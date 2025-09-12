Microsoft mahdollisti vierailun Heurekaan jo toista vuotta peräkkäin lähes 1 700 oppilaalle ja opettajalle
Tiedekeskus Heurekassa järjestettiin kouluryhmille suunnatut Robotiikkaviikot 15.–26.9.2025. Tapahtumaan osallistui lähes 1 700 viidesluokkalaista opettajineen Espoosta, Kirkkonummelta ja Vihdistä. Microsoft mahdollisti vierailut jo toista vuotta peräkkäin tulevien datakeskustensa lähialueiden kouluille.
Kahden teemaviikon aikana oppilaat opettajineen tutustuivat robotiikkaan ja ohjelmointiin itse tehden ja kokeillen erilaisissa työpajaohjelmissa. Robotiikkaviikkojen aikana esi- ja peruskoulujen sekä toisen asteen luokkaryhmille oli tarjolla käytännönläheisten aktiviteettien ohella mahdollisuus tutustua myös kaikkiin Heurekan näyttelyihin.
Microsoft tarjosi tulevien datakeskustensa lähialueiden viidesluokkalaisille mahdollisuuden vierailla tiedekeskus Heurekassa Robotiikkaviikkojen aikana – tilaisuuteen tarttui noin 1 700 oppilasta opettajineen. Vierailut toteutettiin niin sanottuina kummiluokkavierailuina.
Kummiluokkatoiminnassa kumppanit mahdollistavat vuosittain Heureka-käynnit monille koulu- ja varhaiskasvatusikäisille lapsille, joilla ei välttämättä muuten olisi siihen mahdollisuutta. Kummiluokkapaketti sisältää sisäänpääsyn Heurekan näyttelyihin sekä edestakaiset tilausbussikuljetukset koululta Heurekaan ja takaisin. Microsoftin kummiluokat ovat lisäksi voineet osallistua Robotiikkaviikkojen ohjelmiin.
Kumppaneiden mahdollistamat kummiluokkavierailut Heurekaan innostavat oppilaita tutustumaan tieteen saavutuksiin ja arkea helpottaviin innovaatioihin. Vierailut tukevat oppimista ja antavat inspiraatiota sekä suuntaa tulevaisuuden uravalintoihin.
Microsoftille on tärkeää olla aktiivinen toimija datakeskuspaikkakunnilla ja innostaa kaikenikäisiä teknologiasta. Rakenteilla olevat datakeskukset tarjoavat perustan tietoteknologialle, jota hyödynnetään koulussa, työssä ja vapaa-ajalla. Datakeskus on mukana arjessa aina, kun avaamme sovelluksia, liitymme etäoppitunneille tai -kokouksiin, tallennamme kuvia tai pelaamme verkossa. Ne ovat elintärkeitä myös paikallisille yrityksille, sairaaloille ja viranomaisille, sillä ne lisäävät tietojenkäsittelykapasiteettia kasvaviin datan varastointi-, käsittely- ja hallintatarpeisiin.
Lisätietoja:
Heurekan Robotiikkaviikoista: Robotiikkaviikot 15.–26.9.2025 – Tiedekeskus Heureka
Heurekan kummiluokkatoiminnasta: Heureka - Kummiluokat – Tiedekeskus Heureka
Microsoftin datakeskushankkeista: https://local.microsoft.com/fi/communities/emea/suomidc/
Heurekan viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa, heli.ainoa@heureka.fi, puh. 040 9015 295
Microsoft Oy:n viestintäjohtaja Hennariikka Niinistö, hennariikka.niinisto@microsoft.com, puh. 040 845 8066
Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia sekä tiedeohjelmia ja tapahtumia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon noin 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu Suomen suosituimpiin vapaa-ajankeskuksiin.
