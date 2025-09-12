Tiedekeskus Heureka

Microsoft mahdollisti vierailun Heurekaan jo toista vuotta peräkkäin lähes 1 700 oppilaalle ja opettajalle

30.9.2025 11:52:03 EEST | Tiedekeskus Heureka | Tiedote

Jaa

Tiedekeskus Heurekassa järjestettiin kouluryhmille suunnatut Robotiikkaviikot 15.–26.9.2025. Tapahtumaan osallistui lähes 1 700 viidesluokkalaista opettajineen Espoosta, Kirkkonummelta ja Vihdistä. Microsoft mahdollisti vierailut jo toista vuotta peräkkäin tulevien datakeskustensa lähialueiden kouluille.

Kaksi henkilöä rakentaa robotteja LEGO-kompletilla kannettavan tietokoneen vieressä.

Kahden teemaviikon aikana oppilaat opettajineen tutustuivat robotiikkaan ja ohjelmointiin itse tehden ja kokeillen erilaisissa työpajaohjelmissa. Robotiikkaviikkojen aikana esi- ja peruskoulujen sekä toisen asteen luokkaryhmille oli tarjolla käytännönläheisten aktiviteettien ohella mahdollisuus tutustua myös kaikkiin Heurekan näyttelyihin.

Microsoft tarjosi tulevien datakeskustensa lähialueiden viidesluokkalaisille mahdollisuuden vierailla tiedekeskus Heurekassa Robotiikkaviikkojen aikana – tilaisuuteen tarttui noin 1 700 oppilasta opettajineen. Vierailut toteutettiin niin sanottuina kummiluokkavierailuina.

Kummiluokkatoiminnassa kumppanit mahdollistavat vuosittain Heureka-käynnit monille koulu- ja varhaiskasvatusikäisille lapsille, joilla ei välttämättä muuten olisi siihen mahdollisuutta. Kummiluokkapaketti sisältää sisäänpääsyn Heurekan näyttelyihin sekä edestakaiset tilausbussikuljetukset koululta Heurekaan ja takaisin. Microsoftin kummiluokat ovat lisäksi voineet osallistua Robotiikkaviikkojen ohjelmiin.

Kumppaneiden mahdollistamat kummiluokkavierailut Heurekaan innostavat oppilaita tutustumaan tieteen saavutuksiin ja arkea helpottaviin innovaatioihin. Vierailut tukevat oppimista ja antavat inspiraatiota sekä suuntaa tulevaisuuden uravalintoihin.

Microsoftille on tärkeää olla aktiivinen toimija datakeskuspaikkakunnilla ja innostaa kaikenikäisiä teknologiasta. Rakenteilla olevat datakeskukset tarjoavat perustan tietoteknologialle, jota hyödynnetään koulussa, työssä ja vapaa-ajalla. Datakeskus on mukana arjessa aina, kun avaamme sovelluksia, liitymme etäoppitunneille tai -kokouksiin, tallennamme kuvia tai pelaamme verkossa. Ne ovat elintärkeitä myös paikallisille yrityksille, sairaaloille ja viranomaisille, sillä ne lisäävät tietojenkäsittelykapasiteettia kasvaviin datan varastointi-, käsittely- ja hallintatarpeisiin.

Lisätietoja:

Heurekan Robotiikkaviikoista: Robotiikkaviikot 15.–26.9.2025 – Tiedekeskus Heureka

Heurekan kummiluokkatoiminnasta: Heureka - Kummiluokat – Tiedekeskus Heureka

Microsoftin datakeskushankkeista: https://local.microsoft.com/fi/communities/emea/suomidc/

Heurekan viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa, heli.ainoa@heureka.fi, puh. 040 9015 295

Microsoft Oy:n viestintäjohtaja Hennariikka Niinistö, hennariikka.niinisto@microsoft.com, puh. 040 845 8066

Avainsanat

microsoftrobotiikkaviikotheurekakummiluokatdatakeskukset

Yhteyshenkilöt

Heurekan viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa, heli.ainoa@heureka.fi, puh. 040 9015 295

Microsoft Oy:n viestintäjohtaja Hennariikka Niinistö, hennariikka.niinisto@microsoft.com, puh. 040 845 8066

Kuvat

Kaksi henkilöä rakentaa robotteja LEGO-kompletilla kannettavan tietokoneen vieressä.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia sekä tiedeohjelmia ja tapahtumia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon noin 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu Suomen suosituimpiin vapaa-ajankeskuksiin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tiedekeskus Heureka

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye