää perusteltuna Finanssivalvonnan (Fiva) päätöstä pitää asuntolainakatto ja pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus ennallaan.
- Muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy nollatasolla ja muiden kuin ensiasunnon ostajien lainakatto perustasollaan 90 prosentissa. Ensiasunnon hankintaan otettuja lainoja koskeva katto pysyy 95 prosentissa.
- FA toteaa, että talouskasvun käynnistyminen ja asuntomarkkinoiden elpyminen on ollut odotettua hitaampaa, eikä asuntohinnoissa ole nousupainetta.
- Näissä oloissa makrovakauspolitiikan viritys on syytä pitää keveänä.
Finanssiala ry (FA) pitää perusteltuna Finanssivalvonnan (Fiva) päätöstä pitää muita kuin ensiasunnon ostajia koskeva asuntolainakatto perustasollaan 90 prosentissa ja ensiasunnon hankintaan otettuja lainoja koskeva katto 95 prosentissa. Pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus pysyy 0,0 prosentissa.
”Lainakaton ja pankkien muuttuvan lisäpääomavaatimuksen pitäminen ennallaan on nykyisessä suhdannetilanteessa oikea päätös. Talouskasvun käynnistyminen on ollut odotettua hitaampaa, samoin asuntomarkkinoiden elpyminen. Asuntohintojen nousupaineita ei juurikaan ole. Näissä oloissa makrovakauspolitiikan viritys on syytä pitää mahdollisimman keveänä”, toteaa FA:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.
Mattilan mukaan Suomen pankkisektori on kestänyt hyvin talouden pitkittyneen taantuman ja pankkien kriisinkestävyys on hyvä.
”Tämä kävi ilmi myös Euroopan pankkiviranomaisen, EKP:n ja Finanssivalvonnan elokuussa 2025 julkistamista stressitestituloksista, jotka perustuivat hyvin heikon talouskehityksen skenaarioon. Tulosten mukaan Suomen pankkisektori kestäisi toimintaympäristön merkittävänkin heikkenemisen.”
Suomen taloutta jarruttavat voimat ovat pysyneet viime kuukausina pitkälti ennallaan. Kotitaloudet ovat yhä varovaisia kulutuksessaan, julkisen talouden säästöt jatkuvat ja asuntorakentaminen on selvästi aiempia vuosia vähäisempää. Vaikka asuntokauppojen määrä on lisääntynyt, nopeaa muutosta asuntomarkkinoilla ei ole ennusteiden mukaan näköpiirissä. Tarjontaa on yhä runsaasti sekä uusissa että vanhoissa asunnoissa, mikä pitää hintojen nousua kurissa.
”Valtiovarainministeriö on parhaillaan viimeistelemässä lainsäädäntöesitystä, jolla tuodaan päättäjille uusia keinoja tukea asuntomarkkinoita ja rakentamista vaikeassa suhdannetilanteessa. Näillä näkymin ne ovat kuitenkin käytettävissä vasta ensi vuonna. Nyt on toimittava niillä välineillä, joita on käytettävissä”, Mattila sanoo.
